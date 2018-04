Poklady naší kuchyně: Slovácku vévodí moravský vrabec se zelím

Co ochutnat na Slovácku OLEJ: Révový vinný olej z Proginu VELKÉ NĚMČICE ŽELÉ: Vinné želé a biovínovice z Vinařského dvora NĚMČIČKY OSKORUŠE: Nepříliš známé ovoce dojeďte ochutnat na salaš Travičná TVAROŽNÁ LHOTA. Od 22. 9. do 23. 9. se tu bude konat oskorušobraní. Ochutnáte výrobky z nich, prohlédnete si Muzeum oskoruší a projdete Oskorušovou stezku lemovanou až 500 let starými stromy. RESTAURACE Eat and Art Gallery v MIKULOVĚ: jídelní lístek na internetu nehledejte, vaří jen jedno tradiční české jídlo denně. S penzionem mám osobní zkušenost ze Svátku příchodu jara, kdy jsem se tu výborně najedla, nakoupila vinné želé, kdoulovou marmeládu, sádlo s cibulí a jablky jejich výroby a o zemlbábě z koblih a jablek se mi zdálo ještě několik dní. Od sedmého září do 9. 9. se tu budou vařit povidla. S tím je spojené předčítání, vyprávění a samozřejmě popíjení vína. VÍNO: Od 31. 8. do 1. 9. vyražte do VELKÝCH PAVLOVIC, kde se bude konat vinobraní a s ním spojená ochutnávka vín a burčáku.