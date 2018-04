Šlehačková bábovka

Žloutky utřeme s krupicovým a vanilkovým cukrem, spojíme s moukou smíchanou s práškem do pečiva a smetanou a opatrně zapracujeme sníh z bílků. Chceme-li bábovku mramorovu, odebereme 1/3 těsta a vmícháme do něj kakao. Také můžeme do těsta zapracovat hrozinky nebo ořechy. Formu vymažme a vysypeme, vlijeme těsto a zvolna pečeme v předehřáté troubě.