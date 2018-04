Snažím se zůstat skromná, říká Češka, která si vzala bohatého Rusa

Změnil se díky dobrému finančnímu zázemí váš pohled na svět?

Myslím si, že jsem pořád stejná. Nikdy nevíte co se stane, ale vím, že mohu žít zase jako dřív. Igor se pohybuje mezi elitou, ale zůstává skromným.

Máte své konto, nebo nějaký měsíční limit, který nesmíte překročit? Rusové jsou prý velkorysí...

Gabriela Konyukov (30) * Narodila se v roce 1980 v Praze, kde také vyrostla. * Vystudovala obchodní akademii. * V roce 2009 se provdala za majitele filmové společnosti Igora Konyukova.

Dostávám peníze na domácnost, ostatní věci nakupujeme společně. Igor je velkorysý až moc. Pořád mne něčím překvapuje.

Zrovna balíte kufry, kam se chystáte?

Do Cannes na festival. Manžel vlastní jednu filmovou společnost, je distributorem a producentem.

Jaké filmy můžeme vidět jeho zásluhou?

V roce 2010 to budou například film Kájínek, Bratři s Natalií Portman nebo Na hraně temnoty s Melem Gibsonem a Nicholasem Cagem.





Váš příběh je skoro jako pohádka o Popelce... Kde jste se s manželem seznámili?

Seznámili jsme se v práci, ve filmové společnosti, kterou vlastní. A opravdu to skoro jako pohádka je.

Váš manžel je o dvacet let starší a je Rus. Hraje věk a odlišná národnost ve vašem vztahu nějakou roli?

Absolutně ne, je podobný typ jako já – černovlasý, lidé mu hádají maximálně čtyřicet let.

Jakou řečí spolu mluvíte?

Vzhledem k tomu, že tu Igor žije již dvacet let, mluví česky, dokonce i se synem. Byla bych ale ráda, aby na něj mluvil rusky. Má asi obavy, že by mu syn nerozuměl.

Jak se vám žije po boku úspěšného a bohatého muže?

Igor je velmi pracovitý, takže společný volný čas máme jen o víkendu. Večer po práci bývá občas unavený a myšlenkami jinde. Někdy cítím, že je to na úkor rodiny, ale asi bych nechtěla, aby byl každý den ve čtyři doma. Zvykla jsem si, že se i já můžu věnovat svým aktivitám a synovi. Jsme si tak vzácnější a těšíme se na sebe.





Máte společné zájmy?

Někdy závidím kamarádkám, když říkají, že zrovna jedou s rodinou na hory. V tu chvíli je mi líto, že Igor nelyžuje. Zpočátku se mnou cvičil v posilovně, ale přestal, nebaví ho to. Sport to není, ale jinak, co se například týče kulturních akcí, to máme rádi oba. A někdy jdeme třeba na fotbal.

Jak vypadá váš běžný den?

Odvezu syna do školky, jedu nakoupit, co je potřeba, a potom do stáje ke svému koni. Někdy jezdím i tři hodiny. Mám svoji trasu, která vede kolem školky, takže mohu vidět i syna, pokud jsou na zahradě. Také cvičím v posilovně. A až fanaticky uklízím. Nemohu nechat doma nepořádek. Vadí mi. S výjimkou, kdy zaspíme, spěcháme. Mám ráda věci srovnané na svém místě.

Kdy jste začala jezdit na koni?

Asi v patnácti, později jsem měla málo příležitostí, ale mám to v krvi. Po porodu jsem měla různé bolesti, byla jsem taková "zdrchaná matka" a doktorka se mě zeptala, co ráda dělám. Tak jsem se k tomu vrátila a cítím se dobře. Jízda na koni je pro mne relaxací, kdy nemluvím, jsem jen s ním, uvolním se. Jezdím lesem...

K tomu ještě cvičíte a dodržujete zdravý životní styl?

Nejdříve to byla nutnost, potřebovala jsem shodit nějaké kilo, teď už je to droga. Po narození syna jsem se začala zabývat výživou, byla jsem citlivější, přemýšlela o nemocech. Zajímalo mne, co které potraviny obsahují, a tak se snažím nakupovat ty nejzdravější, i když manžel má velmi rád českou kuchyni a sladké. Přestala jsem kouřit a Igor si i v restauraci odchází zapálit jinam. Doma nekouří. Ale když jdu ven s kamarádkami, tak si jednu dám.





Zajímáte se o módu? Co nejraději nakupujete?

Móda je můj koníček. Oba se rádi hezky oblékáme. Já mám slabost pro kabelky a boty a samozřejmě ráda kupuji dárečky pro syna a manžela.

Shodnete se s manželem na stylu výchovy vašeho syna, nebo je ruská výchova jiná?

Ta ruská je daleko uvolněnější, nechají děti pobíhat, křičet, dělat co chtějí. Já mám tendenci syna krotit.

Jaký je váš manžel?

Je strašně hodný, má dobré srdce, udělá pro mne cokoliv. Myslím, že to je tím, že je Rus. Rodina je pro něj na prvním místě. Jsem jeho druhá žena. Bývalá manželka žije i s dcerou také v Praze a kdykoliv něco potřebuje, Igor jí pomůže. Je to velký chlap s velkým srdcem.

Stýkáte se s jeho dcerou? A nežárlí na vás?

Občas se vídáme. Ze začátku možná trochu na mě, jako na jeho novou partnerku, žárlila, ale myslím, že si teď rozumíme.

Jak vás přijala manželova rodina?

Manželova maminka mu to nejdřív vymlouvala, ale teď už je moc milá a mám ji ráda. Přijela na svatbu a celá zářila. Přitom byla ve společnosti lidí, kde většina mluvila česky. Má matka se sestrou ze svatby moc nadšené nebyly. Je možné, že jsem si vzala staršího muže proto, že jsem vyrůstala bez otce.