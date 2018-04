Sladké radosti a čatní z podzimního ovoce

Co je to čatní? * Zvláštní směs původem z Indie je na sladko kořeněná rozmačkaná kombinace nejrůznějších pochutin. V zemi svého původu se nejčastěji podává čerstvá a k čemukoliv. Proto taky nemá obsahovat konzervační látky. * Čatní patří k Indii stejně jako salsa k Latinské Americe nebo kečup k USA a hořčice k nám. Klasické čatní se připravuje z rozmačkaných zelených chilli paprik doplněných ovocem a zeleninou. * Zeleninové čatní se připravuje za studena, naopak ovocné je většinou potřeba uvařit. Nejpopulárnější jsou kokosová, cibulová, rajčatová, koriandrová, mangová, limetková a česneková čatní. * Do Evropy se začalo dovážet v šestnáctém století, kdy je taky začaly naše kuchařky imitovat. Svým výtvorům říkaly "rozmangované" ovoce nebo zelenina. V devatenáctém století se v Anglii etablovaly značky Čatní majora Greye nebo Bengálský klub, což vlastně bylo ovoce s octem a cukrem zredukované na kaši.