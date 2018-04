Slzy v Pelíškách byly pravé, říká filmová Jindřiška a čerstvá maminka

Kolikrát se vám stalo, že jste se v práci zamilovala?

Párkrát to bylo. Hlavně při studiích na DAMU. S lidmi z ročníku a nebo i z divadla jste pořád spolu a při zkouškách jste si hodně blízko. Pak se snadno stane, že se s někým víc sblížíte. Ne vždycky je z toho vztah, ale často ano. To se myslím hercům stává často, protože když zkoušíte hru, kde je láska a vztah jako hlavní téma, tak jiskra přeskočí rychle…

Kristýna Fuitová - Nováková * Narodila se 24. 4. 1983. * Po maturitě na střední škole zaměřené na cestovní ruch rok pracovala v nehereckých profesích, pak se dostala na DAMU, obor Alternativní a loutkové divadlo. * Hrála ve filmech Výchova dívek v Čechách, Pelíšky, Rock podvraťáků, Chyťte doktora, Děti noci. * V prosinci bude mít premiéru film, který režíroval její manžel Jaroslav Fuit, Dvojka, kde ona hraje. * Do Ordinace Růžové zahradě by se měla vrátit během jara. * 25. 11. 2009 se jí narodilo její první dítě - holčička Rozárie.

Přitom se říká, co je v domě, není pro mě. Vztahy v práci prý nenesou nic dobrého, spíš spoustu komplikací.

Právě z tohohle důvodu říkám, že už nikdy nechci mít za partnera herce. Je to na prd, chvíli je to fajn, ale i to představení sehraje většinou déle, než je životnost takového vzplanutí.

Na manžela se pravidlo "už nikdy herce" nevztahuje, protože je režisér?

Známe se asi šest let. Dělali jsme spolu seriál Letiště a točila jsem s ním už jeden famácký film. Byli jsme kamarádi a měli jsme se vždycky hodně rádi. Až při natáčení filmu Dvojka v Dánsku se to začalo nějak měnit, ale dohromady jsme se dali až po návratu. A jsme u toho, o čem jsme mluvily, byli jsme malý štáb a čtrnáct dnů jsme se od sebe nehnuli. A jiskra přeskočila. Vždycky mi byl sympatický a myslím, že to bylo oboustranné, ale když jsme se potkali dřív, tak jsme měli každý jiného partnera.

To musela být bitva o vaši přízeň, když jste jediná ženská postava filmu, ne?

Byly jsme dvě – ještě produkční.

Ta se tam taky do někoho zamilovala?

(Směje se) Já myslím, že ne, nebo o tom aspoň nevím.

Když se tak lehce stane, že se při práci zamilujete, nebojíte se, že vás to potká znovu?

Vůbec se toho nebojím. Dost jsem se poučila a naučila jsem se oddělovat práci od života.

Na dnešní poměry jste se rozhodla mít dítě docela brzy, to plánovaně?

Mně nepřijde, že bych byla nějak moc mladá. Mám kolem sebe spoustu těhotných a některé jsou i mladší než já. Je mi šestadvacet a dítě jsem chtěla už od osmnácti. Nechtěla jsem být stará matka. Naše to ale překvapilo, vůbec nečekali, že se vdám, vždycky jsem říkala, že to je zbytečné. A už vůbec by asi rodiče nenapadlo, že budu mít tak rychle dítě.

Co vás nakonec přimělo změnit názor na svatbu?

Nevím, jak bych to popsala, ale jediné vysvětlení, proč jsem se chtěla vdávat, je, že jsem potkala Jardu. On je prostě ten pravý. Věděla jsem, že je hrozně hodný člověk a že bude skvělý táta. Miluje děti a děti milují jeho.

Režíruje vás i doma?

To ne, řekla bych, že naše role jsou úplně vyrovnané. Jsme totiž oba býci, navíc narození ve stejný den.

Předpokládáte, že vás teď bude víc obsazovat, když vás má doma?

