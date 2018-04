Slečno, nešla byste na kávu?

Jak se žije mužům, kteří jsou věčnými proutníky?

Jaromír Nohavica zpívá: „Proutníci kluci mluví hlasem o oktávu níž, nezlobte se, kruci, ale já si s dovolením sednu blíž, do mého srdce zabodla se dýka, co kdybychom si teda začali tykat, mám doma super desku od Mišíka...“

Oblíbený písničkář to sice se ženami také umí, přesto je z textu jeho skladby Proutníci znát trochu závisti. Muže, kteří ženám umějí brilantně plést hlavy, ti ostatní v lásce nemají.

O jakém muži se dá říct, že je proutník? O tom, který střídá milenky po půl roce? Nebo je to každý, kdo někdy podvedl manželku? „Nejlépe to vystihl jeden můj kolega, když řekl, že promiskuitní muž je ten, který má více holek než on,“ říká sexuolog Petr Weiss.

Pověst proutníka měli například herci Miloš Kopecký, Josef Bek, Boris Rösner. V šedesátých letech ji měl i rabín a spisovatel Karol Sidon.

To je svůdník, slyšíme často o spisovateli Vladimíru Páralovi. „Ano, obávám se, že se to o mně říká. Většinou to tvrdily matky mých spolužaček,“ říká. Nevidí v tom nic hanlivého. „Svůdník je pojem poměrně sympatický. Představíme si pod ním Casanovu či jiné milovníky z historie. Mnohem pejorativnější mi připadá označení proutník. To je nepříjemný člověk, který klame ženu, rodinu a pohybuje se na samé hranici morálky. Když už mám být zařazen mezi nemravy všeho druhu, nejraději bych spadal do kategorie, které se říká ,muž se šarmem‘.“

O herci Ivanu Vyskočilovi bylo v poslední době slyšet hlavně kvůli bouřlivému rozvodu s břišní tanečnicí Anife. Místo aby si oddechl a po čtvrtém rozvodu ve svých šedesáti nechtěl ženy ani vidět, všiml si v metru dívky, tak něco přes dvacet. Tmavovlasá, krásná, zkrátka jeho typ. Když vystupovala, vystoupil taky. Zeptal se, jestli se na něj usmívá, nebo se mu vysmívá. Pozval ji na kafe - a už v tom zase lítá. „Můj problém je, že se bez žen neobejdu. Ale vlastně je nemám rád,“ vysvětluje.

Dívky a ženy přitahují Vyskočila odmalička. „První malér jsem měl, když jsem ještě nechodil do školy. Sousedka k nám přišla žalovat, že Aničce Urbanové na balkoně stahuju kalhotky. Stále neznám nic hezčího než nejistotu, zda ženu můžu oslovit, zda pak přijde, zda si mohu dovolit sáhnout jí na ruku. A ono to pak jde. Vždy mě to znovu udiví a naplní obrovským nadšením.“

Nikdy se nechtěl ženit, nakonec se ženil čtyřikrát. „Pokaždé jsem si myslel, že je to do konce života. Teď si z toho děláme se synem legraci. Je jako já. Říkáme, že žádnou ženu nechceme. Pak si o nějaké začneme povídat a někdo z nás řekne: Ale víš, tahleta je jiná! Vždycky se rozesmějeme.“

Vyskočil přiznává, že ho jeho pověst štve. „V poslední době se o mně nepíše kvůli mé práci, ale jen kvůli ženským. A taky rozvody stojí spoustu peněz.“

Jo, s tou jsem chodil

Dnešní generace lamačů dívčích srdcí používá výraz balič, pro těžší případy holkoholik. Příkladem je Tomáš Baránek. Je mu čtyřiatřicet, deset let podnikal ve vydávání počítačové literatury. Teď se věnuje grafickému designu, učí počítačovou grafiku a věnuje se své zálibě, provozování webu s názvem Jak sbalit ženu. Tady máme ukázku: „Mám potíže s balením. Ne že nevím, jak začít. Já nemůžu přestat,“ píše čtenář L. a k němu se přidává několik mužů rozličného věku. „Mám strach, že už nikdy nebudu schopen monogamního vztahu. Jsem jakoby závislý na balení. Mám si dělat starosti?“

Dobře se prodává i jeho knížka Jak sbalit ženu aneb Praktická příručka technologie lovu.

Riskantní je, když si s ním začnete povídat a narazíte na společné známé. „Jo, s tou jsem chodil,“ slyšíte u jmen přítelkyň či manželek vašich přátel. Jinak je však diskrétní. Nepatří k mužům, kteří se chlubí. Čísla z něj nedostanete. „Mým cílem nikdy nebylo navyšovat počty. Měl jsem asi více žen než moji kamarádi, ale nikdy jsem je nepočítal.“ Stejně diplomaticky se vykroutí z otázky, zda se schází s více ženami najednou: „Nerad bych se dotkl některé, která byla mou milenkou.“

Neuznává seznamování přes internet. „Vede k tomu, že ulice přestávají být přirozeným kontaktním místem. Jsem příznivcem pouličního seznamování. Tím se každá cesta do města stane dobrodružstvím. Je to stejný strach a napětí, jako když máte skočit bungee jumping.“ Čtenáři jeho webu se ho často ptají, jak postupuje. „Je třeba být vtipný a drzý. Tak třeba: dívka jde po ulici. Muž zrychlí, dojde k ní. Ale pozor, nedobíhat, to působí trapně.

