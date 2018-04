Dámy, pozor na milostné parazity. Nevěřte slovům, dejte na řeč těla

Růžovými vizemi nebo vášnivým sexem své oběti vymyjí mozek. A v momentě, kdy ji plně ovládají, se zakousnou do žíly. Pak už jen sají a sají… dokud je co. A jakmile zdroj vyschne, vydají se na další lov.

Někteří jsou velmi atraktivní a dovedou to dobře prodat. Jiní se žádným zvláštním půvabem nevyznačují, ale umějí mluvit a budí soucit. Něco však mají všichni společné: znalost řeči těla, umění vcítit se do oběti a rozpoznat její potřeby. Vysloví je nahlas a podsunou myšlenku, že je právě oni uspokojí. Jakmile na to žena skočí, mají vyhráno. Další rys, který je spojuje: umějí dokonale lhát.

Příběhy (finančně) zneužitých žen se v detailech liší, z hlediska principu jsou si však podobné jako vejce vejci. Ať se odehrávají u nás nebo jinde na světě, začínají obvykle tak, že na internetu nebo v lázních, hotelu či jiném zařízení ženu kontaktuje milý, komunikativní muž. Je vůči ní pozorný, pozve ji na něco dobrého, umí zalichotit a naslouchat. Zahrne ji komplimenty, jaké už dávno neslyšela. Namluví jí, že je žádoucí, a chová se, jako by byl jejím kouzlem zasažen.

Metody profesionálního svůdce

Vytipovanou ženu zpracovává promyšleně a precizně, pečlivě váží každé slovo. Své city hraje s takovou dokonalostí, že dotyčná nemá nejmenší pochybnost. Když muž vycítí, že ji má ve své moci, udeří. Řekne si o půjčku.

Ta první nebývá velká a pachatel v domluveném termínu peníze vrátí. Posílí tím svou důvěryhodnost a brzy si řekne o další sumu, tentokrát větší. Důvody bývají různé – možnost lukrativního obchodu, který nesnese odklad, nezbytná pomoc nemocné matce a podobně. Žena citovému nátlaku neodolá, peníze poskytne a v mnoha případech svého vypečeného ctitele už nikdy neuvidí (peníze samozřejmě taky ne).

Nejtučnějšími úlovky těchto sociopatů jsou vdané bohaté ženy, manželky milionářů, podnikatelky. Německými médii nedávno otřásl skandál. Miliardářka známá svou charitativní činností a morální bezúhonností policii udala svého milence – vyděrače.

Seznámili se v luxusním hotelu. Zapůsobil na ni a ona propadla jeho šarmu… Poprvé v životě a hned osudově. Uvěřila jeho smutným očím a autenticky líčeným historkám o problémech, v nichž se nikoli vlastní vinou ocitl. Dobrovolně mu dala několik milionů eur.

To mu ale nestačilo. Ukázal jí kompromitující filmový dokument, který natočil jeho komplic, a za mlčení požadoval sumu mnohonásobně vyšší. Soud ho poslal za mříže. Naštěstí… Ale kolik jeho "kolegů" běhá po svobodě? Třeba jen proto, že se oběti stydí případ oznámit...

Nemusíme ale chodit k sousedům. Něco podobného se stalo i hezké devětapadesátileté bezdětné vdově z Prahy. Bydlela sama v secesní vile, a když jí začal nadbíhat výrazně mladší elegantní muž, lichotilo jí to. Omládla, pořídila si nový šatník. Choval se jako rozený gentleman a plánoval, co spolu všechno podniknou. Brzy nato ji požádal o větší sumu peněz. Prý na několik dní, pak je vrátí.

Mládí žije rychle, obchody nečekají, proč bych mu nepomohla, řekla si. Šla tedy do banky a požadovanou částku vybrala. Tehdy ho viděla naposled. Když se odhodlala jít na policii, zjistila, že nezná jeho jméno ani adresu. Vizitka byla samozřejmě falešná.

O deset let mladší překladatelka byla několik let rozvedená, dlouhé měsíce se seznamovala po internetu, ale marně. Už to chtěla vzdát, když se jí ozval zajímavý muž. Měl vybraný slovník, uhlazené způsoby, a to jí po sérii žalostných schůzek velmi imponovalo.

Namluvil jí, že od revoluce podniká v cizině a patří mu tam několik hotelů. Uvěřila tomu a pozvala ho k sobě domů. Přišel s velkou kyticí a několika lahvemi kvalitního pití. I sex stál za to. Když se jí zeptal, kdy si to zopakují, navrhla, že by mohli jít k němu. Prý někdy příště, teď u něj bydlí kamarád.

