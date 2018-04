Smutné prvenství. Nádory ledvin se v Česku objevují nejčastěji

Ročně v Česku přibude přes tři tisíce lidí s rakovinou ledvin. Tisíc takto nemocných za stejné období zemře. V celkovém půl milionu onkologických pacientů to sice není nijak závratné číslo, ve srovnání se světem jsou však statistiky děsivé.

GRAF Počet nově nádorů ledviny na 100 000 osob v populaci v Evropě

V celé Evropské unii není země, ve které by rakovina ledvin trápila tolik lidí jako v Česku, průměrně jich je o polovinu méně. Například v Rakousku onemocní ročně zhruba patnáct lidí na sto tisíc.

I když důvody nejsou zatím zcela prokázány, onkologové mají jasno.

Potíže způsobuje český nezdravý životní styl. Ten souvisí nejen s prvenstvím v rakovině ledvin, ale i s nádory konečníku a prostaty, tedy všech vylučovacích orgánů.

"My v tuto chvíli nemáme žádná pevná data, důvodů může být mnoho, ale s kolegy se shodujeme, že hlavní příčinou jsou špatné stravovací návyky, špatná kvalita potravin i chemizace zemědělství. Jistě to nebude jediná příčina. Ale rozhodně to souvisí s tím, co jíme a jak to jíme," říká šéf Masarykova onkologického ústavu profesor Jiří Vorlíček.

Jeho kolegyně z Ligy proti rakovině, lékařka Michaela Fridrichová, seznam neřestí, které nás posunují na přední místa ve výskytu nádorových onemocnění, ještě rozšiřuje o nedostatečný pitný režim. Lidé se totiž mnohdy k doporučovaným dvěma litrům denně ani nepřiblíží.

Hodně uzenin, málo zeleniny

Skladba potravin, které se objevují na českých talířích, je velmi špatná. Chybí zelenina, přebývají sacharidy a ty nejhorší možné tuky. Ve snaze ušetřit končí v ledničkách nejlevnější pokrmy, jejichž kvalita je mnohdy horší než ta, kterou dostávají hýčkaní domácí mazlíčci.

"Zapomenout nesmíme ani na kořenící směsi, mnoho soli a tuny uzenin, které se u nás konzumují. V tom posledním jsme opravdu přeborníci. Snad žádný jiný národ nemá tak velkou spotřebu uzenin jako my," dodává Fridrichová. Toto tvrzení dokládají i různé průzkumy. Třeba ten společnosti GfK Praha.

Podle něj maso a uzeniny tvoří v České republice a na Slovensku 43 procent výdajů za čerstvé potraviny. Teprve druhé místo zaujímá kategorie chléb a pečivo. Za ovoce a zeleninu Češi i Slováci utrácejí zhruba pětinu výdajů.

Stejné stravovací návyky obou národů mají dopad i na statistiky našich sousedů. V počtu nemocných rakovinou tlustého střeva a konečníku jsou Slováci na prvním místě, my na pátém, v posledních letech u nich narůstají také počty pacientů s rakovinou ledvin. Nyní jsou na sedmém místě. Výskyt tohoto onemocnění je však o polovinu nižší než u nás, důvody, proč tomu tak je, nejsou známy.

Rakovina ledvin v číslech 2 836 nově diagnostikovaných nádorů ledviny za rok 2009 3 093 nově diagnostikovaných nádorů ledviny za rok 2011 19 100 žijících osob s nádorem ledviny v roce 2009 21 655 žijících osob s nádorem ledviny v roce 2012

I když podle odborníků neexistuje žádná skupina lidí, která by byla rizikovější než ty ostatní, ze statistik lze vyčíst hodně. Například to, že se nádor ledvin objevuje téměř dvakrát častěji u mužů než u žen. Až dvaapůlkrát vyšší riziko onemocnění hrozí také kuřákům. Typickým pacientem je tedy obézní muž kolem padesáti let, kuřák.

Jak nemoc poznat?

Nejčastějším ukazatelem, že můžete trpět rakovinou ledvin, je krev v moči. Pokud si ji tedy kdokoliv všimne, měl by okamžitě zamířit k lékaři. Není však nutné hned panikařit. Mnohem častěji se bude jednat o běžný zánět, který se snadno vyléčí antibiotiky.

Ale může to být také rakovina a v takovém případě je nutné začít s léčbou co nejdříve. Nádor v takovém případě "nahlodal" nějakou cévku, která souvisí s vylučovacími cestami, a tím se krev do moči mohla dostat. Ale neznamená to, že je nádor již v pokročilém stadiu, cévku může poškodit i zcela malý nádor.

Dalším příznakem je bolest v bederní oblasti. Mezi méně časté příznaky patří také únava, nechuť k jídlu, úbytek na váze, zvýšené teploty a pocit špatného zdraví.

Lidé chodí k lékaři pozdě

Nádor na ledvinách o sobě nemusí dát dlouho vědět. I to je důvod, že větší část nemocných přijde pozdě. Tedy ve chvíli, kdy je úspěšná léčba nemožná a pacientův život je sice prodloužen, ale není úplně zachráněn.

Všechny tyto okolnosti způsobily, že se nyní o nádorech ledvin mluví mnohem častěji než dříve.

Odborníci se snaží, aby se toto onemocnění stalo dalším strašákem.

Tedy hned vedle rakoviny konečníku a tlustého střeva, které se obávají všichni padesátníci. Z nádorů ledvin si nikdo příliš velkou hlavu nedělá. A to je chyba. K propagaci této nemoci měl posloužit také letošní den proti rakovině. Organizátoři sbírku věnovali právě problematice nádorů ledvin.

Ultrazvuk diagnostiku zjednodušil

Ještě před lety mohli pacienti s nádorem na ledvině k lékaři sice přijít včas, on však nemusel rakovinu rozpoznat. Neměl totiž k dispozici ultrazvuk, který diagnostiku těchto potíží velmi usnadnil. Díky jeho rozšíření do většiny ordinací je dnes možné i malinkatý nádor odhalit během chvíle.

Kde hledat pomoc www.linkos.cz web České onkologické společnosti, najdete zde vše potřebné www.onkoportal.cz nový web, který vám pomůže se vyznat v informacích o rakovině www.mou.cz web Masarykova onkologického ústavu 0800/222322, 800 100 859 bezplatné onkologické linky

A pacient rozhodně nemusí do specializovaného pracoviště jako dříve. Lékař vám ultrazvuk udělá při jakémkoliv podezření, jestli si budete chtít na vyšetření zajít jen tak, můžete. Stojí zhruba šest set korun. Pokud je nádor zachycen včas, stačí chirurgický zákrok bez nutnosti další léčby.

"Výsledky jsou v takovém případě skvělé," pochvaluje si Vorlíček. To se stává v šedesáti procentech případů. Jestliže je nádor v pokročilém stadiu nebo již vytváří metastázy, pak je to mnohem větší problém. V takovém případě se nasazuje biologická léčba.

Ta je založená na podávání látek připravovaných metodami genetického inženýrství, podává se jen v komplexních onkologických centrech, kterých je u nás třináct. Pacienti s pokročilým nádorem ledvin ji dostanou ve většině případů. Méně často se používá radioterapie. Chemoterapie není účinná, a proto se od ní odstoupilo.