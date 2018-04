Tajemství úžasných svátečních koláčků: potřete je máslem a vanilkovým rumem

V provoněném kulinárním studiu Ola Kala nás přivítal jeho šéfkuchař spolu s šéfcukrářkou restaurace Coda v hotelu Aria se zástěrami v ruce. Zatímco jsme se do nich oblékali, tak již oba dva pilně sypali suroviny na těsto do kuchyňského robota, který během jejich povídání odvedl tu nejtěžší manuální práci.

Jednou z rad odborníků bylo třeba to, že se opravdu vyplatí investovat do chemicky neošetřeného citronu, nebo koupit již nasušenou kůru v bio kvalitě. Právě v kůře totiž zůstane mnoho chemických látek určených k ošetření plodů, ale ne ke konzumaci. „Omytí vodou opravdu nestačí, to neudělá skoro nic,“ dodávají.



Vrazte tam lučinu

Zatímco těsto kyne ve vyhřáté troubě, pouští se Michal Nikodem do přípravy speciálních náplní - první díky lučině připomíná cheesecake, druhá je povidlová s pikantní chutí hřebíčku, třetí z vanilkového pudinku opět v netradiční kombinaci s lučinou.

Mezitím nám těsto nakynulo, ale podle cukrářky ještě není všemu kynutí konec. Z těsta dostaneme za úkol vytvořit malé kuličky, které se půjdou ještě na chvilku ohřát do tepla trouby. Nikodem s Konečnou při čekání navrhují, že si můžeme nachystat ještě čokoládovou omáčku s tonka fazolemi. Pokud se vám fazole v čokoládě zdají podezřelé, vězte, že tonka fazole mají velmi specifickou vůni připomínající hořké mandle.



Syčící koláčky

Když nakynulé bochánky vyndáme z trouby, musíme do nich vyrazit důlek na náplň - podle cukrářky nejlépe poslouží sklenička vhodné velikosti, v našem případě to byla kořenka. Pak jsme se pustili do mašlování koláčků máslem, důležité jsou hlavně okraje. Nakonec jsem dostala do ruky i sáček s náplněmi, důležité bylo koláček zcela zaplnit, ale nepřelít. Některé koláčky jsme pak ještě dozdobili rozinkami, oříšky nebo marmeládou, všechny jsem také zasněžila dostatečným množstvím žmolenky.

Pro mě nejzábavnější část celého pečení ale přišla po vytažení koláčků z trouby, kdy jsme je ještě teplé mašlovali směsí másla a rumu. Žhnoucí koláčky při tom krásně syčely a vsákávaly do sebe lahodnou směs másla a rumu ovoněného vanilkou. Jeho výroba je přitom zcela snadná:

„Pro jemnější a voňavější chuť rumu do něj naložte vydlabané použité vanilkové lusky. Rum stačí pak do láhve dolévat, vanilkové lusky vydrží poměrně dlouho. Vydlabané vanilkové lusky mají i další využití – vložte je do nádoby s cukrem, a tím si vyrobíte domácí vanilkový cukr,“ radí milovníkům pečení i vaření šéfkuchař Michal Nikodem.

Kynuté slavnostní koláčky

Těsto:

500 g hladké mouky

250 ml mléka

20 g droždí

8 lžic cukru

4 žloutky

špetka soli

kůra z 1 chemicky neošetřeného citronu

200 g rozpuštěného másla

Postup:

Do kotlíku nebo mísy dejte mléko, žloutky, cukr, droždí a máslo a rozmíchejte. Přisypte mouku se solí a vypracujte hladké těsto. Mísu přikryjte utěrkou a nechte na teplém místě nakynout. Po 20 minutách tvořte z těsta malé kuličky, dávejte je na plech a nechte dalších 15 minut nakynout. Poté dnem skleničky vytlačte důlek, celý polotovar potřete rozšlehaným vejcem a naplňte náplněmi, ozdobte rozinkami, oříšky a navrch posypte žmolenkou. Pečte dozlatova při 220 °C 8 až 10 minut. Po vytažení z trouby ještě za horka pokapejte rozpuštěným máslem smíchaným s rumem (poměr 1:1).

Náplň připomínající cheesecake

250 g lučiny

3 žloutky

1 limeta (kůra a šťáva)

cukr dle chuti

Všechny ingredience vymíchejte dohromady.

Povidlová náplň

150 g lučiny

200 g švestkových povidel

špetka mletého hřebíčku

Všechny ingredience smícháme dohromady.

Vanilková náplň

1 vanilkový puding

250 ml mléka

4 lžíce cukru

vanilkový lusk

150 g lučiny

Z mléka, pudingu, cukru a vanilky uvaříme hustý puding. Necháme jej vychladit a poté do něj vmícháme lučinu.

Žmolenka

125 g polohrubé mouky

125 g mandlové mouky

125 g cukru moučka

80 g másla

kůra z ½ chemicky neošetřeného citronu

1 žloutek

Do mísy prosejte mouku a cukr. Přidejte tužší máslo, žloutek a citronovou kůru. Rukou vypracujte drobivou žmolenku.

Čokoládová omáčka ke koláčkům s tonka fazolemi

200 ml smetany (30 % tuku)

10 kusů tonka fazolí

4 lžíce amaretta

80 g hořké čokolády (60 % kakaa)

Smetanu uvedeme do varu spolu s tonka fazolemi a amarettem. Necháme chvíli provařit, poté procedíme do mísy s hořkou čokoládou. Důkladně vymícháme (už není potřeba zahřívat), můžeme podle chuti dosladit, popřípadě přidat ještě likér amaretto.

