Sledování sladkostí na obrázku pomůže při hubnutí

10:25 , aktualizováno 10:25

Všichni to znají na vlastní kůži. Když přijde člověk do obchodu hladový, nakoupí mnohem víc jídla, než by ve skutečnosti mohl sníst, a především, než by nakoupil s pocitem sytosti. Ovšem podle odborníků z Nizozemí koukání na sladké zákusky ne vždy zvyšuje nutkání podlehnout a nacpat se jimi.