Srovná krok a: Slečno, víte, že zezadu vypadáte, že se usmíváte? Je to mírně drzé, přitom ne oplzlé a jiné, než co dívky obvykle slyší. Nevyplácí se klišé na způsob: Jste moc pěkná, nechcete zajít na kafe? Podobně při pozdějším dobývání nezabírají lži typu: Miluji tě a chci tě na celý život. To je zrůdné. Nejhorší je, když se žena nafixuje na svůdce, protože si myslí, že vztah má perspektivu. Nemá.“

Jakou roli hrají peníze? „Samozřejmě záleží na tom, v jakém prostředí se muž pohybuje. Je však chyba, když předvádí, že má peníze. Umožňují udělat něco, co ženu překvapí. Ale opatrně. Pokud žena vidí, že muž vyvíjí velké úsilí, může ji to odradit. Muž z toho vyjde jako trapný snaživec. Doba se změnila, dvoření už není romantika, ale boj. Balič musí být sebejistý a nedostupný.“

Na rozdíl od většiny mužů, kteří nedokážou odolat ženám, jemu jeho záliba život příliš nezkomplikovala. „Knížkou jsem završil období aktivního baliče. Teď žiju s přítelkyní a mnohem klidněji než dřív.“

Představuji si vás, milostivá

Typ muže, který Tomáš Baránek nazývá holkoholikem, splňuje rozhlasový režisér Karel Weinlich. Ženám líbá ruce, oslovuje je „milostivá paní“. Po druhé sklence koňaku se začne vyptávat na jejich sexuální život. Většinu žen, s nimiž se setká, si totiž představuje při milování. Jako režisér má představivost značnou, postavy mu ožívají v konkrétních situacích. „Vidím vás tady na tom mém gauči, milostivá...“ říká.

Právě je ve svých sedmasedmdesáti letech podesáté ženatý. „Celý život o mně říkají, že jsem děvkař. Tak si to zkuste, odpovídám, ať vidíte, jaká je to dřina.“

Nejvíc mu záleží na tom, aby se nezdálo, že chce jiným mužům radit nebo že se chlubí. Naopak: „Závidím mužům, kteří vydrží s jednou partnerkou. Stydím se, že to nedokážu.“

Aby bylo jasno, životem Karla Weinlicha neprošlo jen jeho devět žen (jednu si vzal dvakrát), ale desítky dalších. Je mezi nimi dost známých hereček či zpěvaček.

„Padesát procent mužů jsou lovci skalpů, kteří používají výraz ,dostal jsem ji‘. O těch říkám, že to jsou blbci. Co vlastně dostali? Nic!“ zlobí se. „Dalších pětadvacet procent jsou typy, které chodí hluché a slepé, dokud se u nich občas nezvedne hormonální hladina tak, že si musí odskočit. Pak se zase vrátí. Zbývajících pětadvacet procent jsme my, kteří dokážeme ženy ocenit. Je to hra pro hru. Ovšem s námi je nejtěžší život.“ Osamostatnil se v patnácti. Tehdy už měl svou garsonku a začal se stýkat se ženami. „Znal jsem všemožné sexuální praktiky, ale nikdy jsem nevěděl, co to znamená mít se ženou opravdový vztah. Jsem věčný hledač domova.“

Jeho nejkratší manželství trvalo čtrnáct dnů, nejdelší dvacet let. „Neumím tančit. Jsem líný vydělávat. Vždy jsem vsadil na slovo a s tím jsem měl úspěch. Nedovedete si představit, co se ženami dělá, když muž umí vyprávět. Kdybych byl svářeč v ČKD, měl bych méně příležitostí. Ale při mé práci jsem se stále se ženami setkával. Jako režisér jsem jim zřejmě připadal atraktivní,“ přemítá. Když má jiným mužům něco vzkázat, tak: „Hlavně si ze mě neberte příklad, jsem extrémní blbec.“

Weinlich žertuje, ale otázka, jestli to věční svůdníci mají v hlavě úplně v pořádku, se nabízí. Je normální svádět stále další ženy, nebo snad jde o formu nemoci?

Sexuolog Petr Weiss to tak tragicky nevidí. „Otázka, proč jsou někteří muži promiskuitnější, je stará jako lidstvo samo. Muž je prostě rozsévač. Většina má stálou partnerku a občas jí jsou nevěrní. A pak existují dva extrémy. Jeden představují muži, kteří mají děti s jedinou ženou a jsou jí věrni. Ti, kteří mají partnerek mnoho, jsou druhým extrémem, ale o nemoc nejde.“

Falešný režisér, rekordman mezi svůdci

Elektrikáře Petra Válka z Ostravy dovedla láska k ženám až do vězení.

Na ulicích je neúnavně oslovoval přes dvacet roků: „Nezlobte se, nerad bych obtěžoval...“ Představoval se jako režisér. „Nerad bych se vnucoval, ale velmi jste mě zaujala. Vím, že se nehodí oslovovat dámu na ulici...“ Takhle dostal do bytu stovky žen. On sám tvrdí, že přes dva tisíce. O každé si psal záznamy. Jméno, věk, míry, váha. Některé si fotografoval nebo natáčel. Snímků jsou stovky. Deníků má desítky, všechny hustě a pečlivě popsané. Potíže nastaly, když šestnáct žen vypovědělo na policii, že je svedl proti jejich vůli. Tvrdily, že jim dal něco do pití. „Nesmysl,“ bránil se. „Jsou to ty, které se nevyrovnaly s tím, že nejsou jediné. Slibovaly si víc, a tak se mstí.“ Proslulý svůdce skončil ve vězení na čtyři roky. Soud rozhodl, že netrpí sexuální úchylkou či poruchou. Je zkrátka proutník, který svou zálibu rozjel tak, až si neuvědomil, že se může najít i žena, která ho nechce.