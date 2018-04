Slavíte svátek zamilovaných?

"Samozřejmě svátek zamilovaných slavíme. Pokaždé svojí manželce přinesu to nejhezčí, co potkám cestou z divadla domů, a uděláme si hezký večer. Únor je pro mne vůbec na oslavy výjimečný měsíc. Sedmého února totiž slavím narozeniny, a tak se rodinka schází dvakrát," prozradil Miroslav Donutil, který má se svou manželkou Zuzanou dva syny.

Naopak zpěvák Jan Kalousek svátek svatého Valentýna zásadně neslaví. "Láska se dá dávat najevo mnoha způsoby a zacházet se s ní musí velmi opatrně. I proto zásadně neslavím svatého Valentýna. S opravdovou láskou nemá tento svátek vůbec nic společného," míní Jan Kalousek.

Svátek připadá umělý také herečce a moderátorce rozhlasového Sexy života Jitce Asterové. "Valentýna vůbec neslavím. Poprvé jsem se s tím svátkem setkala v Americe. Připadá mi to směšné - do revoluce nic a najednou by se měl slavit, i když u nás nemá žádnou tradici? Zamilovaní by si měli dávat dárky pořád. Je samozřejmost dávat pořád a taky dostávat, i když dávání a dostávání není kolikrát přímo úměrné."

K těm, jimž svátek zamilovaných k srdci nepřirostl, patří i Boris Rösner. "Mnoho věci, co k nám přišly z Ameriky, jsou mi velmi sympatické a s potěšením jsem je přijal. Svátek zamilovaných ale neslavím, nicméně vůbec neodsuzuji lidi, kteří Valentýna prožívají naplno. Proti oslavám samotné lásky nemám vůbec nic. Je to přece nejkrásnější cit, kterého je člověk schopen," tvrdí Rösner.

Zato na oslavu svátku zamilovaných každý rok netrpělivě čeká psychiatr a spisovatel MUDr. Jan Cimický, který si svatého Valentýna každý rok vychutnává po boku své choti. "Mně se tento svátek strašně zalíbil už před mnoha lety, když jsem pobýval ve Francii. Myslím si, že svátek lásky je prostě nádherný. Moji přátelé, jde o starší dvojici, si vždy dávají na Valentýna schůzku jako v osmnácti a pak spolu chodí na Petřín," tvrdí Jan Cimický.

Herečku Pavlínu Filipovskou svátek zamilovaných překvapil, ale naprosto chápe zamilované, kteří si k Valentýnu dělají radost. "Tomuto svátku jsem zatím nepřivykla. Ani děti jej nemají pod kůží. Když byla moje dcera Pavlínka v Americe, volala mi domů a vyprávěla, co se tam na Valentýna děje. Byla z toho celá udivená. Ale nic proti tomuto svátku nemám. Myslím, že každý důvod k oslavám, setkávání a polibkům je dobrý. Takže, proč ne," usmála se oblíbená herečka.

Pro bývalou televizní reportérku Kateřinu Kašparovou se oslava svatého Valentýna už dávno stala součástí jejího života a na svátek zamilovaných se už těší. "Určitě Valentýna s přítelem oslavíme, protože jsme velmi zamilovaní. Dárek ale k hezkým oslavám být nemusí, a vlastně ani nevím, co bych si přála. Spíš budu mít radost jenom z toho, že se máme rádi. Pro mě je láska v životě hodně důležitá, víc než drahé věci," přiznala Kateřina Kašparová.

Stejného názoru je i populární zpěvačka Helena Vondráčková. "Valentýna mám strašně ráda a mám radost, že se u nás slaví," svěřila se. "Láska je totiž nádherný cit. Nejkrásnější na světě a má velmi mnoho podob. Nádherná je láska muže a ženy, rodičů k dětem, láska k přátelům... Každý člověk by si měl lásku chránit, hýčkat, opatrovat a pěstovat. Bez lásky bychom totiž nebyli lidmi," míní zpěvačka.

Populárnímu moderátorovi Janu Rosákovi oslavy Valentýna k srdci nepřirostly a svátek zamilovaných mu připadá naprosto zbytečný. Ke svému spokojenému manželství, které trvá již šestadvacet let, prý žádného posla lásky nepotřebuje. "Svátek zamilovaných ignoruji a moje paní je stejného názoru. Myslím, že jde o pouhou komerci, a ten svátek mi připadá poněkud stupidní. Přestože se máme moc rádi, svoji zamilovanost oslavovat nemusíme," prohlásil Jan Rosák.

Zatímco zpěvák Karel Gott v pátek na křtu nového CD prohlásil: "Od té doby, co jsem dosáhl věku dospělého člověka, slavím Valentýna 365 dní v roce," herec Václav Vydra si 14. únor zrovna neoblíbil. Neodmítá ho, ale tvrdí, že není tím nejdůležitějším svátkem. "Myslím, že vyznání lásky není otázka jednoho okamžiku, nebo svátku. To, co k svojí přítelkyni cítím, jí dám najevo celým svým životem. Občas mě mrzí, že se málo vidíme, protože mým největším nepřítelem je čas, kterého máme oba zoufale málo. Snažím se jí to pak vynahradit třeba pozváním do kina nebo na dobrou večeři. Každou společnou chvilku se snažíme maximálně využít pro sebe. Všechno je ale relativní. Kdybychom měli volného času hodně, Bůh ví, jak by to vypadalo," zaprorokoval si Václav Vydra.

Naopak pro sedmadvacetiletého moderátora a zpěváka Leoše Mareše a jeho partnerku je svátek svatého Valentýna jedním z nejdůležitějších svátků v roce. Svátek slaví a navzájem si chystají překvapení, aby se potěšili. "Já jsem ten svátek vlastně vyženil. Předtím jsem Valentýna

ignoroval. Před pěti lety jsem ale začal chodit se svojí přítelkyní, která ho strašně slavila, a protože ji mám rád, tak jsem ho od ní převzal," řekl Mareš. A jaké si dávají dárky? "Nejde ani o dárky, ale o nápady. Například loni mě moje přítelkyně pozvala do lázní, kde jsme měli pronajatý bazén a speciální koupel jenom pro sebe. Bylo to hrozně romantické," vypráví nadšeně Mareš. Čím chce potěšit partnerku letos, pochopitelně neprozradil.

Sexuolog Radim Uzel Valentýna s láskou nespojuje. "Valetýn je pouze reklamní akce výrobců čokolád a pěstitelů květin, kteří mají zájem prodat co nejvíc svého zboží," tvrdí. Něco jiného je ale podle něj zahrnovat partnerku dárečky a pozornostmi. "Muž tak dává najevo, že je ekonomicky zdatný, a ženu tím ujistí, že se v budoucnu umí postarat o děti a rodinu. K tomu ovšem není zapotřebí svatý Valentýn. Pozornosti si zamilovaní mohou dávat po celý rok,"tvrdí Uzel.