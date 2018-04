Snadný porod: pomohou i babské rady

Každá těhotná žena to důvěrně zná. V první fázi se děsí porodu a nástřihu hráze. Jakmile se přiblíží termín porodu, udělala by cokoli, aby už to vypuklo. A ve finále se modlí, aby tahle kontrakce byla tou poslední.

Masáž hráze

Obavy před nástřihem hráze patří k těhotenským evergreenům. V poslední době se stala velmi módní masáž hráze v těhotenství.

Měla by pomoci zlepšit elasticitu hráze a její rozvinování během porodu. K masáži si můžete v lékárnách zakoupit speciální oleje. S masírováním byste měla začít čtyři až šest týdnů před porodem a provádět ho prakticky denně.

"Často se setkávám s názorem žen, že je masáž hráze všemocná a stoprocentně je před nástřihem uchrání. Když se to i přesto stane, jsou zklamané a roztrpčené," říká porodní asistentka Alena Kupková.

"Masáží hráze rozhodně nemůže těhotná žena nic zkazit, ale o tom, zda se provede její nástřih, rozhoduje celá řada faktorů, jako je hmotnost dítěte, vrozená výška a pevnost hráze, i to, zda je žena prvorodička. Někoho před nástřihem neuchrání ani každodenní masírování," dodává Kupková.

I když některé ženy na účinnost masáže hráze přísahají, neexistuje zatím ani žádný výzkum, který by věrohodně prokázal, že má masírování skutečně efekt při prevenci nástřihu hráze.

Maliníkový čaj a lněné semínko

Další metodou, která by měla údajně pomáhat lepšímu a rychlejšímu porodu, je pití maliníkového čaje a konzumace lněného semínka (popřípadě oleje z něj).

Maliník by se měl pít v posledních týdnech těhotenství ve stále se zvyšujícím množství. Údajně stimuluje stahy hladkých svalů děložní stěny a tím, že zkracuje druhou dobu porodní, je kratší i celková doba porodu. Podobný účinek by měla mít i konzumace lněného semínka, které kromě toho ještě změkčuje stolici, čímž uvolňuje porodní cesty.

"Já osobně pití maliníkového čaje rodičkám doporučuji," říká porodní asistentka Alena Kupková.

"Je mi ale známo, že většina lékařů je přesvědčena, že jde pouze o placebo efekt, protože množství účinných látek v čaji je tak malé, že podle nich nemůže mít na průběh porodu vliv," tvrdí Kupková.

Masírování bradavek

Pokud do termínu vašeho porodu zbývají už jen hodiny a nic nenasvědčuje tomu, že by se cokoli chystalo, nebo už dokonce přenášíte, nejspíš byste udělala všechno pro to, abyste to už konečně měla za sebou. Jedním z alternativních způsobů vyvolání porodu je prý stimulace bradavek.

"S masírováním bradavek, jehož cílem je vyvolání porodu, mám nejlepší zkušenosti," tvrdí porodní asistentka Kupková.

"Několikaminutová stimulace bradavek vede totiž k vyplavování hormonu oxytocinu, který vyvolává děložní stahy. Někdy se dokonce tohoto efektu využívá k zesílení slabých stahů při porodu. Ke stimulování bradavek by ale žena rozhodně neměla přistupovat dříve než v devětatřicátém týdnu," doporučuje zkušená asistentka.

Pohlavní styk

Nejspíš už jste také slyšela radu, že sex v posledních dnech těhotenství může vyvolat porod. Je však údajně nutné ponechat partnerovo semeno v děloze co nejdéle.

"Tato babská rada má určitý reálný základ. Sperma totiž obsahuje přirozené prostaglandiny, které se používají i ve formě tablet v porodnici při vyvolávání porodu. Změkčují a uvolňují děložní hrdlo," vysvětluje porodní asistentka Kupková.

"Neznám žádné výzkumy, které by se seriózně zabývaly vlivem sexu na vyvolání porodu. Lékaři ale vesměs zastávají názor, že v ejakulátu je množství prostaglandinů tak malé, že může maximálně vyvolat kontrakce, které by se během několika desítek minut dostavily i bez nich," dodává Alena Kupková.