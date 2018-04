Čtenářský recept: Smažená zmrzlina

Doba přípravy

10 minut

Množství

4-6

Zmrzlina (vznikne cca 1200 ml zmrzliny):

300 g slazeného kondenzovaného mléka

300 ml smetany ke šlehání

1 lžička vanilkového extraktu

Smažená zmrzlina pro 4-6 osob:

0,5 kg vanilkové zmrzliny

100 g drcených corn flakes

1 lžička skořice

olej na smažení

Kondenzované mléko, smetanu ke šlehání a extrakt šlehejte, až směs zpevní - měla by vypadat jako pěkně tuhá šlehačka.Směs dejte do nádoby na mražení, přetáhněte potravinářskou fólií a nechte zamrazit.

Z lehce natáté zmrzliny vytvořte koule (pokud nemáte lžíci na zmrzlinu, můžete použít normální lžíci a ideální tvar pak dotáhnout válením v rukách) a obalte je ve směsi skořice a kukuřičných lupínků. Přesuňte je do krabičky a dejte zamrazit, ideálně alespoň na hodinu. Koule si můžete vyrobit i do zásoby, nějakou dobu v mrazáku vydrží a můžete je příležitostně vytahovat a smažit.

Samotné smažení musí probíhat velmi rychle, aby zmrzlina neroztála. Rozehřejte si v malém úzkém hrnci olej (raději si jeho horkost otestujte vhozením jednoho lupínku - když se kolem něj vytvoří spousta bublinek, můžete začít smažit) a vhoďte do něj jednu kouli. Tu smažte 8-10 sekund, pak rychle vytáhněte a přendejte na nachystaný talíř a ihned servírujte. Nesmažte více koulí najednou - nebudete stíhat je vytahovat a roztopí se v hrnci.