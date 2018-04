Propadněte kouzlu lahodných smoothies. Jsou nabité zdravím i chutí

Největší boom zažívají smoothies díky popularitě vitariánské stravy, v jídelníčcích milovníků raw jídla hrají nezastupitelnou roli. Ale smoothies rozhodně nejsou jen pro fanatické vyznavače zdravé stravy a sportovce, ale třeba i sladkou náhradou jiného jídla. Aby byly opravdu plnohodnotným zdrojem živin, můžete je doplnit i bílkovinami - buď ve formě proteinových prášků, nebo třeba mlékem či smetanou.



Smoothie s jablkem, jahodami, pomerančem a chia semínky

Podle vitariánského bistRAWveg v Liberci



Suroviny na 350 ml: :

1,5 červeného jablka



1 hrnek (300 ml) jahod



1 pomeranč (případně rovnou pomerančová šťáva)



2 lžičky chia semínek

Postup:

Pomeranč vymačkáme na citrusovači. Šťávu z pomeranče rozmixujeme v mixéru s ostatními omytými a očištěnými surovinami.

Smoothie s jablkem, banánem, špenátem a spirulinou

Podle vitariánského bistRAWveg v Liberci



Suroviny na 350 ml:

2,5 ks zeleného jablka



1 banán

hrnek čerstvého špenátu (cca 40 g)

1 lžička prášku z usušené šťávy mladého ječmene, vojtěšky, ovsa, pšenice, kamutu

Postup:

Jedno a půl zeleného jablka odšťavníme v odšťavňovači. Šťávu z jablka rozmixujeme se všemi ostatními surovinami v mixéru.

Smoothie s jablkem, borůvkami, banánem s rýžovým proteinem

Podle vitariánského bistRAWveg v Liberci



Suroviny na 350 ml:



1 červené jablko

1 hrnek borůvek

1 banán

½ lžíce rýžového vanilkového proteinu

Postup:

Veškeré suroviny vložíme do mixéru a rozmixujeme. Posléze nalijeme do sklenky a co nejdříve vypijeme.



Hruškovo-ostružinové smoothie s mandlovým nápojem a zázvorem

1/2 zralé hrušky

70 g ostružin

2 lžičky javorového sirupu

300 ml mandlového nápoje

1 cm čerstvého zázvoru

Postup:

Hrušku okrájíme a zbavíme jádřince. Oloupeme a nastrouháme zázvor. Všechny přísady vložíme do mixéru a rozmixujeme dohladka.

Smoothie z borůvek s avokádem a semínky chia

Na 4 porce po 200 ml:

Borůvkové smoothie

1 zralé avokádo

300 g borůvek

4 lžíce semínek chia

200 g smetany 12 %

4 lžíce sirupu z agáve

100 ml minerální vody

cukr podle chuti

Postup:

Do vysoké nádoby nasypeme borůvky, pokrájenou dužninu z avokáda, zalijeme vodou, sirupem z agáve a rozmixujeme. Přimícháme smetanu, podle chuti přisladíme a přimícháme semínka chia. Necháme 20 minut stát, aby semínka zeželírovala.

Smoothie z manga, mladých lístků špenátu, mandarinkové šťávy a máty

Na 4 porce po 200 ml:

400 g dužniny vyzrálého manga

100 g vypraných listů baby špenátu

100 ml mandarinkové šťávy

6 listů máty

4 lžíce cukru

200 g smetany 12 %



Postup:

Do vysoké nádoby nakrájíme dužninu manga, zalijeme je mandarinkovou šťávou, přidáme špenát, cukr a vše rozmixujeme na kaši. Potom přilijeme smetanu, přidáme pokrájené lístky máty a znovu rozmixujeme.