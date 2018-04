Slastná mučidla středověku

Už při příchodu do "drsné hospody" jsem si na ulici všimla žebrající figuríny, která vykukovala ze sklepa a u které se každou chvilku zastavili turisté, aby se s ní vyfotili. "Tak asi zacházejí s neplatiči," napadlo mě, ale brzy mi došlo, že se tak zachází se všemi hosty. Spolu se zahalekáním číšníka mě na prahu přivítalo všeobecné veselí, vůně grilovaného masa a obestřela mě středověká atmosféra.

Dosedla jsem a vzala si "žrádelník", kde bylo pod čarou dopsáno pravidlo: Pro případ, že budete vtahováni do hry jako její aktivní účastníci, můžete v kterékoliv fázi hry svou aktivní účast ukončit jednoznačným a vážným projevem svého nesouhlasu s dalším pokračováním. Stejným způsobem můžete zasáhnout i ve prospěch osob vám blízkým.

Takže když se zase drzý číšník objevil a bylo to velmi rychle, pustila jsem se do hry a celý večer jsem se náramně bavila, stejně jako ostatní hosté. Pravidla hry jsou jednoduchá: nikdo si nevyká, mluví se, jak komu "zobák narost", jí se rukama a kosti je možné házet za sebe, může se krkat, křičet a smát se a snad nejlepší na tom všem je drzá slovní hra s obsluhujícím personálem.



Každý pátek a sobotu večer v krčmě probíhá zábavný středověký program, takže chvilku po tom, kdy jsem dosedla na zadek, přišli muzikanti s břišní tanečnicí, pak kejklíř, šermíři a polykači ohně. Byla to dost povedená show, kterou bych v krčmě nečekala. Díky tomu, že byli zapojeni i někteří hosté, to bylo někdy opravdu velmi vtipné. Celé představení bylo pak zakončeno na ulici, kde se odehrála velká ohnivá show. To už jsem měla pocit, že jsem opravdu úplně v jiném století a jen pohled na osvícený hrad mě uváděl zpátky do současnosti.

A co dobrého si v krčmě můžete dát? Jídelní lístek nabízí různé druhy masa, které jsou připravované v otevřené kuchyni na grilu. Můžete si vybrat od kuřecího přes vepřové, hovězí až po novozélandské jehněčí nebo pštrosí maso.

Zvolila jsem Talíř pro loupeživého rytíře (465 Kč), na kterém byla jehněčí kotletka, vepřový steak, 2 masové špízy, 3 kuřecí křídla, plátek uzeného, palička kukuřice, půlka grilovaného jablka, 2 placky z hub a ovesných vloček, šampionovo-slaninový špíz, česneková a povidlová omáčka. K tomu byl na stole bochník chleba. Maso mělo na povrchu křehkou kůrčičku a uvnitř bylo krásně měkké a lahodné. Nejlepší byla jehněčí kotletka, která se úplně rozplynula na jazyku. Kombinace masa a povidlové omáčky byla také velmi zajímavá a moc chutná. Domácí placky byly hutné a výborně doplňovaly maso. Také je najdete u všech masitých jídel a stejně tak jablko. Až mě udivilo, jak příjemné je sníst po takové porci masa kus grilovaného jablka, protože jídlo potom lépe slehne.

Návštěva krčmy Brabant, jak každý slangově místo označuje, je takovým úžasným výletem do historie. Ceny hlavních jídel se pohybují v rozmezí 245 až 535 korun, což se na první pohled může zdát hodně, ale v porovnání s tím, jaký zážitek si s sebou vedle dobrého jídla odnesete, nejsou zdaleka vysoké. Krčma je totiž jediným místem v Praze, kde se můžete u stolu a vlastně v celé hospodě chovat více než uvolněně a užít si přitom hodně legrace.

A netradičně mám pro vás na závěr trochu historie a výborný tip.

Krčma U krále Brabantského vznikla už v roce 1475. Mezi významnými hosty, kteří místo navštívili, byl například magistr Kelly, Arcimboldo, Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Ondřej Soukup a další. Tehdy byla hospoda mnohem menší, než je nyní. Současnou podobu má teprve rok díky novému majiteli, který ji značně rozšířil.

Stejný koncept restaurace má i středověká krčma Dětenice a krčma v Písku. Pokud tedy plánujete výlet, můžete ho spojit s prohlídkou půvabného zámku v Dětenicích a samozřejmě s návštěvou tamější krčmy, kde je to prý ještě divočejší, hudebníci hrají nepřetržitě a může se vám stát, že budete zavěšeni do kovové klece a upáleni.

Pokud plánujete navštívit kterékoliv místo, nezapomeňte předem udělat telefonickou rezervaci, abyste měli zaručeno, že budete sedět u stolu.