Snadná večeře: záhoráky se zelím

NA 6 PORCÍ

Příprava: 15 minut + 45 minut pečení

Ingredience:

* 600-750 g libového vepřového bůčku, bez kosti

* 500 g kysaného zelí

* 150 g anglické slaniny

* 4 stroužky česneku, rozdrcené

* sůl a kmín

Příprava jídla:

1. Připravte si maso

Maso nakrájejte na plátky. Ty pak rozklepejte dotenka, asi na centimetrovou výšku. Osolte je. Slaninu nakrájejte na drobné kousky a důkladně ji promíchejte s rozdrceným česnekem.

2. Ochuťte ho

Každý plátek masa okořeňte kmínem (může být i drcený). Tímto kořením šetřit nemusíte, výborně totiž ladí s chutí masa, a navíc zmírňuje nadýmavé vlastnosti zelí. Maso pak důkladně potřete směsí česneku a slaniny.

3. Vytvořte pěkné závitky

Rozpalte troubu na 200 °C. Na ochucené plátky masa pak rovnoměrně rozprostřete vrstvu zelí (část si nechte stranou) a vše pěkně zaviňte.

4. Upečte je dozlatova

Závitky naskládejte do zapékací mísy nebo do pekáče, pokmínujte je a zasypte zbylým zelím. Podlijte dvěma až třemi lžícemi vody, zakryjte alobalem a pečte do změknutí.