Žádné příště se však nekonalo. Místo toho se u ní zabydlel, přinesl si zubní kartáček a pantofle. Zmínila se, že koupila starou chatu, která potřebuje rekonstrukci. Okamžitě nabídl služby své stavební firmy a řekl si o 200 000 korun na materiál. Aniž by cokoli prověřovala, peníze mu dala. Byla ráda, že má konečně pořádného chlapa, její exmanžel neuměl přibít ani hřebík…

Nový objev chtěl oslavit spolupráci a otevřel šampaňské. To je poslední, na co si pamatuje. Probudila se až druhý den, na podlaze, a bylo jí šíleně zle. Týden trvalo, než její tělo vyloučilo svinstvo, které jí v nestřežený moment nalil do vína. Po nápadníkovi se samozřejmě slehla zem. I po starožitnostech, které v bytě ukradl….

Dvaapadesátiletá daňová poradkyně si svého budoucího parazita dokonce vzala. Znali se od mládí, pak se jejich cesty rozdělily. Náhlé setkání po letech mělo charakter strhující vášně. Otřásla se s ní celá planeta, tak nádherný sex ještě nezažila. Z milence se stal manžel, zpočátku pozorný a snaživý. Později zjistil, že žít se dá i jinak. Odhodil montérky, zakoupil bílý župan a prvotřídní šampaňské. Proč se dřít, když manželčina firma prosperuje?

Zatímco byla v práci, činil se v cizích ložnicích. Nechával si platit, ať už za sex nebo za drobné úpravy v domácnosti. Osamělých žen je hodně a každá něco potřebuje. Peníze však nenosil domů, nýbrž do kasina.

Stále ho ještě milovala, žehlila jeho průšvihy a věřila, že jednou bude líp. Jakého hada si hřála na prsou, v plné šíři pochopila mnohem později. Dávno poté, co se ho konečně zbavila. Dcera se jí přiznala, že ji, tehdy jedenáctiletou, osahával a chtěl po ní různé věci. Fakt, že skončil na psychiatrii, vnímá jako další jeho fígl. "Už nevěřím ničemu," říká.

Metody a motivy mužských parazitů

Typický parazit se nesoustředí jen na jednu ženu. Má více želízek v ohni - čili více finančních zdrojů a více možností, kam přeskočit. Tím se liší od své ženské kolegyně – sňatkové (lépe řečeno vztahové) podvodnice, která pracuje pouze na jednom, maximálně dvou vytipovaných objektech.

Co muže k tak podlému jednání vede? Bývá to deficit z dětství. "Většinový podvodník" byl nucen předčasně vyspět, případně nahradit chybějícího otce. To se v jeho podvědomí usadilo jako křivda, volající po náhradě i s úroky.

Proč je tak oslnivý a přesvědčivý? Věří tomu, že dělá záslužnou práci. "Co je špatného na tom, nechat si zaplatit za poskytnuté štěstí?" říká a myslí to smrtelně vážně.

Snadná kořist

Ženy snáz naletí a nechají se déle zneužívat než muži ve srovnatelných situacích. Dlouho jim trvá, než se odhodlají k radikálnímu kroku. Mají tendenci zavírat oči před realitou a dotyčného omlouvat. Je to z důvodu vyšší citlivostí ženského mozku na chemické změny vyvolané vášní.

Tvrdí se, že větší riziko propadnout podvodníkovi hrozí ženám s nižším sebevědomím, zejména bez rodiny a přátel. Těm, které k pocitu vlastní hodnoty nezbytně potřebují mužský obdiv (a ten se už dlouho nekonal). Znám však několik případů, kdy se oběťmi takového jednání staly ženy velice sebevědomé, atraktivní a co se mužů týče, zkušené...

Rady na závěr

Jak se mít na pozoru před různými druhy parazitů a podvodníků? Nevěřit slovům, ale všímat si řeči těla. Pozorovat, analyzovat, nechat posoudit třetí osobou. Při prvním potvrzeném podezření bez milosti vyhodit, nahlásit.

Dlouho o sobě novému partnerovi neposkytovat žádné zásadní informace, nedávat přístup ke zdrojům a v žádném případě si muže nenastěhovat do bytu. Držet si dotyčného od těla, emoce na uzdě a zachovat si objektivní nadhled.