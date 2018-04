Sluneční brýle letošního léta: barevné jsou in, přírodní sluší každému

Jak si vybrat brýle

Základní pravidlo zní - brýle, tedy obroučky, nesmějí mít stejný tvar jako váš obličej.

TROJÚHELNÍKOVÝ OBLIČEJ

K drobnému obličeji se hodí oválné a hranaté brýle.

Zkuste obroučky s horním okrajem rovným, barevné obroučky nebo styl 60. let.

Nesluší vám letecké tvary, bylo by to příliš mnoho trojúhelníků naráz.

ČTVERCOVÝ OBLIČEJ

Máte výrazné rysy, brýlemi je musíte zjemnit a zaoblit.

Zkuste oválné nebo kulaté obroučky s co nejtenčím rámečkem.

Nezkoušejte letecké tvary, vypadala byste v nich příliš drsně a tvrdě.

OVÁLNÝ OBLIČEJ

Hodí se k vám všechny typy obrouček, kromě oválných.

Máte štěstí, můžete experimentovat.

Vyzkoušejte co nejoriginálnější tvary, třeba letecké, hranaté nebo velké "svářečské".

Extravagantní barvy duhy

Posledním hitem jsou barevné brýle. Obohatíte jimi nepříliš výrazný outfit, nebo jej jimi naopak doladíte.

1. Žluté, Baťa, 199 Kč; 2. Pruhované, Von Zipper, 1 790 Kč; 3. Tmavě oranžové, H&M, 169 Kč; 4. Růžové, Debenhams, 219 Kč; 5. Červené, Orsay, 229 Kč; 6. Tmavě zelené, Grand Optical, 1 199 Kč; 7. Tyrkysové, Mango, 499 Kč; 8. Fialové, Orsay, 229 Kč; 9. Modrooranžové, Von Zipper, 1 690 Kč; 10. Vícebarevné, Roxy, Quiksilver, 2 850 Kč



Černobílé

Černá nebo bílá z módy nikdy nevyjde. Máte-li ráda klasiku, volba je jasná.

1. Matové, limitovaná edice, Roxy, Quiksilver, 2 450 Kč; 2. Se stříbrným zdobením, Von Zipper, 2 790 Kč; 3. Bílé s pruhovanou nožičkou, Debenhams, 299 Kč; 4. Atypický tvar, Mango, 499 Kč; 5. Průsvitné, Chanel, Grand Optical, 6 499 Kč; 6. Černobílé, Von Zipper, 2 690 Kč; 7. S hadí nožičkou, Orsay, 299 Kč; 8. Se čtverečky, Ann Christine, 299 Kč; 9. Bílé, H&M, 169 Kč; 10. Pavučinové, Monton, 349 Kč; 11. Kulaté, Promod, 399 Kč



Přírodní

Hnědé přírodní tóny budou slušet každé ženě.