Slevy loví i muži, ale žena jim hůř odolává

Není pravda, že nákupy si umí užít jen ženy, někdy to baví i jejich protějšky. Každé pohlaví má však svůj vlastní styl a zvyky. Obchody si vybírají jinak a také se v nich úplně jinak chovají.

Courání mezi regály

Neexistuje jednoznačné pravidlo, že žena nakupování miluje a muž nenávidí. On většinou nemá rád bezcílné courání mezi regály a věšáky s oblečením. V určité fázi nakupování, které ho nebaví, kývne na všechno, protože jeho potřeba dostat se ven zesílí na maximum. Naopak on je schopný půl hodiny obdivovat televize, přestože tu nejnovější máte v obýváku sotva pár měsíců. Když nakupuje sám (nejčastěji to platí v supermarketu), zachvátí ho občas megalomanie, kdy zase naháže do košíku všechno včetně plyšového tučňáka, přestože vašemu nejmladšímu dítěti je dvanáct.

Lodičky na dlažbu

Žena je vytrvalkyně. Lovkyně. Přemožitelka rekordů. "Ten nejlepší kauf jsem zažila, když se u nás rušil obchod se sportovním zbožím. V sedmdesátiprocentní slevě jsme pořídili lyžařskou výbavu pro celou rodinu. Jen si nejsem jistá, jestli jsme ji tehdy potřebovali...," dočtete se v jedné z diskusí na webu. Právě žena hůř odolává slevám, podle průzkumu Citibank z letošního ledna nakupovaly v povánočních výprodejích právě ony - ze 66 procent.

Neznamená to, že muž nemá zájem ušetřit, jen se tak snadno nenechá zlákat k návštěvě nákupního centra, když nic nepotřebuje. To ona někdy koupí věc, u níž až později vymýšlí, na co ji vlastně použije. Kam třeba v lodičkách na jehle, když do práce je to kilometr po dlažbě a večírky s červeným kobercem se vám vyhýbají?

Ty džíny radši dvoje

Liší se i to, jaké zlevněné zboží hledají muži a ženy na internetu, což se potvrdilo při rozjezdu serverů s hromadnými slevami. Ženy si rozebraly výhody do fitness center, ke kadeřnicím nebo kosmetičkám, muži nakupovali poukázky do restaurací a adrenalinové zážitky. Když už jsme u jídla, všimli jste si toho, že žena zná rozmístění obchodů v nákupním centru a on přesně ví, kde co vaří? Jsme jiní a přenáší se to i do nakupování. Když on potřebuje džíny, vezme první, které mu padnou, a pro jistotu dvoje. Ona se radši ještě porozhlédne, jestli někde nemají lepší. A když má chuť, nevezme dvoje, ale hned troje. No a proč ne...