Nevím, nerada bych, aby mě obsazoval jen proto, že jsem jeho žena a herečka. Kdybych se na roli nehodila, byl by sám proti sobě, kdyby mi ji dal.

Nebojíte se, že vám dítě zkomplikuje kariéru?

To je nesmysl, dítě není v mé práci žádná překážka. Můj osobní život se asi hodně změní, ale ten pracovní určitě ne. Většina mých kolegyň, ať v Ordinaci v růžové zahradě nebo v divadle, má malé děti. Hereček-matek je spousta.

Máte už plán, jak to budete dělat teď po porodu?

Jestli se tomu dá vůbec říkat plán. Jarda si může pracovní dobu přizpůsobit, jak potřebuje, moc se těší na dítě i na to, jak ho bude hlídat. A myslím, že i maminka nám bude vypomáhat, takže to snad zvládneme bez nějaké paní na hlídání.

Takže ta vaše pauza nebude moc dlouhá?

Doma na plný úvazek bych chtěla být do jara, ale nevím, jestli to bude reálné. Do Ordinace bych se měla vrátit v dubnu nebo v květnu a do divadla taky tak. Všechny jsem ale připravila na to, že to nemůžu slíbit definitivně. Chci se do práce vrátit brzy, ale postupně a pomalu.

Aspoň jste si zatím maminku zahrála v novém Svěrákově filmu. To nebyl dobrý nácvik?

To bylo zajímavé. Pořád jsem hrála mladé holky a nebo typově holčičky, a tady hraju mámu. Filmový syn Ondra mě bral spíš jako kámošku,než že bychom budovali nějak vážný vztah syna a maminky. Takto Honza Svěrák ani nechtěl –představoval si mladou maminku. Nikdo mě nestylizoval do starší ženský. Doufám, že to bude uvěřitelné.

Stylizace k herectví ale patří, předpokládám, že vy jste si jako malá budoucí herečka pořád na něco hrála...

Tehdy mě nenapadlo, že bych chtěla být herečkou. Nebyla jsem žádný extrovert, který baví třídu. Jsem naopak stydlivá, žádný šoumen.

To musíte mít pěkné nervy, než vyjdete na jeviště.

To je něco jiného.

Jak to?

Tam nejsem za sebe, ale za nějakou roli. Já, Kristýna, společnost moc nebavím. Nervozita před představením sice v mém případě úplně nezmizí, ale platí to, co říkají všichni herci. Když už vyjdete na jeviště, tak zapomenete na všechno, na nemoc i na nervy. Je to takový zázrak.

Z vás asi moderátorka nebude...

Několikrát mi to nabízeli, ale to není nic pro mě. Jednou se stalo, že nám zrušili v Ostravě představení, a režisér chtěl, abychom aspoň my tři zbylí herci šli na jeviště udělat nějakou improvizaci. To ale pro mě bylo peklo.

Jak to dopadlo?

Zůstala jsem v zákulisí a čekala, až se to přežene. Samozřejmě, že mě z toho zákulisí nakonec vytáhli na jeviště, tak jsem tam seděla a mlčela.

Přitom jste absolventka alternativního herectví na DAMU, tam muselo být improvizací spousta.

Ve škole mě to bavilo, to jsem ale nebyla já, to byl úkol, kterými dali profesoři. Abych vyšla na jeviště sama za sebe a něco lidem říkala… to fakt vůbec nevím co.

Přitom jste už jako malé dítě musela zvládnout nenadálé situace. S rodiči jste žila pět let v Egyptě, jak jste si tam zvykala?

Máma mi vyprávěla, že když jsme se vraceli na letní prázdniny do Čech, vyptávala jsem se, kdy už pojedeme domů, tím jsem myslela Egypt. Na předchozí život v Čechách si moc nepamatuju, mám jen pár útržkovitých vzpomínek na školku. Definitivně jsme se vrátili, když mi bylo deset, a to jsem měla hlavně starosti s tím, jak se začlenit mezi děti na základce, což bylo těžké.

Vy jste nevyčítala rodičům, že vás odvezli do Egypta, ale spíš, že vás vrátili zpět?

