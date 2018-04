Slavní muži si do nového roku přejí lásku, štíhlou figuru a zdraví

ANKETA 1. Jaké máte předsevzetí pro rok 2011? 2. Co si přejete, aby se vám následující rok podařilo v osobním a pracovním životě? 3. Kde budete na Silvestra?

David Matásek, herec

1. Ještě jsem o tom nepřemýšlel. Nezáleží, jestli je 30.12. nebo 1.1., mám konstantní přání, abych nikomu neškodil a nějak si ten rok užil a byl zdravý.

2. Děti už asi neplánuji, náš nejmladší se jmenuje Benjamin, tak mu to už nebudeme kazit. K práci je potřeba být neustále připraven. Je lepší nic neočekávat, protože to třeba nepřijde a člověk je potom zklamaný.

3. Jsme s dětmi na chalupě, takže půjdeme ven a až nám budeme zima, tak půjdeme zase dovnitř.

Saša Rašilov, herec

1. Předsevzetí si dávám střídmě a po celý rok průběžně, aby toho nebylo moc najednou, protože i k velkým cílům se dá dojít malými kroky. Hlavně bychom si neměli slibovat nesplnitelné a pak se deptat tím, že nám to nevychází.

2. Rád bych si zase někdy zahrál v pěkné české pohádce, šermovat, jezdit na koni a zachraňovat princezny, to by mi snad ještě pořád šlo.

3. Budu doma s rodinou a přáteli, pořádáme po půlnoci tradičně noční bruslení na rybníku, letos to máme krásně zmrzlý, tak se těším. Silvestr ve městě nemám rád, to hysterické veselí a opilecký marasmus, nakonec je z toho na Nový rok jen všude hromada střepů.

Jiří Pomeje, producent

1. Předsevzetí si zásadně nedávám, ale přání mám dvě.

2. První je, abych omezil kouření, takže to je takové zdravotní. A to druhé, abych našel novou lásku. Něco se rýsuje, ale do poslední chvíle to budu tajit, abych tu dotyčnou dámu či slečnu uchránil před médii, dokud si nebudu jistý, že je to silné a opětované z obou stran.

3. Silvestr budu mít snad pracovní. Ve čtvrtek se rozhodne, zda budu moderovat na Frekvenci 1. Jinak mám na této stanici nový pořad dvakrát týdně od půlnoci do třetí hodiny ranní, ve kterém si povídám s posluchači, kteří mají problémy. (více čtěte zde)

Zdeněk Troška, režisér

1. Přežít ho ve zdraví, které bych přál sobě i všem milým lidem. Kolikrát jsem si říkal, že bych měl zhubnout, vážím teď 106 kilo. Kdyby se mi podařilo shodit na stovku, tak bych byl nejšťastnější Troška na světě.

2. Mám naplánované tři projekty na rok 2011. Jde o jeden historický film, jednu pohádku a jeden snímek ze současnosti. Takže bych si přál, aby se mi je podařilo zrealizovat.

3. Nemám rád Vánoce a Silvestr přímo nesnáším. Vadí mi to nucené veselí. Takže jako každý rok si lehnu do postele s nejlepším přítelem knihou a budu si tak do deseti číst a potom usnu. Těším se na 1. ledna, protože se vždy znova nadechnu a cítím se zase na začátku.

Yemi A.D., tanečník

1. V novém roce bych chtěl víc poslouchat a míň mluvit, víc chápat a míň pochybovat. A naučit se mít rád pravdu, kterou někdy nenávidím.

2. Rád bych vytvořil hudební a tanečně divadelní dílo.

3. Samozřejmě na té nejlepší party ve městě v hotelu Hilton.

Jan Měšťák, plastický chirurg

1. Jako předsevzetí bych si mohl dát, abych už tolik nepracoval. Jenže kdybych si myslel, že nic nedělám, tak by mi připadalo, že můj život končí.

2. Mám přání, i když je to klišé, abychom byli všichni zdraví. A aby byly moje děti šťastné. V pracovním životě bych docela uvítal následníka, který by pokračoval v práci, kterou dělám v nemocnici. Také bych chtěl založit další kliniku pro ženy s onemocněním prsu. A jestli bych chtěl být znova dědečkem? Já se za něj nepovažuju ani teď a to už vnouče mám.

3. Před Silvestrem se vracíme z Anglie, kde jsme na návštěvě u starší dcery. Mladší dcerka by ráda zažila silvestrovskou Prahu, ale s největší pravděpodobností pojedeme na naši chatu do Podkrkonoší.

Vojtěch Dyk, herec

1. Žádné předsevzetí nemám.

2. O tom nepřemýšlím.

3. Na chatě s přítelkyní a přáteli.