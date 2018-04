Snídaně je základem celého dne

Psychologové se shodují na tom, že první ranní minuty ovlivní to, jak se budeme cítit po celý den. Určitě se vám tedy vyplatí přivstat si ráno o několik minut dříve a v klidu a dobře se nasnídat. Dodá vám to energii a dobrou náladu na celý den. Zásada bohatě prostřeného stolu stále platí. Po nočním půstu by mělo tělo načerpat vitaminy, sacharidy, bílkoviny, vlákninu a minerální látky.