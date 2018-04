Džíny Angeliny Jolie mi byly do půli stehen, říká kaskadérka Dvorská

Setkali se před lety při natáčení Troji. Ačkoliv měl Brad Pitt už tehdy díky své slávě nárok na hvězdné manýry, podobné chování mu bylo cizí. "Na nic si nehraje. Není to můj typ, ale musím přiznat, že je hezký, má hezkou tvář a navíc je pokorný," vzpomíná na natáčení Hana Dvorská.

(50) vystudovala FTVS na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu pět let učila tělocvik a český jazyk, pak se profesionálně začala věnovat kaskadérství. Dublerku, jako žena i muž, dělala v řadě českých i zahraničních filmů (například v Bídnících, Duně, Příběhu rytíře, Troje, Snowboarďácích).

Je také instruktorka aerobiku, spinningu, lyžování, snowboardingu, parašutismu, lezení, jezdí závody na dračích lodích, externě spolupracuje s Fakultou tělesné výchovy a sportu na UK. Pořádá kurzy Boot camp. Více o nich na www. sportujme.cz

Je vdaná, její manžel učí na FTVS UK v Praze, má dvě dospělé děti a vnučku Sašu.

Zatímco jiní herci a herečky velmi často odmítají s ostatními lidmi z filmového týmu komunikovat, Brad Pitt se choval jinak. "Chodil jako my všichni ostatní trénovat do hotelové posilovny a některé věci s námi konzultoval. Jedl se všemi stejné jídlo, sednul si na schody a pustil se do něj. Když nás při natáčení scén z bitev rozrážel, padali jsme na zem, běhal po nás, tak se pak vždycky přišel zeptat, jestli jsme v pohodě, jestli neudělal něco špatně," popisuje chování hollywoodské hvězdy.

Angelina je strašně hubená

Díky své profesi dělala dvojnici i jeho manželce. Za Angelinu Jolie v Praze natáčela nebezpečné scény ve filmu Wanted. Spolu se však nesetkaly. Natáčela vždycky, když už Angelina Jolie "na place" nebyla.

"Měla jsem si vzít na sebe její věci, a přestože vypadá normálně, ne nijak vychrtle, a já nejsem tlustá, když jsem se chystala obléknout její džíny, dostala jsem je sotva do půli stehen, výš ne. Musí být strašlivě hubená," vzpomíná Hana Dvorská.

K nezvyklé profesi kaskadérky se dostala díky parašutismu. V osmnácti letech se o ní dozvěděl šéf kaskadérů Jaroslav Tomsa. Tehdy potřeboval sehnat kaskadérku, která za filmovou hrdinku spáchá sebevraždu skokem z okna.

"Kývnula jsem s naprostou samozřejmostí, přestože jsem to nikdy před tím nedělala. Myslela jsem si, že mi to nebude dělat potíže, když skáču z letadla, ale když jsem při natáčení otevřela okno a stála na parapetu, začala jsem se strašně bát. Tu scénu jsme neměli vůbec nacvičenou, dnes to zní neskutečně, ale tehdy to tak chodilo. Nakonec jsem se vrhla dolů, všichni byli nadšení, pan režisér Kachyňa mi přišel poděkovat a Jarda Tomsa nabídnul spolupráci," popisuje bývalá učitelka, jak se dostala ke kaskadérství a natáčení filmů.