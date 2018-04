Slavnostní dorty na vánoční stůl

Třeba v Anglii patří příprava vánočního dortu k tradici. Dort Kastela zase pochází z Japonska, a i když je příprava pohádkově snadná, sami Japonci si pro něj raději zajdou do obchodu, než by si ho upekli doma. A co vy?

Ořechový věnec plněný banány

Příprava: 25 minut + 25 minut na pečení

* 70 g margarínu

* 75 g moučkového cukru

* 1 vejce

* 65 g mletých lískových ořechů

* 1 lžíce mléka

* 65 g hladké mouky

* 1 lžička prášku do pečiva

* 2 banány

* 2 lžíce citronové šťávy

* 70 g sušených švestek

* moučkový cukr

* rum

1. Margarín, cukr a vejce utřeme do pěny. Přimícháme oříšky, mléko a mouku, kterou jsme promíchali s práškem do pečiva. Formu vymažeme tukem a vysypeme moukou. Těsto nalijeme do formy a pečeme asi 35 minut ve středně vyhřáté troubě (200 °C). Ihned po upečení vyklopíme.

2. Banány nakrájíme na kolečka, pokapeme citronovou šťávou a smícháme se švestkami, které jsme namočili v trošce rumu. Věnec naplníme ovocným salátem a posypeme moučkovým cukrem.

Medový dort Kastela

Příprava: 15 minut + 50 minut na pečení

* 6 vajec

* 200 g cukru

* 200 g hladké mouky

* 120 g medu

* 2 prášky do pečiva

* 60 g vody (bílé víno)

1. Vejce vyšleháme s cukrem, práškem do pečiva a bílým vínem. Postupně přiléváme změklý med a pokračujeme ve šlehání. Formu na dort o průměru 26 cm vymažeme tukem a vysypeme polohrubou moukou.

Do formy nalijeme těsto a dáme do trouby, kterou jsme předehřáli na 150 °C. Pečeme 40-45 minut.

2. Dort necháme dobře vychladnout, posypeme moučkovým cukrem a poté krájíme na porce.

Skládaný dort

Příprava: 35 minut + 12 minut na pečení

* 250 g margarínu

* 200 g moučkového cukru

* 5 vajec

* 1 bílek

* 150 g hořké čokolády

* 1 vanilkový cukr

* 100 g maizeny

* 150 g hladké mouky

* 2 lžičky prášku do pečiva

* 2 lžíce rumu

Krém:

* 45 g maizeny

* 1 žloutek

* 1/2 l mléka

* 100 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 150 g rostlinného tuku

* 4 lžíce rumu nebo cointreau

1. Tuk, cukr, vejce a bílek ušleháme do pěny. Přidáme rozpuštěnou čokoládu a vanilkový cukr, pak maizenu smíchanou s moukou a práškem do pečiva a vyšleháme. Formu o průměru 26 cm vytřeme tenkou vrstvou těsta a postupně upečeme 6 plátů v troubě rozehřáté na 220 °C.

2. Mezitím si připravíme krém. Maizenu a žloutek rozpustíme v hrnku mléka. Zbylé mléko, cukr a vanilkový cukr přivedeme k varu a přidáváme maizenu, povaříme a necháme vychladnout. Pak přidáme tuk a vyšleháme v hladký krém.

3. Pokapeme likérem a každou vrstvu potřeme krémem a posypeme čokoládovými lupínky.

Zmrzlinový dort

* 300 g cukru moučka

* 300 ml mléka

* 200 ml šlehačky

* 2 vejce

* 4 banány

* mražené a čerstvé ovoce podle výběru

1. Polovinu cukru smícháme se žloutky a utřeme do pěny. Bílky vyšleháme do hustého sněhu a vmícháme zbylý cukr. Smetanu ušleháme.

2. Sníh smícháme se šlehačkou, přidáme mléko, které jsme rozmixovali s banány, a utřené žloutky. Na hodinu až dvě dáme do mrazáku.

3. Během té doby směs občas promícháme, a když se začne táhnout, přelijeme ji do formy a necháme přes noc zmrazit. Do zmrzliny můžeme přidat kousky jakéhokoliv ovoce.