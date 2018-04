Když chcete hubnout, je třeba snídat. Přečtěte si, jak na to

Vaše tělo je nastavené tak, že vám vrátí každý úder, který mu zasadíte špatnými stravovacími návyky. Absenci snídaní vám proto nepromine a potrestá vás tím, že zpomalí váš metabolismus. To znamená, že budete pomaleji spalovat energii, kterou mu dodáváte v jídle - a přibírat.

To však není jediná jeho "pomsta". Když se do devadesáti minut od probuzení nenajíte, tělo začne fungovat ve stresovém režimu a odbourá pocit hladu. To je vysvětlení pro to, že nemáte bez snídaně hlad až do oběda. Jenže to je právě špatně...

Když doplňujete energii od rána pravidelně celý den, nepotýkáte se večer s návaly vlčího hladu, kdy se nedokážete ovládat. A nebudete se shánět po ničem sladkém.

Což ovšem neznamená, že do sebe ráno můžete nacpat cokoliv. Snídaně by v době hubnutí měla mít 1 000 až 1 500 kilojoulů a obsahovat mléčné nebo masné výrobky. Co je výhoda, ráno si můžete dovolit více sacharidů než během dne. Zkuste doplnit ovoce či zeleninu.

Banánová bomba

Množství: 1 porce (1 110 kJ)

Doba přípravy: 10 minut

120 g měkkého tvarohu

80 g banánu

1 lžička medu

2 lžíce strouhaných vlašských ořechů

2 lžíce ovesných vloček

1. Banán rozmačkáme a smícháme s tvarohem, medem, ořechy a vločkami.

2. Necháme chvíli odpočinout, aby se chutě spojily, a podáváme.

Mrkvová pomazánka s vejcem na celozrnném rohlíku

Množství: 1 porce (1 210 kJ)

Doba přípravy: 20 minut

100 g mrkve

10 g cibule

7 g strouhaného křenu

40 g bílého jogurtu (max. 3 % tuku)

citronová šťáva

1/2 vejce

60 g celozrnného rohlíku

1. Mrkev nastrouháme, pokapeme citronovou šťávou a smícháme s jemně nakrájenou cibulí a strouhaným křenem.

2. Do zeleniny vmícháme jogurt.

Vaječná omeleta s chlebem

Množství: na 1 porci (1 210 kJ)

Doba přípravy: 20 minut

50 ml nízkotučného mléka

1 vejce

3 g oleje

100 g salátové okurky

60 g kmínového chleba

1. Vejce našleháme s mlékem a mírně osolíme. Teflonovou pánev potřeme olejem a upečeme omeletu.

2. Podáváme s kmínovým chlebem a nakrájenou okurkou.

Cottage sýr s hruškou

Množství: na 4 porce (1 porce = 1 030 kJ)

Doba přípravy: 30 minut

800 g sýra cottage (20 %)

4 lžíce medu

2 pomeranče

1 hruška

lístky máty na ozdobu

1. Z pomerančů vymačkáme šťávu, kterou spolu s medem krátce povaříme.

2. Hrušku omyjeme, rozčtvrtíme, zbavíme jádřince a nakrájíme na tenké plátky.

3. Cottage sýr rozdělíme do misek, zalijeme vlažným pomerančovým sirupem, nahoru rozložíme plátky hrušky a ozdobíme mátou.

TIP: Místo hrušky můžete recept obměnit jiným ovocem, například broskví, ananasem nebo jahodami.