Slevománie na síti. Tipy, jak nenaletět a opravdu ušetřit

Jak nakupovat a potom nelitovat?

Jak to všecno funguje? Na webových stránkách se objeví časově omezená nabídka slevy na jeden konkrétní produkt. Pokud si ho koupí předem určený počet uživatelů, sleva se zaktivuje a vy musíte zaplatit. Pokud už si ho potřební lidé koupili, nemusíte věšet hlavu, ale můžete dál vesele klikat na tlačítko Koupit. Jen budete muset zaplatit okamžitě. Platí se nejčastěji kreditní kartou nebo převodem. Po čase nabídka vyprší a nahradí ji jiná. Vám pak už jen po připsání peněz na účet provozovatele přijde na email poukaz, který si vytisknete, a vyrazíte (často po předchozí rezervaci) do podniku, kde ukážete voucher s unikátním kódem a naplno se ponoříte do čerpání vaší báječné předplacené porce zážitků.

1. Přemýšlejte

Nabídka je lákavá. Zvažte ale, zda danou věc opravdu chcete/potřebuje. Na internetových slevových serverech totiž nekoupíte žádnou mouku ani vejce, ale poukázky do restaurací na tatarák nebo steak, kupony na kosmetické procedury a zážitky. Sleva 70% na vznášedlo zní parádně, ale opravdu ji využijete? Možná skončí zapomenutá v šuplíku nebo jako dárek pro kamaráda, který místo adrenalinu raději chodí do knihovny. Než kliknete na Koupit, popřemýšlejte, zda vás na nákupu láká jen sleva, nebo opravdu produkt sám o sobě. Já sama nakupuji hlavně poukazy na masáže, kam stejně chodím, takže opravdu šetřím.

Na webech o hromadných nákupech se ale dají najít i báječné dárky. "Rodičům jsem koupila let balonem, po kterém opravdu toužili. Nikdy si ale takový luxus nedopřáli, protože stál hodně peněz, i nám - jejich potomkům - se zdál drahý. Se slevou 45 procent se kupoval s daleko lepším pocitem. Byl to skvělý dárek k jejich výročí," raduje se nad poukazem Elen. Další variantou jsou slevy na poukázky do zážitkových agentur, kde si obdarovaný sám vybere, na co kupon využije. Může si půjčit ferrari nebo vyzkoušet pivní koupel. U většiny serverů na vyžádání obdržíte dárkový poukaz, z kterého se obdarovaný nedozví, že jste na něm ušetřila.

2. Přebírejte

Málokdo má čas rozkliknout více než dvacítku slevových serverů, které za poslední měsíc rostly stejně rychle jako houby po dešti. Pomohou vám ale stránky, které všechny slevy pěkně za vás shromažďují. Klikněte na www.skrz.cz nebo na www.slevoman.cz a mrkněte, co vám právě dnes může přistát ve virtuálním nákupním košíku.

3. Prostudujte nabídku

"Minulý měsíc jsem se pěkně napálila. Koupila jsem poukaz na degustační menu, které mělo nasytit i dva. Ve skutečnosti jsem sotva ochutnala já," vypráví Kateřina. Až potom jsem si přečetla, že menu dohromady váží 260 gramů. K vyprávění se přidává Zuzana, která si koupila koupel ve vířivce pro dva. "Naivně jsem si myslela, že když se řekne pro dva, poukázka znamená to, že je pro dvě osoby. Když jsme s přítelem celí nadšení dorazili, zjistili jsme, že vířivka pro dva je myšleno tak, že se tam vejdou jen dvě osoby. A šek je jen pro jednu, že jsme si ho měli koupit dvakrát," rozčiluje se a dodává, že pak ji celý zážitek stál nekřesťanské peníze.

A právě na to mnozí provozovatelé spoléhají. Nečekají, že si u nich dáte jen jedno předplacené pivo a jeden předplacený hamburger, ale když už tam budete, tak se taky pěkně rozšoupnete. Ale nenechte se odradit, klidně si dejte jen to, co máte zaplaceno a na vrčivé pokašlávání pana číšníka nereagujte. A stejně jako když uzavíráte hypotéku, pročtěte si i tady podmínky pod čarou. Zjistíte, co všechno nabídka obsahuje a jak dlouho je platná.

Nenaběhněte ani na roční dobu. Poukázka na 82% slevu na permanentku na venkovní koupaliště zní báječně, ale od příštího týdne už meteorologové hlásí mrazíky a tak se asi příliš nevyčachtáte - tedy pokud nechodíte s otužilci na novoroční koupání ve Vltavě. A půlroční platnost vás šťouchne, že jste peníze vyhodila komínem. Mě nedávno zaujala nabídka na pobyt v Krkonoších, tříhvězdičkový hotel přímo na sjezdovce. Říkala jsem si, že ho spojím s parádní lyžovačkou. Jenže ouha, kupon platil jen do konce listopadu, kdy bych si sotva užila čerstvého prašanu.

Má to háček, to si často řeknete poté, co prostudujte nabídku. Stejně jako jedna naše čtenářka v diskusi, která chtěla dát rodičům jako dárek poukaz do sushi restaurace. "Dvě osoby za cenu jedné, navíc lahev vína, to znělo suprově. Když jsem si přečetla ale detaily a diskuse, zjistila jsem, že nabídka platí jen od pondělí do středy. Moji drazí rodičové ale podnikají, takže těžko by se v týdnu utrhli a vyrazili ve všední den 80 kilometrů na večeři."

