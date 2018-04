Pečený jehněčí hřebínek, povidlové perky a další slovenské lahůdky

Pečený jehněčí hřebínek na rozmarýnu a listovém špenátu s kukuřičnými vdolky

Příprava 15 minut, vaření 30 minut

Porce pro 4-6 osob:

800 g jehněčího hřebínku

400 g mraženého listového špenátu

1 cibule

olej

sůl, pepř

4 stroužky česneku



Na kukuřičné vdolečky:



400 g mražené kukuřice

2 vejce



100 g hladké mouky

majoránka, sůl, pepř



1. Jehněčí hřebínek osolíme, opepříme, potřeme prolisovaným česnekem a na oleji prudce opečeme ze všech stran. Dáme do alobalu a 8-10 minut pečeme v troubě rozehřáté na 170 °C. Na výpeku osmažíme cibuli, přidáme listový špenát a zlehka orestujeme, ochutíme solí, pepřem a česnekem.

2. Kukuřičné vdolečky připravíme tak, že rozmixujeme uvařenou mraženou kukuřici, přidáme hladkou mouku, dvě vejce, sůl, majoránku a pepř. Z této směsi na oleji pečeme vdolky. Je možné je upéct i v troubě, ale pak musíte pohlídat, abyste je nevysušili.

Vepřový paprikáš s haluštičkami

Příprava 80 minut, vaření 60 minut

Porce pro 4-6 osob

Paprikáš:

500 g vepřového masa

1 cibule

olej

mletá červená paprika

sůl

vývar z kostí

1 zelená paprika

3 rajčata

10 g hladké mouky



Haluštičky:

250 g hrubé mouky

1 vejce

sůl



voda

20 g másla



1. Cibuli nadrobno pokrájíme a osmahneme na oleji. Přidáme mletou papriku a na kostičky nakrájené maso. Osolíme, krátce opečeme, podlijeme vývarem a podusíme doměkka. Přidáme očištěnou pokrájenou papriku a rajčata. Když změknou, šťávu zaprášíme hladkou moukou, zředíme vývarem a provaříme.

2. Na haluštičky v misce zpracujeme prosetou mouku s vejcem, solí a vodou na vláčné těsto. Z těsta protlačujeme přes cedník do vroucí osolené vody nočky. Jakmile vyplavou na povrch, jsou uvařené. Scedíme je přes umytý cedník a v misce polijeme máslem, aby se neslepily.

Pečená husa

Příprava 30 minut, vaření 180 minut

Porce pro 4 osoby:



mladá husa (do 4 kg )

2 jablka

100 ml smetany

drcený kmín

sůl

mléko na smytí soli a kmínu



1. Vyčištěnou, omytou a osušenou husu alespoň 12 hodin před pečením důkladně zvenku i zevnitř nasolíme, pokmínujeme a odložíme na chladné místo. Než ji dáme péct, sůl i kmín smyjeme mlékem.

2. Do břišní dutiny vložíme umytá rozkrojená jablka a posypeme ji znovu drceným kmínem. Husu položíme na mřížku do keramického pekáče prsy dolů, podlijeme vodou, propícháme vidličkou a pečeme odkrytou v předehřáté troubě při teplotě 170 °C asi dvě až tři hodiny.

3. Během pečení poléváme podle potřeby vlastní šťávou. Pak slijeme polovinu výpeku, husu otočíme a dopečeme. Na závěr pečení ji vícekrát potřeme smetanou a pak pět minut prudce dopečeme při 200 °C. Maso získá vynikající chuť a pěknou barvu.

Bramborové lokše

Příprava 40 minut, opékání 6 minut

Porce pro 4 osoby:



1 kg brambor

300 g hladké mouky

sůl

husí sádlo na omaštění



1. Dáme vařit brambory ve slupce. Vodu mírně osolíme. Když jsou uvařené, vodu slijeme a brambory necháme chladnout (klidně i den předem).



2. Studené brambory oloupeme a na jemném struhadle nastrouháme na vál. Po oloupání a nastrouhání by nám mělo zůstat asi 700 g brambor, do kterých zlehka přisypeme cca 300 g hladké mouky a vypracujeme tvárné a nelepivé těsto. Pokud by mouky bylo moc, mohlo by se stát, že lokše budou tvrdé.

3. Z těsta uděláme váleček, ten pokrájíme na kousky, ze kterých vyválíme tenké placky. Při válení je důležité těsto podsypávat moukou. Opékáme z obou stran nasucho na pánvi, mouku odstraňujeme, aby se nepřepalovala.

4. Ještě horké potřeme rozpuštěným husím sádlem z obou stran a klademe na talíř na sebe a přikryjeme je porcelánovou mísou. Krásně se provoní a zvláční.



Povidlové perky (taštičky)

Příprava 45 minut, vaření 20 minut

Porce pro 4-6 osob:



500 g polohrubé mouky

150 ml vody

1 vajíčko

špetka soli

hustá povidla

2 polévkové lžíce rozpuštěného másla na polití

osmažená strouhanka, mák, ořechy, tvaroh nebo skořicový cukr jako drobenka



1. Mouku, vodu a vajíčko se špetkou soli smícháme a vypracujeme, necháme asi 20-30 minut odstát. Těsto by mělo mít hustší konzistenci. Pak ho vyválíme na tloušťku asi 3 mm a formičkou vykrájíme kolečka nebo čtverce. Na každý položíme čajovou lžičku povidel a pevně uzavřeme.

2. Perky vhodíme do vroucí vody a necháme asi 3-4 minuty vařit, dokud nevyplavou nahoru. Pak je vybereme, vložíme do misky, polijeme máslem a posypeme drobenkou podle chuti.