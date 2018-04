Čtenářský recept: Smetanové fazolky s hovězím masem

Doba přípravy: 120 minut + naložení

Množství: 6 - 8 porcí

1 kg falešné hovězí svíčkové

1 kg čerstvých fazolek (mix zelené-žluté)

1 Rama cremefine na vaření (250ml)

2 sladké smetany na vaření (2x180ml)

2 dl mléka

2 lžíce hladké mouky

cibule, mrkev, petržel, petrželová nať

máslo, sůl, bílý pepř, olivový olej

tymián, rozmarýn, jalovec, nové koření

1. Hovězí falešnou svíčkovou převážeme motouzem, abychom po uvaření zachovali kulatý tvar masa na řezu. Do hmoždíře dáme lžičku rozmarýnu, tymiánu, hrubozrnné soli, bílého pepře, 6 kuliček nového koření a jalovce. Vše rozmělníme a přilijeme trochu olivového oleje, tak aby nám vznikla středně hustá kašička.

Touto kořeněnou kaší potřeme převázané maso po celém obvodu a dáme uležet do lednice určitě na 24 hodin.

2. Po uležení masa následující den si do většího hrnce dáme do ¾ vodu, kterou uvedeme do silného varu a jakmile voda opravdu vře, tak do ní vložíme naložené hovězí maso včetně koření. K masu přidáme jednu neoloupanou cibuli, jednu větší mrkev a jednu střední petržel. Vaříme na mírném plameni, dokud maso není úplně měkké, což záleží na stáří skotu.

3. Než se maso uvaří, tak v hrnci rozpustíme 100 g másla a vložíme nakrájené a dobře očištěné fazolky obou barev. Ideální délka krájení fazolek je cca 4 cm. Fazolky promícháme s máslem, osolíme a podlijeme cca 2 dl vody. Dusíme asi 30 minut. Voda se skoro všechna vydusí.

4. Jakmile, jsou fazolky uvařeny tak, že jsou příjemně na skus, tak vlijeme na fazolky lahvičku Rama Cremefine na vaření a obě sladké smetany na vaření. Vše dobře promícháme a necháme lehce prohřát.

5. Do hrnku si dáme asi 2 dl mléka, ve kterém rozmícháme 2 lžíce hladké mouky, a opatrně přidáme do fazolek se smetanou. Dobře promícháme a necháme provařit cca 10 minut. Dochutíme solí, bílým pepřem a oříškem másla. Uvařené hovězí maso zbavíme motouzu a nakrájíme na plátky.

Poznámka: Jako přílohu si připravíme nové brambory co nejmenší velikosti i se slupkou. Dobře je očistíme, vložíme do pekáčku, kde je promícháme se směsí hrubozrnné soli, rozpuštěného másla, nasekané petrželové natě a kmínu. Pečeme na plný výkon trouby nejprve zakryté alobalem, a jakmile jsou brambory měkké, tak je dopečeme pro barvu lehce bez zakrytí.