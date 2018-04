Smím prosit? Vyberte si šaty na letošní plesovou sezonu

3:07 , aktualizováno 3:07

Vybrat si ty správné šaty na ples či do tanečních je pro nejednu ženu úkol z kategorie nesplnitelná mise. Základem je správný střih, který by měl sedět vaší postavě. Barva šatů by zase měla ladit s vaším barevným typem, nebojte se ani lesklých materiálů.