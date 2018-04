Slavní podléhají sexuálním skandálům. Proč za jejich pády stojí ženy?

Nebezpečné vztahy se špatným koncem Jodie Fischerová a Mark Hurd Nejdřív to byl obyčejný pracovní vztah. Jodie Fischerová organizovala pro firmu Hewlett-Packard společenské akce. Jenže šéf HP Mark Hurd na ni spoléhal trochu "příliš". A ona ho zažalovala kvůli sexuálnímu obtěžování. Jak sama později přiznala, nic spolu neměli, ale image firmy zvítězila, a tak musel odejít. Joslyn Jamesová a Tiger Woods Vztah golfisty Tigera Woodse a pornohvězdy Joslyn Jamesové byl mnohem přízemnější než ten Hurdův. Podle zpráv SMS, které hnědovlasá žena pustila do tisku, byl až na hranici sadomasochismu. Jamesová však přiznala, že jí nikdy neublížil. Golfista se nejdříve snažil před aférami s jinými ženami utéct, ale nakonec narazil. Jeho žena Elin Nordegrenová se s ním rozvedla a vyneslo jí to 100 milionů dolarů. Rachel Uchitelová a Tiger Woods Rachel Uchitelová byla "hvězdou" už před svým vztahem s golfistou Tigerem Woodsem. Po útocích z 11. září na New York ji vyfotografovali s mrtvým snoubencem v náručí. Až aféra s Woodsem však dostala organizátorku večírků do všech novin. Byla to právě ona, která první přiznala, že je Woodsovou milenkou. Mel Gibson a Oksana Grigorieva V Hollywoodu ho dlouho považovali za vzorného otce. Proto byl šok, když se po 26 letech rozvedl. Australský herec si hned nalezl náhradu, ruskou hudebnici Oksanu Grigorievu. Ta se však brzy přesvědčila, že Mel Gibson není jen svůdný muž. Poté, co se jim narodila dcera Lucia, jí několikrát ošklivě vyhrožoval, a tak ho opustila. Teď u soudu válčí o poručnictví nad dítětem.