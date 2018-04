Ve znamení slavných jmen. Designové kolekce pro všechny přicházejí

Současný módní svět již dávno není záležitostí pro bohatou smetánku, která by si diktovala a určovala trendy. Pravdou je, že je to ulice a masa, kdo udává směr, kudy se ubírat. Již Yves Saint Laurent pochopil, že styl ulice je dobrou cestou a jeho příklad následují celé generace módních tvůrců.

V současnosti, více než kdy jindy, se rozdíly mezi společenskými vrstvami stírají. V oblékání rozhodně. Již není pro smetánku ostudou koupit si část garderoby v levných obchodech. A lidové masy mají díky exkluzivním kolekcím na dosah styl světoznámých značek a návrhářů. Rozdíly se v tomto ohledu naprosto sestřely.

Je toho více než dost, na co se můžete v nejbližší i té lehce vzdálené budoucnosti těšit. Následující týdny a měsíce přinášejí předvídatelná spojení i zcela nečekaná, překvapivá, ale o to lákavější.

Missoni pro Lindex

Italskou značku Missoni není třeba dlouze představovat. Její název se stal synonymem pro charakteristické pruhované vzory, které provázejí módní svět již od roku 1953. Originální kolekce již také do Prahy dorazila, ale pokud nechcete sahat hlouběji do kapsy, počkejte si na 25. září. Tento den se dostane na pulty prodejen Lindex limitované linie Missoni pro Lindex.

Kolekce obsahuje 70 modelů dámského oblečení, doplňků, spodního prádla a nebude chybět i něco pro malé parádnice. Deset procent z prodejní ceny každého kousku poputuje na boj proti rakovině prsu, na kterou chtějí obě strany upozornit.

"Díky této spolupráci máme příležitost každé ženě nabídnout dostupný design. Zároveň ale dostaneme něco zpět tím, že celosvětově šíříme povědomí o rakovině prsu," říká Angela Missoni, žena stojící v čele slavného módního domu.

Maison Martin Margiela pro H&M

Švédský řetězec s levnou módou H&M již tradičně spolupracuje na limitovaných kolekcích, které představuje vždy v polovině podzimu. Pro tento rok se můžeme těšit na opravdovou lahůdku. Po Lagerfeldovi, Stelle McCartneyové, Lanvin, Versace a Marni padla volba na dům Maison Martin Margiela.

Značka vznikla původně pro svého jmenovce, který v ní však již několik let nepůsobí. Dům bez kreativního ředitele funguje dál, prezentuje se na haute couture dnech v Paříži a soustředí se na budoucnost. Tajemný muž, který úzkostlivě skrýval svou tvář, zanechal pochopitelně nesmazatelnou stopu.

V tajemném duchu ve nese i celá předkampaň doprovázející uvedení limitované kolekce. Známe pouze to, že celá linie nabídne od 15. listopadu oblečení a doplňky pro ženy a muže v celkem 230 obchodech H&M po celém světě. Řetězec slibuje nezapomenutelný módní zážitek.

Christian Lacroix pro Desigual

Na kolekci navrženou francouzským nestorem haute couture Christianem Lacroix nemusíte čekat až do podzimu. Pro značku Desigual navrhl rozsáhlou letní kolekci pestrobarevného oblečení a doplňků pro ženy i muže.

Pro španělskou značku vytvořil hravou řadu, v níž použil svůj typický smysl pro barvy a kombinování výrazných vzorů. Trička, kalhoty, sukně, šaty, boty i kabelky hýří tvary a nepřebernou paletou odstínů. Najdete tu strohé motivy i košaté květiny, ostré linky či tvář Marylin Monroe.

"Linie, kterou jsem navrhl pro Desigual na jaro/léto 2012, představuje moji vlastní vizi světa Desigualu, který je sice sám o sobě dost bohatý, ale já jsem mu chtěl dodat nádech své vize vesmíru," říká Christian.

Jakub Polanka pro Pietro Filipi

Koncept s použitím známého návrháře se nevyhnul ani tuzemským šířkám a my se můžeme radovat z nového spojení jmen Jakub Polanka a Pietro Filipi. Po Liběně Rochové a Kláře Nademlýnské, které v minulosti pro tuto značku navrhly své limitované kolekce, přichází na řadu respektovaný designér s praxí od Hermés a z ateliéru Philippa Starcka.

Jakub posiluje tým tvůrců, aby si splnil svůj sen o pánské kolekci. Představí ji v nejbližších dnech. Novou linii navrhl tak, aby se jednotlivé kousky daly kombinovat, aby čeští muži mohli naplno vyjádřit svůj charakter i postoj. Sám se nechal inspirovat Jamesem Bondem, Oscarem Wildem, doktorem Živagem, Stevem McQueenem a Rockym Balboou, což samo o sobě již slibuje zajímavý zážitek.

Stella McCartneyová pro Adidas

Již několik let navrhuje luxusní sportovní kolekce Angličanka Stella McCartneyová pro Adidas a ani letošní rok není výjimkou. Sezonu za sezonou se designérka zaměřuje na stále větší portfolio sportovkyň a z původních pár kousků za tu dobu vybudovala velmi silnou a hlavně pestrou nabídku sportovního oblečení a doplňků.

Pro toto léto svou pozornost zaměřila mj. na surfování. Letní linie nesoucí jméno Surf Vibe nabízí nejen plavky, ale i speciální oblečení na zdolávání divokých vln. Vše působí žensky a zároveň nepostrádá nejnovější technologické vychytávky pro maximální pohodlí a funkčnost.

McCartneyová překvapivě rozjasnila barevnou paletu o výrazné odstíny modré a nechybí ani tolik módní neony. Vedle oblečení na vodní sporty obsahuje kolekce také věci na běh, tenis, kolo, jógu a golf.

Anna Dello Russová pro H&M

Spolupráce s tajemnou značkou Maison Martin Margiela nebude v nadcházející podzimní sezoně jedinou lahůdkou, kterou chystá H&M. Ke slovu se dostane i módními kritiky a nadšenci obdivovaná Anna Dello Russová, tvůrčí osobnost japonského vydání módní bible Vogue.

Anna, která sama sebe označuje za módní oběť a maniačku, chystá výraznou kolekci doplňků – hravou, glamour, nepřehlédnutelnou, přehnanou, očarující. Těšit se můžeme na záplavu zlata, tyrkysu, zvířecí motivy, spoustu třpytu a lesku. Je to vůbec poprvé, co kolekci nenavrhuje designér, ale módní ředitelka. Že by začátek nové revoluce v odívání?

"Jsem vzrušená i zahanbená zároveň, že jsem byla vybrána právě já, abych japonskou Vogue vedla," prohlašuje nepřehlédnutelná Italka. "Chtěla jsem vytvořit originální doplňky, které nikde jinde nenajdete. Jako stylistka vím, že doplňky jsou naprosto klíčové, dodávají oblečení osobitost."