4. Počítejte

Opravdu je sleva tak výhodná, jak se zdá? "Zkusila jsem koupit masáž. Za 250 Kč se mi nabídka zdála opravdu výhodná. Těšila jsem se na příjemně strávenou hodinu, jenže až později jsem zjistila, že je jen dvacetiminutová. Kdybych si ji zaplatila u svého fyzioterapeuta, ještě bych 50 korun ušetřila," prozradila další čtenářka.

Celé menu za 500 Kč z restaurace, kde jindy jídlo stojí přes jednu fialovou bankovku, zní báječně, ale co když si budete chtít dát ještě dezert? Stejně jsem přemýšlela, když jsem váhala, zda na jednu nabídku kliknout. Jenže pak jsem se podívala na stránky restaurace a zjistila, že i obyčejná sklenička coly tam stojí přes 100 Kč. A nejlevnější zákusek trojnásobek. Rychle jsem se vrátila do reality a radši nekoupila nic, než abych tam pak srkala vodu z kohoutku.

Zatímco dříve se prodávalo nejčastěji jídlo a nejrůznějších kosmetické procedury a sportovní zážitky, dnes už se setkáte i věcmi jako kurz žurnalistiky, přezutí pneumatik, domácí kino, koncert nebo půjčení auta. Nejsilnějších nabídka je ve velkých městech jako je Praha, Brno nebo Olomouc, postupně se ale rozšiřuje na menší města. Když vytrváte, za chvíli budete slevy čerpat i v malých konzumech. My vytrváme, říkáte si, ale otázka je, jak dlouho vytrvají i servery. Podle odborníků mají šanci přežít jen tři čtyři. Čas nabídku pročistí, a tak nezbývá než doufat, že zrovna váš oblíbený web nezanikne a vy tak dál budete vesele utrácet. No nekupte to, když je to tak levné...

Vždycky se podívejte přímo na webové stránky provozovny, která slevu nabízí. Většinou na ní vede rovnou z nabídky proklik. Kolik byste zaplatila, kdybyste si věc kupovala přímo? Vytáhněte kalkulačku a oprašte výpočet procent - opravdu je to Xprocentní sleva, nebo "se" lehce zaokrouhlovalo? I takové detaily svědčí o důvěryhodnosti webu pro hromadné nákupy.

Poslouchá se to krásně, budete mít načechrané řasy, dlouhé jako mrkací panna a navíc za polovic. Jenže za měsíc vám začnou vypadávat a doplnění vás pak přijde bez slevy dráž, než samotná aplikace. Vážně nezatíží tisícovka každé tři týdny váš rodinný rozpočet natolik, že si raději necháte řasy opadat do polévky? Zvažte všechna pro a proti a pak teprve vytáhněte kreditku.

Podívejte se i zpětně na předchozí nabídky jiných slevových webů, zda nenabízejí stejnou věc za ještě výhodnějších podmínek.

5. Využívejte

Nalákejte na server kamarády, aby si koupili něco prostřednictvím prokliku, který si dáte na Facebook nebo Twitter nebo jim ho pošlete mailem. Pokud něco koupí, bude to znamenat příště slevu pro vás. Ověřte si, které servery tuto možnost poskytují a pak vesele šiřte mezi tetičkami hlášku, že gelové nehty za poloviční cenu jim bude každý závidět. Když si koupí ony, několik serverů přepíše na váš nakupovací účet okolo 100 Kč. Vy pak slevu příště využijete, takže nabídka bude ještě výhodnější.

6. Fanděte

Většina serverů pro hromadné nákupy má profil na Facebooku. O nabídkách tak můžete diskutovat s dalšími milovníky slev. Případně můžete zkusit prodat kupon, který nestihnete nebo už nechcete využít. Věrní fanoušci odebírají také pravidelné infomaily, kde se o slevách dozvědí z první ruky. Dřív než ostatní tak budou vědět, kam a kdy kliknout. Tak se radši přidejte, než vám ostatní všechno vykoupí.

7. Zachovejte chladnou hlavu

"Když podobné servery začínaly, chytla mě doslova mánie. Měla jsem pocit, že pokud okamžitě nekliknu na Kup teď, všichni mi všechno vykoupí," vypráví Elen.

Když se prodávalo pivo za 3 koruny a rozdávala pizza zdarma, lidé strhávali servery. Zachovejte si svou dámskou důstojnost a neklikejte každou minutu na F5, jen abyste jednou ochutnala kousek kulatého těsta zadarmo.

Tip: Vyzkoušejte slevový srovnávač Raketa.cz, který vám přináší všechny slevy na jednom místě.

Navíc zvažte, jestli se vám vážně vyplatí trmácet se za výhodnou nabídkou přes půl republiky, když projedete daleko víc, než ušetříte. Často navíc místní kosmetička nebo restaurace nabízí za stejnou cenu to, jako je jindy v Praze v akci. Zůstaňte alespoň trochu nohama na zemi. "Zajímavě zněla sleva v optice. Jenže když jsem prostudovala její ceníky, uvědomila jsem si, že moje optička i po nabízené slevě má prakticky stejné podmínky. A kvůli nějaké stokoruně, kterou bych ušetřila, se mi nevyplatí riskovat a skákat do neznáma," dodává Elen.

8. Užívejte si

Varující jsou i zkušenosti těch z nás, které v záchvatu slev nakoupily několik nejrůznějších poukazů. Jenže teď mají problém - kdy je všechny vybírat? Aby pomalu chodily obden do restaurace, levné posilovny a na odtučňovací kúru, protože jinak to nestihnou. Spousta šeků platí jen do konce října a ten skončí dřív, než otočíme list v kalendáři. Ženám se smyslem pro pořádek se vyplatí si psát do diáře poznámky, kdy kterému kuponu jeho platnost končí, protože přesně vědí, kolik ještě mají k jeho využití času.