Slzy mohou signalizovat rakovinu

Tento protein byl objeven zcela náhodně vědcem, který se zabývá výzkumem nových kontaktních čoček . U lidí, jejichž slzy tento protein obsahovaly, se v rodině v minulosti už rakovina objevila a mají k ní tedy genetické dispozice. V případě, že se u nich rakovina již projevila , počet proteinu Lg v jejich slzách se mnohonásobně zvýší.

V současné době v Centru dokončují klinické testy s padesáti pacienty nemocnými rakovinou. Snaží se zjistit, zda by bylo možné použít tohoto proteinu při diagnostikování rakoviny. Kdyby se to podařilo, každý by si mohl pomocí snadného testu zjistit, jaké jsou jeho šance onemocnět rakovinou. Podle vědců z Centra pro výzkum by testovací sada mohla být na trhu během dvou let.