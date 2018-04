Sluneční brýle. Proč jsou tak skvělé?

Jak k nám přišly

Brýle, které jsou out, řvou na dvě stě metrů. Ty co jsou in, jsou in opravdu jenom jednu kratičkou sezónu. Nenechte se ale znechutit - ze zdánlivé nevýhody můžeme pomocí chytrého přístupu udělat docela dobrou přednost. Sluneční brýle si totiž zasluhují naši pozornost, lásku i vášnivý obdiv.

Sluneční brýle nejsou zdaleka novinkou a byly tady mnohem dřív než polyvinylchlorid a UVB filtr. Římský císař Nero prý pozoroval gladiátorské zápasy přes naleštěné smaragdové krystaly a čínští soudci si už ve dvanáctém století nasazovali tmavá skla, znemožňující ubohým obviněným číst v jejich očích.

Sluneční brýle, jak je známe dnes – určené zejména na ochranu zraku před sluncem – se začaly prodávat na promenádě Atlantic City v New Jersey ve dvacátých letech minulého století a brzy je měl na obličeji každý uvědomělý občan. Záhy se proměnily ve fashion symbol a když byly v roku 1936 vylepšeny pomocí polaroidového filtru, staly se tím, čím jsou dnes – obecně uctívanou kombinací užitečného a trendy předmětu.

Pokud váháte, který styl vám sedí a jste vlastníkem webkamery, nainstalujte si geniální drobný prográmek Virtual Mirror, který najdete na oficiální stránce Ray Ban. Virtuální zrcadlo na vás vyzkouší obroučky slunečních brýlí, a to dokonce v 3D.

Proč jsou sluneční brýle dokonalým doplňkem?

Protože jsou sexy! Pamatujete Toma Cruise ve filmu Top Gun? Jasně že pamatujete! Je něco tajemně neodolatelného na očích ukrytých za dvěma blýskavými sklíčky. Hle, mystérium tmavé oční ochrany…

Protože jsou levné. V porovnání s kabelkami nebo šperky jsou sluneční brýle příjemně dostupným módním doplňkem. Pokud si můžete dopřát brýle z dílny známého návrháře, neváhejte; ale vězte, že kusy z nižších řad každý rok úspěšně a efektně kopírují ty nejluxusnější. A pořídíte si je za zlomek ceny.

Průzkumy také prokázaly, že ty nejdražší brýle vesměs neposkytují větší stupeň ochrany před UV zářením jako ty ze středních cenových kategorií. Takže máme štěstí a kousek (nebo několik kousků) si můžeme zakoupit každou sezonu. A pokud vám brýle opravdu sluší, neodhazujte je – nejpozději do dvou let jsou znova in.

Jsou milosrdné. Kromě maskování následků bujarého víkendu pěkné brýle poutají pozornost obecenstva natolik, že zlehka neupravené vlasy a pomačkaný vršek zůstanou bezpečně nepovšimnuty. (Anebo vzbudí dojem ležérní záměrnosti.) Z jednoduchého uhlazeného kostýmku vykouzlí nóbl brýle důstojnou power image.

Jsou efektní. V pořádných slunečních brýlích nás nelze přehlédnout. Nemusíme přitom provádět to, co Elton John nebo Kanye West - úplně postačí pečlivě zvolený šmrncovní kousek. Typ slunečních brýlí hodně vypovídá o naší osobnosti; želvovina a ušlechtilá ocel říká něco jiného než zářivě bílý plast. Také ve stejném modelu vypadáme každý jinak, protože u obličejových rysů rozhodují setiny milimetru. Takže i když se třeba někým inspirujete, nikdo vás nemůže obvinit z podlého módního plagiátorství.

Jsou magické. Z jednoduchého oblečení udělají skvělé brýle rázem zajímavý, prvotřídní outfit – vzpomeňte si na modelky v prostinkých bílých trikách, banálních džínech a velkých slunečních brýlích. Masivní černé brýle přirozeně vytváří věrohodnou iluzi Velkého Stylu. Taky díky ním můžete vynechat oční stíny.

Jsou elegantní. Jackie O, Coco Chanel anebo Andrey Hepburn – dodneška nosíme obroučky inspirované těmito ikonami. Vaše brýle (kromě umělohmotných skejťáckých modelů) z vás můžou ve vteřině udělat dámu poměrně slušného kalibru. Vynechte však všechny absurdní expresní hity – hystericky zbarvená skla či obroučky, hvězdičkové a srdíčkové tvary a směšné "roletové" modely.

Jak si vybrat správné sluneční brýle?

Na trhu existuje několik druhů a velikostí brýlí. Každou velikost a styl je však dobré nejprve pořádně otestovat, abyste našli ty správné brýle pro sebe.

Pokud je váš obličej velký, mohli byste nosit retro sluneční brýle velikosti XXL, které jsou stále in. Velké brýle naopak nesluší lidem s drobným obličejem.

Lidé s oválným obličejem zase mohou nosit obecně kterékoliv sluneční brýle: kulaté, obdélníkové a dokonce i aviatorky.

Kulatý obličej kombinovaný s kulatými brýlemi nebo hranatý obličej s hranatými brýlemi není nejlepší volba.

Je potřeba říci, že pokud máte kulatý obličej, měli byste zapomenout na sluneční brýle se stejným tvarem. Vhodnější jsou pak pro vás široké rámy s obdélníkovým tvarem, které vám pomůžou zjemnit tvar obličeje.

Pokud máte trojúhelníkovou tvář, aviatorky vám budou sedět jako ulité. Jsou velice módní, ale nejsou pro každého, speciálně nejsou vhodné pro podlouhlý tvar obličeje.

Lidem s podlouhlým tvarem obličeje sluší spíše sluneční brýle s oválným, širokým rámem.