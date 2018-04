Sladký valentýnský dort. Voní i chutná po mandlích a tajné ingredienci

Pokud by vám tmavá čokoláda přece jen chyběla, na dort si ji nastrouhejte. My jsme zvolili bílou, elegantní a jemnou Charlottu jsme navíc posypali mandlovými lupínky.

Součástí dortíku je i "tajná" netradiční surovina. Je to fazole tonka. Nehledejte ji však v regálech supermarketů, ale spíše ve speciálních obchůdcích s delikatesami či kořením. Neodolatelně voní. Pokud několik kousků nastrouháte do jakéhokoliv dezertu, pozvedne ho na hvězdnou úroveň.

U jemné Charlotty nehleďte na hříšné kalorie, užijte si raději její hříšnou chuť.

Valentýnská Charlotta

cukrářské piškoty (potřebujete jich přibližně 30, záleží na velikosti formy)

půl litru plnotučného mléka, ideálně v kvalitě bio

3 fazole tonka (můžete je nahradit vanilkovým luskem, dezert ale dostane jinou chuť)

6 žloutků

6 plátků želatiny (v běžném balíčku je jich právě šest)

170 gramů cukru krupice

500 ml šlehačky (nejméně 31%)

250 gramů bílé čokolády

50 ml amaretta (mandlového likéru)

Na ozdobení:

mandlové lupínky

jahody (maliny, borůvky...)

čokoláda

pečicí papír, mašle

1. Obvod dortové formy vyložíme pečicím papírem. Na dno i okraj naskládáme cukrářské piškoty, těm po stranách musíme kousek uříznout, aby dobře držely.

2. Do mléka nastrouháme fazolky, případně vyškrabeme zrníčka vanilkového lusku. Přidáme cukr a přivedeme k varu.

3. Namočíme na 10 minut plátky želatiny do studené vody. Poté z nich vodu vyždímáme.

4. Prošleháme žloutky a za stálého míchání je nalijeme do mléka, ihned přidáme také želatinu. Pořádně promícháme a přivedeme až téměř k varu. Želatina se ale nesmí vařit, proto když mléko dosáhne správné teploty, rychle stáhneme hrnec z plotýnky a přidáme na kousky nalámanou bílou čokoládu. Už nevaříme, čokoláda se v teplém krému sama rozpustí. Přilijeme také amaretto.

Fazolky tonka

Valentýnský dort - piškoty je třeba seříznout

5. Krém za občasného promíchání necháme vychladnout.

6. Šlehačky ušleháme dotuha a vmícháme je do chladného krému. Poté celou směs nalijeme do formy vyložené piškoty a dáme na několik hodin ztuhnout do lednice. Dort nebude úplně tuhý, ale spíše nadýchaně pěnový.

Smetanu je třeba pořádně ušlehat

Valentýnský dort před dokončením

7. Před podáváním ozdobíme jahodami, čokoládou a mandlovými lupínky, které můžeme podle chuti přidat i do krému.

8. Charlottu přesuneme na talíř a svážeme ji rudou mašlí, která podtrhne barvu jahod.