Známé osobnosti prozradily, jak se připravují na Vánoce

„U mě je to stejné jako asi u devadesáti procent chlapů. Každý rok si říkám, že to nepodcením a nakupovat začnu konečně s předstihem, abych se pak nemusel mačkat v obchodních centrech. Ale zatím se mi to ještě nikdy nepodařilo a bohužel pak na poslední chvíli běhám po obchodech a vybírám dárky. Vždycky mám ale s předstihem seznam, co mám pro koho koupit a co si kdo přeje,“ sdělil nám Roman Vojtek, který dodržuje jednu zásadu. „Nikdy nekupuji dárky pouhý den před Štědrým dnem,“ doplnil herec, který dětem naděluje hračky podle seznamu pro Ježíška a dospělým podle toho, co mu padne do oka.

„Nemám ráda předvánoční shon, kdy se lidé v obchodech mačkají. Na Vánoce se tedy připravuji s předstihem, nebo se o tom alespoň snažím,“ svěřila se Martina Kociánová, která má jasno v tom, co pod stromeček nadělí synovi. „Nikdy mu nekupuji oblečení, protože to pro něj není dárek. Přeje si většinou hračky. Ale ty stejně nosí Ježíšek, takže s tím nemám moc práce,“ dodala zpěvačka s úsměvem.

„Já jsem asi jedna z mála, komu nevadí dostat pod stromeček měkké dárky. Někdo to vyloženě nesnáší, protože má asi nějaký blok z dětství, kdy místo vytoužené věci dostal punčochy,“ prozradila moderátorka Daniela Písařovicová. Ona sama sice měkké dárky dostává ráda, ale už nikdy nebude obdarovávat oblečením svou sestru. To se jí totiž jedny Vánoce vymstilo. „Jednou jsem obdarovala svou sestru. Myslela jsem si, že jsem se absolutně trefila do jejího vkusu a že z toho dárku bude nesmírně nadšená. No ale realita byla jiná. Ze sedmi věcí mi jich asi pět vrátila s tím, že to opravdu nosit nebude. Tak z toho jsem byla trochu frustrovaná,“ doplnila Písařovicová s úsměvem. Dárky se snaží nakupovat s předstihem, ale počítá s tím, že se jí asi nepodaří vše nakoupit včas a bude něco shánět na poslední chvíli.

„Vánoce mám strašně ráda, takže se na ně připravuji. Zdobíme a procházíme se a nasáváme vánoční atmosféru. Sejde se celá naše rodina. A i lidé, kteří se přes rok doma moc neukazují jako třeba moji synové. Jsme hezky všichni spolu,“ sdělila „Popelka“ Eva Hrušková, která se právě na legendární pohádku o Popelce o Vánocích ráda podívá. „K Vánocům neodmyslitelně patří i pohádky a často tam běží právě i Popelka, ve které jsem hrála. Tak se na to někdy kouknu a je to pro mě velmi legrační, protože mám pocit, jako kdybych se dívala na někoho úplně cizího,“ doplnila herečka a zpěvačka.

„Vánoce jsou především pro děti, tak to respektuji a beru to tak.Vánoce trávíme doma, navštěvujeme se s rodinou. Užíváme si je s vnoučaty,“ sdělil Viktor Preiss. „Dárky rodině samozřejmě kupuji, ale nepřeháním to. Vyhýbám se tomu předvánočnímu shonu a mám předsevzetí, že se nebudu štvát,“ pokračoval Viktor, který do obchodů obecně chodí nerad. „Doufám, že se letos vyhnu tomu davovému šílenství. Mám výhodu, že si nedáváme v rodině moc dárků, protože se obdarováváme po celý rok,“ dodal.

„Na Vánoce plánuji jen ležet a nic nedělat. Takže je ani moc neřeším. Budu na Vánoce pravděpodobně s matkou. S rodinou,“ poodhalil Marek Taclík své štědrovečerní plány. „Jen jestli napadne sníh, tak si půjdu zaběhat na běžky. Díky filmu Padesátka jsem dost natrénoval a nehodlám zahodit to, co do mě chudák Martin Koukal vložil,“ smál se Taclík, který se jen bojí, že by se mohl dostat do spárů Koukalovy ženy. „Ona by si se mnou šla zaběhat určitě i jeho žen Vanda, ale s ní běhat je horší, než běhat s mistrem světa. Martin alespoň běhá se mnou. Ale Vanda, ta je schopná mě za deset kilometrů zabít,“ dodal s děsem v očích.