Ano, cítila jsem se po návratu hodně osaměle. Pomohl mi dramaťák, kam mě dovedla kamarádka a kde byla skvělá parta. Po Egyptě se mi ale stejně stýskalo ještě dlouho. Bylo to úžasné dětství – bydleli jsme na ambasádě, kde byly bazény, tenisové kurty a spousta zábavy pro děti. Každý víkend jsme jezdili na výlety nebo k moři, které od té doby miluju. Rodiče to možná neviděli jen růžově, ale pro nás děti to byl ráj.

Taky jste měla velkou kliku, když vás brzy po návratu obsadili do celovečeráku.

Výchovu dívek v Čechách jsem natočila, když mi bylo dvanáct, a lépe zapadnout do kolektivu mi to taky nepomohlo. Spíš než pozitivní reakce si pamatuju ty negativní. Mám dojem, že mi to tehdy některé holčičky záviděly.

Jak vás tehdy režisér našel?

Samozřejmě přes dramaťák. Na jedno naše představení přišel režisér Petr Koliha a vyhlídl si mě.

Pak jste se hlásila na konzervatoř a nevzali vás. Tak jako spoustu známých herců vás tam nepřijali pro nedostatek talentu?

Přesně tak, tehdy jsem to hrozně obrečela. V tu dobu jsem neviděla jinou možnost, nedala jsem si ani přihlášku na jinou školu. Doufala jsem a věřila, že mě vezmou. Prvním kolem jsem prošla a tím druhým už ne. Dodnes si pamatuju, jak mě táta odvezl před nástěnku, kde visela jména těch, kteří vypadli, a jak mi tehdy bylo. Doma jsem pak dlouho brečela do polštáře. Talentovky na konzervatoř se naštěstí dělají v zimě, takže byl čas vymyslet náhradní plán. Na jaře jsem se pak dostala na grafickou školu do Hellichovky. Tam jsem vydržela jen týden.

Takže opět fiasko...

Vybrala jsem si špatný obor – Polygrafie. Když jsem dostala učebnice a zjistila, jak moc je to matematicky náročné, tak jsem to vzdala a přestoupila na Management cestovního ruchu.

Co jste se tam naučila? Nějak si nedovedu představit šestnáctileté managery.

Bylo tam hodně zeměpisu, dějin, a pak se třídy rozdělily na hotelnictví a průvodcovství. Já si vybrala hotely, protože s touhle specializací mám uplatnění širší. Dneska si sice nedovedu představit, že bych pracovala na recepci, ale docela by se mi líbila vlastní kavárna. To je tak jediná práce, ve které si sama sebe dovedu představit, kdybych nehrála. Ale ta škola mě bavila taky proto, že mám jednu úchylku – miluju hotely.

Jak se to projevuje?

Strašně ráda spím na nových místech, kde se o vás postarají, ustelou vám postel, ráno si dojdete na snídani, kterou pro vás někdo připraví. Mám hrozně ráda celkovou atmosféru hotelů.

A užíváte si svoji úchylku často?

Docela často někam vyrazíme, s manželem naštěstí oba rádi cestujeme a nemusíme jezdit ani do zahraničí, stačí nám blízké okolí a třeba jen na víkend.

Kdybyste zůstala u práce v hotelu, nevyhnula byste se klasické pracovní době. Vyzkoušela jste si vůbec někdy v životě práci od do?

Chvilku ano, po střední škole jsem byla rok doma. Nevěděla jsem, co se sebou, pak jsem si našla práci v castingové agentuře – vydržela jsem tam asi dva měsíce. Vůbec mi to nešlo, když jsem měla něco seřadit, tak jsem to popletla. Od devíti do čtyř jsem trpěla. A půl roku jsem pracovala jako letuška. Ale zase jsem musela hrozně brzo vstávat, ve tři ve čtyři ráno, a to taky není nic pro mě. Navíc jsem létala v malých letadlech pro šest sedm lidí a v těch jsem se i celkem bála.

Nikdy jste nebyla ani ve stálém angažmá?

