Kdo stále sleduje mobil, ten hloupne a víc chybuje, zjistili vědci

Neustálé sledování a kontrola mobilu či jiných technologií poškozují mozek a zhoršují kognitivní funkce, tvrdí britští vědci De Montfort University v Leicesteru.

Pochybnosti o rozumových a poznávacích schopnostech lidí, kteří neustále kontrolují displej a procházejí si příspěvky na sociálních sítích, má první vědecké podklady. Způsobuje podle psychologů kognitivní selhání, v prvé řadě neschopnost řádně myslet a všímat si podstatných jevů a výrazně zhoršuje výkony v práci, ve škole i v běžném životě.

Laicky řečeno neustálý kontakt s mobilem či tabletem činí lidi hloupými, vyplynulo z dotazníku mezi 210 respondenty (107 mužů a 103 žen, kteří byli on-line v průměru 22,95 hodin týdně).ve věku od 18 do 65 let. Výzkum zveřejnila univerzita na svých internetových stránkách a citoval jej i deník Daily Mail.

Selhání lidí závislých na technologiích tohoto typu zahrnuje celé spektrum hrubých omylů a obecný nedostatek pozornosti vůči okolí, říká vedoucí výzkumu doktor Lee Hadlington. „Zahrnuje dokonce například i to, že lidé zapomínají, proč přešli z jedné části bytu do druhé,“ tvrdí psycholog.

Lidé, kteří už trpí krátkými výkyvy v pozornosti, jsou více přitahováni moderními technologiemi, které jim ale bohužel nepomáhají učit se vyšší koncentraci, ale naopak schopnost koncentrace u nich ještě zhoršují.

„Používáme technologie každý den, ale nechápeme, jak na nás působí. Nevíme ani, co se vlastně děje s našimi kognitivními funkcemi, když používáme tyto technologie a to je docela důležité. Co ale z této studie už víme, je, že tady je statisticky docela významná skupina lidí, která používá internet ve svém telefonu velmi často a která zažívá selhání v myšlení a pozornosti,“ dodává doktor Hadlington.