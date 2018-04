Sluneční brýle musí hlavně ochránit zrak. Vyberte si ty, které vám budou i slušet

Správné sluneční brýle musí splňovat dvě základní funkce: pohlcovat viditelné světlo, a tím bránit oslnění, a zároveň blokovat průchod ultrafialového záření do oka. Ultrafialové paprsky mohou vyvolat třeba zánět rohovky, při delším působení pak může sluneční světlo vyvolat poškození sítnice.

"U dospělých je UV záření filtrováno rohovkou, komorovou tekutinou, čočkou a sklivcem, ale u dětí a mladistvých není filtrace dokonalá a UV tak prostupuje až na sítnici," říká Jakub Ventruba z brněnské oční kliniky Lexum.

Jejich oční čočka pohlcuje jen kolem 80 procent UV záření. Proto by si děti a mladí lidé měli zrak chránit zvlášť důkladně.

"Sluneční brýle jsou vhodné i pro malé děti, zejména na letní dovolené u vody či zimní na sněhu, kde se do očí dostanou i paprsky odražené od vodní hladiny či sněhové pokrývky. Kšiltovka či klobouček jsou určitě také vhodné, a to nejen pro ochranu očí, ale i kůže," vysvětluje Jakub Ventruba.

U moře se sluneční paprsky odrážejí od vodní hladiny, sluneční brýle se tak uplatní, i pokud jste zrovna ve stínu.

Růžové brýle raději jako čelenku

Spolehlivou ochranu vám poskytnou brýle s kvalitním UV filtrem. Jak naznačují výsledky kontrol z posledních let, situace na trhu se zlepšuje a na sluneční brýle bez UV filtru narazíte spíše zřídka. Může se to stát při doprodávání starých zásob.

Tmavé brýle bez UV filtru mohou očím škodit více, než kdybyste neměli žádné. Pokud jste na slunci bez brýlí, zornička se při pohledu do slunce zúží a do očí proniká málo světla s UV zářením. Tmavé brýle bez UV filtru ale dovolí zorničkám zůstat při pohledu do slunce roztažené a do oka tak pronikne více škodlivého světla.

Pokud jde o vzhled brýlí, velice často lákají netradiční barvy skel v pastelových odstínech. Vypadají báječně, ne vždycky ale dobře poslouží. Některá barevná skla mohou způsobovat nepříjemné odrazy nebo změnu vnímání barevnosti nebo jasu.

Musí slušet, musí sedět

Rozhodně se nerozpakujte vyzkoušet si co nejvíce modelů. Brýle musí samozřejmě slušet, v první řadě ale dobře sedět. Při pohybu hlavy by se zároveň neměly pohybovat i brýle, neměly by padat ani sklouzávat, ale ani tlačit.

Důležité je, aby propouštěly minimum paprsků nejen zepředu, ale i z boku. Vybíráte-li brýle především s ohledem na kvalitu a ochranu zraku, volte specializované obchody. Právě tam pořídíte brýle vyrobené z kvalitnějších materiálů, a to jak u čoček, tak i u obrouček. Pokud kupujete brýle levnější, třeba u stánků, dejte si pozor, aby nedeformovaly obraz.

První pomoc

Příliš slunečního svitu může nechráněným očím způsobit zánět spojivek nebo rohovky. Příznaky jsou známé – přecitlivělost očí, pálení, slzení a zarudnutí. Jako první pomoc poslouží umělé oční slzy. Ty se dají pořídit bez předpisu v lékárnách, patří k nim Oxyal, Hylocomod, Hyaldrop, Optive, Visial, Refresh či Arufil.

Lidem s citlivýma očima nemusí dělat dobře pobyt v klimatizovaných prostorách. "Jestliže někdo v klimatizovaných prostorách dlouhodobě pracuje a k tomu se navíc dívá na monitor počítače, je vhodné kapat umělé slzy preventivně," doporučuje Jakub Ventruba.

Při sledování monitoru se totiž snižuje i frekvence mrkání a oči ještě více osychají. "V takových případech lze kapat i třeba každou hodinu," uvádí lékař.

Jaké letos nasadíte brýle?

A za jaké brýle si letos máme schovat oči? Nejvíc v kurzu jsou ty, které připomínají retro "ray-bany". Chybu neuděláte ani s těmi v barvách duhy, se zvířecími vzory a klasikou zůstává černá a bílá.

Šelmí vzory

(zleva) S mašličkou, Marks&Spencer, 399 Kč; Růžové, New Yorker, 299 Kč; Zelené, Baťa, 199 Kč; Leopardí, I Am, 299 Kč; Vínové, Salvatore Ferragamo, Grand Optical, 4 999 Kč; Retro, H&M, 199 Kč

Duhovky

(zleva) Modré, Promod, 399 Kč; Oranžové, Baťa, 199 Kč; Fialové, Orsay, 299 Kč; Vícebarevné, H&M, 199 Kč; Hnědé, Sisley, 1 199 Kč

Retro "ray-bany"