Nebyla.

Dají se i bez něj zaplatit všechny běžné účty?

Divadlem ne, to nejde, ale nejde to ani ve stálém angažmá. Proto se asi i čím dál tím víc herců objevuje v seriálech.

A není ten seriál tak trochu práce od do?

Ani ne, málokdy se mi stane, že tam jsem od osmi do šesti. Ani příprava není tak náročná jako na divadelní představení. Texty do seriálu se nemusím nijak moc učit, mozek se rychle zaběhne a mně pak stačí, když si dialogy přečtu večer před natáčením a ráno v maskérně. Navíc moje postava mluví současným jazykem, takže se to i dobře pamatuje.

Dostala jste někdy roli, kterou jste se nemohla naučit?

Naštěstí nemám problém s pamětí. A když to nejde do hlavy, tak se to musíte nabiflovat, žádná finta na to není.

Opravdové okno, při kterém stojíte na jevišti a vůbec nevíte, co máte říct, jste nikdy neměla?

Jednou se mi to stalo v Absolventovi, ale je to noční můra. Nezapomněla jsem celý monolog, ale jednu větu, na kterou partner čekal a já nic. Záleží na partnerovi, jestli vám pomůže, nebo se na vás vykašle. Mně naštěstí pomohl.

Teď hrajete v Ordinaci v růžové zahradě, což je váš už několikátý seriál. Díváte se na ty, ve kterých hrajete?

Líbila se mi základní myšlenka Bazénu. Měla v něm vzniknout kapela, která by pak normálně vystupovala v klubech, ale hrozně rychle to skončilo. Hodně mě bavilo i Letiště, celý štáb byl složený z mladých lidí. Tenhle seriál mě bavil i jako diváka. V Ordinaci jsem měla původně hrát úplně jinou postavu, byla jsem na kamerovkách, ale nikdo se mi pak neozval. Za půl roku zazvonil telefon, že pro mě mají jinou roli, lehce zápornou postavu. Byla jsem ráda. Vyhovuje mi různorodost a svoboda, kterou mi účinkování v seriálu poskytuje. Díky tomu si pak můžu dovolit dělat například zadarmo představení s Kubou Prachařem v Rubínu.

Chodíte na všechny castingy, které se tu pořádají, nebo vám režiséři sami volají?

Nechodím nikam, možná kdybych chodila, tak mám víc práce. Ale kamerovky nejsou nic příjemného. Abych pravdu řekla, tak nevím, kdy se koná jaký casting. Netuším, jestli existuje seznam kdy, kde a na co se vybírají herci.

Myslela jsem, že si o tom s kolegyněmi říkáte.

Šeptanda moc nefunguje, protože by si mohly herečky vyfouknout roli. Tahle rivalita mezi některými herečkami funguje, ale jiné naschvály si neděláme.

Vaší nejznámější filmovou rolí je určitě Jindřiška z Pelíšků. Je to nej role i pro vás?

Určitě mi pomohla dostat se do povědomí lidí, protože byla nejvýraznější. Ale já jsme si to v šestnácti neuvědomila, nedocházelo mi, s kým tam hraju. Teď bych si to užila mnohem víc. Když jsem si přečetla scénář o pár let později, najednou mi došlo, jak je skvělý. Nejnáročnější byla asi scéna ve skříni. Samozřejmě jsem myslela na to, jak je hrozné, když vám umře máma. S mámou mám hezký vztah, a když jsem si představila, že by to byla ona, slzy mi tekly samy.

Strkal někdo kvůli lásce k vám hlavu do trouby jako mladý Šebek?

Doufám, že ne.

Umíte se pohádat se stejnou grácií jako Jindřiška?

Moc ne, nemám ráda konflikty. V pubertě jsem se prý chovala k rodičům podobně, měla jsem rozhodně víc prořízlou pusu než dneska. Nemám moc ostré lokty, což bych někdy potřebovala. Osobní hádky nesnáším.

A vaříte ráda?

Dneska už ano, a radši noky. Knedlíky neumím.