Sledovali jsme, jak chirurg vyhlazuje vrásky pomocí nití

Silhouette lift patří k novinkám v oblasti plastické chirurgie. Američtí lékaři ji vyvinuli před zhruba dvěma roky.

Paní Dana se rozhodla podstoupit na pražské klinice Iscare dokonce několik zákroků najednou. Nechala si napnout kůži na obličeji (silhouette lift), zvednout oční víčka a obočí (endotinový browlift) a vymodelovat prsa. Kvůli posledně jmenovanému musela být v celkové narkóze, jinak by stačila lokální anestezie.





"Rozhodovala jsem se rok. Pořád jsem hledala, která klinika pro mě bude ta nejlepší, sháněla jsem si informace o zákrocích a také jsem musela vzít ohled na dobu rekonvalescence," říká sedmačtyřicetiletá Dana, která se tak rozhodla bojovat s vráskami a dalšími projevy stárnutí.

"Silhouette lift i endotinový browlift patří mezi miniinvazivní výkony a stávají se čím dál víc populární. Jsou to výkony typu v pátek mě odoperují a v pondělí jdu do práce," vysvětluje ještě před odchodem na sál MUDr. Patrik Paulis, který silhouette lift i endotinový browlift dělá jako jediný v republice.



Silhouette lift: vlevo před, vpravo měsíc po operaci.

Fígl je v nitích

Na sále to vypadá skoro jako v americkém seriálu. Hraje tu hudba, lékař má na hlavě barevný šátek a je samý žert.

Doktor Paulis vede ve vlasové linii malý, asi dvoucentimetrový, řez. Postupně napojí na tzv. hlubokou povázku speciální síťku, jaká se dává i například při operaci kýly nebo třísel. Vzniklým otvorem zavede pod kůží do oblasti tváře tenoučkou dutou jehlu. Když její konec vykoukne z tváře ven, vypadá to zvláštně. Pomocí duté jehly pak zavede čtyři nitě, každou na jiné místo.

"Na nitích jsou jakési zpětné háčky, které budou trvale vytahovat a fixovat nejen kůži, ale i celou spodní část podkoží obličeje. Dosáhneme tím i toho, že se vyrovná nosoretní rýha," popisuje lékař hlavní princip silhouette liftu. Objem, který často klesá v oblasti lícních kostí dolů se tím pádem zafixuje na lícní kosti a obličej je tak zpevněný.











Top 5 nejhledanějších zákroků Za červen 2009 patří k nejhledanějším v oboru plastické chirurgie tyto pojmy: * botox

* facelift

* cena korektury

* plastika

* plastika břicha

Zdroj: Google

MUDr. Paulis pak nitě zafixuje na síťku umístěnou v oblasti spánku a je téměř hotov. Pak už jen otvor zašije a pokračuje na druhé půlce obličeje. "Velkou výhodou je, že pokud po pár letech dojde k poklesu, stačí se dostat k síťce a nitě pouze povytáhnout. Není potřeba žádného velkého zákroku," dodává MUDr. Paulis.

Silhouette lift je vhodný především pro ženy, které nedosahují tak velkého poklesu obličeje, aby byly operovány klasickým faceliftem. Vhodný je například pro ty, které s vráskami bojují pomocí výplňových materiálů. Ty ale potřebují neustále obnovovat.

Implantát i do obočí

Druhý zákrok - endotinový browlift - je v podstatě lifting obočí. Vede se stejný řez, kterým se přistupuje k plastice očních víček. Díky tomu, že MUDr. Paulis operoval i horní oční víčka, tak nemá paní Dana další jizvu. Je to v podstatě "vše v jednom", největší výhoda tohoto zákroku.

"Teď povytahuji nahoru kůži s podkožím do kosti," komentuje MUDr. Paulis. Pak nastává náročnější (alespoň pro pozorovatele) část - do kosti se zavrtává maličký implantát, endotin, který má plochu asi tři milimetry. Na něj lékař připevní obočí, a tím se dosáhne trvalého zafixování do požadované podoby.





"Klienti často přicházejí s problémem padajícího víčka. Skutečnost je ale taková, že padá nejen víčko, ale i obočí, čímž oko získává unavený vzhled," vysvětluje MUDr. Paulis potřebu daného zákroku.

Vše trvá necelou hodinku a po zákroku nejsou pacienti hospitalizovaní. Většinou odcházejí ještě ten samý den domů.

"Já jsem kvůli modelaci prsou zůstala na klinice přes noc. Mile mě ale překvapilo, že mě po probuzení vůbec nic nebolelo," říká paní Dana, která však před rodinou zatajila množství zákroků, které podstoupila. "Říkali by, že je to zbytečné, nebo že to nepotřebuji," dodává.