Smaženice podle Novotného

Petr Novotný (uprostřed) je vyhlášený gurmán, ale i kuchař.

"Sbírání hub je moje mimořádná záliba. Miluji lesy a jídla připravená z čerstvých hub jsou opravdu báječná. Všem houbařům mohu doporučit recept na vynikající a doslova revoluční smaženici. Příprava je úplně stejná jako u smaženice klasické.Houby se normálně podusí se stejným kořením, ale na závěr se místo vajec přidá nahrubo nakrájený tvrdý sýr. Je to naprostá bomba a ručím za to, že kdo ji ochutná, tak tu klasickou už nechce. Mám k tomu rád teplý chleba a je to opravdu fantastické," prozradil Petr Novotný.Vynikající speciality se dají, jak podotkl, připravit z borůvek a jahod. Bavič totiž čas od času překvapí návštěvu jahodovým maxiknedlíkem. "Skvělé jsou například omáčky z jahod nebo borůvek. Těmi se pak klasické kynuté knedlíky polévají.Prostě, ovoce není uvnitř, ale v tekutém stavu nahoře. Jednou z mých nejlepších specialit je ale obrovský knedlík vařený v páře. Je velký jako pecen chleba a uvnitř jsou jahody. Nakrájí se na plátky, ty se pak posypou mákem a cukrem a všechno se to poleje rozpuštěným vepřovým sádlem. Je to naprosto úžasné," zasnil se Novotný.I když se v poslední době proslavil především jako bavič a autor gurmánských pořadů, vrací se Novotný ve vzpomínkách do časů, kdy vystupoval se skupinou Fešáci. "Strašně mě nedávno potěšil pořad, který Fešáci připravili. Je to vlastně obrovská tříhodinová show, na pódiu se vystřídali všichni muzikanti i zpěváci, kteří kdysi ve skupině působili. Já vlastně z Fešáků čerpám dodnes. Věnoval jsem jim polovinu života a nemůžu na ně zapomenout," připustil Novotný.