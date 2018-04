Slovenská učitelka lásky Zuzana Belohorcová

Zuzi, jak se podle tebe stane z člověka celebrita?

V první řadě je to charismatem, osobností člověka, ale i chtíčem, talentem, schopnostmi, chutí a možností využít příležitost, která je nabídnuta.

Tobě osobně vyhovuje být známá?

Jako všechno, být známou osobností, má svoje výhody, ale i nevýhody. Na straně výhod, které jsou s působením v showbusinessu spojené, jsou například pozvání na významné společenské akce, využívání některých služeb zdarma, fitko, solárko, kosmetika, zahušťování vlasů, být tváří různých značek atd.

Jak se smiřuješ s tím, že jsi definitivně přišla o soukromí?



Právě to je ta nevýhoda. Ale myslím si, že důležité je všechno brát s mírou a v první řadě obstát sama před sebou. Všechno se dá zvládnout, jen je třeba chtít.

Na prvním místě je tedy pro tebe moderování anebo modeling?



Určitě je pro mě prioritou moderátorská práce, které se věnuji skoro deset let. Mám ráda práci s kamerou, ale i s živým publikem. Práce modelky je pro mě jen doplňkem.





Je to už nějaký čas, co tě je vidět převážně v Čechách. Taky neumíš Praze odolat?

Protože mám v Praze většinu pracovních aktivit a milujícího partnera, který mi vytváří skvělé zázemí, rozhodla jsem se do Prahy přestěhovat. Jsem tu už od roku 2003, když jsem na TV NOVA moderovala Peříčko. Jsem tu spokojená a šťastná.

Gratulujeme. Ale přece jenom, nechybí ti Slovensko a kamarádi?

Na Slovensko jsem samozřejmě nezanevřela. Domů do rodné Žilinky se vracím ráda a často. Pár dobrých kamarádů mám i v Blavě, a tak je při každé příležitosti ráda navštívím. Na pracovní období a roky strávené v STV či Markýze, ale i na NOVĚ si vždy ráda zavzpomínám.

Žiješ tady už poměrně dlouhou na to, abys vypozorovala rozdíly a nuance mezi českou a slovenskou mentalitou.

Jsme dva velmi podobné národy, které kdysi tvořily jeden stát, takže i mentalita obou národů je velmi podobná.

Rozdíl je, hádám, jen ve velikosti "trhů".

Takže jinak. Co čeští muži? Jací podle tebe jsou?

I čeští i slovenští muži jsou velmi podobní, nevidím tam žádné diametrální rozdíly. Je to spíš individuální hodnocení podle vlastností, charakteru a osobnosti člověka.

V minulosti jsi byla často spojována s velmi zámožnými partnery. Jsou pro tebe ti bohatí více sexy?

Bohatství a moc přitahuje. Sexy ale může být i krásné mužské pozadí. :o)

Když jsme u pozadí, tak tvoje fotky pro Playboy byly v porovnání s jinými, ze kterých tě známe, až neuvěřitelně cudné. Máš pocit, že už jsi ukázala všechno a jednou je třeba skončit?

Všechno má svůj začátek a konec. Myslím si, že objevit

se dvakrát ve slovenské anebo české mutaci tohoto časopisu bohatě stačí. Ale všechno je to samozřejmě otázka nabídky.

Erotika v tvém životě hraje velkou úlohu. Myslíš si,

že je možné, aby tě lidé nevnímali jako moderátorku erotických pořadů a modelku nahoře bez?

Nálepky "učitelka sexu" se už asi nikdy nezbavím. Důležité však je, že jsem ve své kariéře postupovala dále, a tak se na moderátorku erotického programu nabalovala reality show Big Brother nebo rozhlasový pořad Zuzanight na Evropě 2 atd.

Pojďme se věnovat tvému zevnějšku. Vypadáš výborně, jak se udržuješ ve formě?

V mládí jsem závodně hrávala tenis, dnes už jen rekreačně. V zimě si rada zalyžuju a v létě chodím na in-line brusle. Také se snažím aspoň třikrát týdně chodit do fitka. Držím se zásady sportovat a být fit po celý rok.

Krása je podle tebe...

Relativní. Myslím si, že krása je o vnitřním vyzařování a kouzlu dotyčného člověka.

V souvislosti s mnohými celebritami je známo, nebo se alespoň spekuluje o tom, zda plastickou chirurgii podstoupily či nikoliv. Jaký je tvůj postoj k profesionálnímu zkrášlování?

Plastickou chirurgii samozřejmě neodsuzuju, protože jak se říká: Nikdy neříkej nikdy! Možná jejich služby budeme jednou potřebovat.

Máš zkušenosti z reality show. Co ti to dalo, případně nechala by ses ještě na nějakou nalákat?

Zúčastnila jsem se projektu Celebrity Camp jako jedna z 26 slovenských celebrit. Na krásných filipínských ostrovech jsem strávila skoro 6 týdnů a probojovala jsem se až do finále. Díky tomuto projektu jsem mohla divákům na Slovensku ukázat, jaký jsem pohodový, nekonfliktní a úplně normální člověk. Když bych dostala nabídku na podobný projekt, opět bych do toho šla!

A například herectví tě neláká?

V bratislavském divadle Aréna jsem rok účinkovala po boku Maroše Kramára ve hře Totálne mimo. Ztvárnila jsem tam hollywoodskou herečku Jennifer, která žila ve světě přetvářky, lží a krutosti této uspěchané a materialistické doby. Byla to skvělá zkušenost. Určitě bych si to ještě někdy ráda zopakovala.

Jak vidí Zuza Belohorcová Zuzu Belohorcovou?



Pohodová, nekonfliktní a přizpůsobivá žena.

Prozraď nám, jak vypadá den, kdy nikam nemusíš?

Strávený s přítelem doma při dobrém DVD,sklence dobrého vína, chutného jídla a zmrzlině.

Věříš tomu, že je možné, aby mezi mužem a ženou existovalo přátelství?

Samozřejmě, je to možné.

Jaká je tvoje mantra, kterou se v životě řídíš?

Pomalu dojdeš dále.