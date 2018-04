Sladká vánoční kuchařka: staročeské cukroví

VŠECHNY RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ NAJDETE ZDE

Vosí hnízda

Příprava: 45 minut

* 100 g ořechů

* 60 g másla

* 160 g moučkového cukru

* 2 lžíce kakaa

* 2 lžíce rumu

* 2 lžíce mléka

* asi 20 piškotů

* cukr krystal na formičku

Krém:

* 2 žloutky

* 100 g másla

* 80 g moučkového cukru

* trochu rumu

1. Ořechy promícháme s cukrem a kakaem. Přidáme rum, mléko a změklé máslo. Vše promícháme a vypracujeme v hladké těsto. Těsto necháme v lednici ztuhnout. Mezitím si připravíme náplň. Žloutky utřeme s moučkovým cukrem. Přimícháme změklé máslo a rum a vymícháme v hladký krém.

2. Z těsta vytvoříme kuličku, obalíme v krystalovém cukru a vložíme do formičky, kterou jsme také vysypali cukrem. Prstem uděláme do středu důlek a do něj stříkneme trochu krému. Zakryjeme piškotem, opatrně přimáčkneme, úlem ve formičce opatrně pootočíme a poté vyklepneme. Lepší je použít novější otevírací formu, se kterou se pracuje lépe. Hotové úly dáme na tác a necháme v lednici ztuhnout.

TIP

Odlehčenou verzi vosích hnízd si připravíte, pokud místo žloutkovo-máslového krému náplň připravíte z vanilkového pudinku, který vylepšíte pořádnou kapkou vaječného koňaku, a místo z půl litru mléka ho připravíte z 350 ml vody.

Slepovaná dvoubarevná kolečka

Příprava: 35 minut

Pečení: 10 minut

* 250 g hladké mouky

* 125 g moučkového cukru

* 125 g rostlinného tuku

* 1 vejce

* 2 lžíce mléka

* 1 lžíce kakaa

* meruňková marmeláda na slepování

1. Smícháme mouku s cukrem, přidáme změklý tuk, vejce a mléko. Začneme zpracovávat těsto. Pokud je potřeba a těsto se stále drolí, můžeme přidat ještě trochu mléka. Těsto rozdělíme na 2 díly a do jednoho vmícháme kakao. Propracovaná těsta dáme do lednice odpočinout.

2. Těsto vyválíme na 3 mm silnou placku, ze které vykrajujeme kolečka. Do tmavých koleček vykrojíme dírky. Přendáme na plech a pečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova. Přendáme na vál a necháme vychladnout. Celá kolečka potřeme marmeládou a zakryjeme kolečky s dírou. Necháme několik dní odležet.

Ořechové řezy

Příprava: 15 minut

Pečení: 10 minut

* 5 bílků

* špetka soli

* 250 g ořechů

* 250 g cukru moučka

Krém:

* 5 žloutků

* 120 g cukru moučka

* 3 lžíce kakaa

* 2 lžíce vody

* 150 g másla

Poleva:

* 1 balení čokopolevy

1. Bílky trošku osolíme a vyšleháme v tuhý sníh. Postupně přidáváme cukr, jakmile se směs spojí, přidáme mleté ořechy. Plech potřeme tukem, vysypeme moukou a nalijeme na něj těsto, povrch uhladíme. Pečeme 20 minut dorůžova ve středně vyhřáté troubě.

2. Necháme do druhého dne odležet. Žloutek vyšleháme s cukrem, přidáme kakao a vodu. Ve vodní lázni šleháme do zhoustnutí. Do vychladlé směsi zašleháme máslo. Potřeme plát a necháme ztuhnout. Polijeme čokoládou a uhladíme. Vychladlé nakrájíme.

Kokosové tyčinky

* 150 g hladké mouky

* 90 g moučkového cukru

* 75 g másla nebo rostlinného tuku

* 60 g strouhaného kokosu

* 1 vejce

* 1 vanilkový cukr

* mléko podle potřeby

1. Do změklého másla přimícháme cukr, mouku, vejce a vanilkový cukr. Těsto začneme promíchávat a postupně přidáváme kokos. Pokud je těsto příliš husté, můžeme přidat trochu mléka. Propracované těsto necháme v lednici odpočinout. Pomocí strojku s hvězdičkovým otvorem protlačujeme tyčinky a skládáme na tukem vymazaný plech. Pečeme dorůžova.

2. Vychladlé tyčinky pokapeme rozpuštěnou čokoládou.

Vyskakovací cukroví

Příprava: 20 minut

Pečení: 15 minut

* 180 g másla

* 220 g moučkového cukru

* 80 g hladké mouky

* 100 g strouhané čokolády

* 180 g mletých ořechů

1. Máslo utřeme s cukrem. Přidáme hladkou mouku, nastrouhanou čokoládu a mleté ořechy. Vypracujeme v hladké těsto a necháme v lednici hodinu odpočinout. Těsto vtlačujeme do formiček a pečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova.

2. Ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru.

Skořicové rohlíčky

Příprava: 20 minut

Pečení: 10 minut

* 250 g hladké mouky

* 50 g mletých mandlí

* 1/2 lžičky skořice

* 200 g másla

* 100 g cukru

* 1 vanilkový cukr

Na obalení:

* 1 lžička skořice

* 3 lžíce cukru moučka

1. Mouku smícháme s mletou skořicí a mandlemi. Máslo utřeme s cukrem a vanilkovým cukrem, až se cukr úplně rozpustí. Přidáme mouku s mandlemi. Necháme odležet. Rozdělíme ho na 3 díly, ze kterých vyválíme váleček o průměru 2 cm. Nakrájíme 2cm kolečka, z nich vyválíme 5cm váleček a tvarujeme rohlíčky.

2. Teplé obalíme v cukru se skořicí.

Ořechové marcipánky

Příprava: 25 minut

Pečení: 10 minut

* 250 g hladké mouky

* 50 g medu

* 25 g moučkového cukru

* 25 g másla

* 25 g mletých ořechů

* 1 vejce

* 1 lžíce kakaa

* 1 lžička jedlé sody

* 1 lžička perníkového koření

* špetka citronové kůry

1. Mouku a cukr prosejeme na vál, přidáme sodu, koření, kakao, ořechy, citronovou kůru, vejce, máslo a med. Vše zpracujeme v tužší těsto, které necháme odpočinout. Vykrajujeme různé tvary a pečeme zprudka v troubě dorůžova.

2. Vychladlé perníčky přelijeme citronovou polevou a ozdobíme kousky vlašských ořechů a necháme zatuhnout.

Vanilkové rohlíčky

Příprava: 10 minut

Pečení: 10 minut

* 150 g hladké mouky

* 100 g másla

* 20 g cukru

* 50 g mletých ořechů

* 1 žloutek

* 1 vanilkový cukr

* moučkový cukr na obalování

1. V misce smícháme mouku, cukr, mleté ořechy a vanilkový cukr. Přidáme žloutek a změklé máslo. V misce promícháme a přendáme na vál, kde vypracujeme hladké těsto. Necháme v lednici odležet.

2. Z těsta uděláme válečky a vytvoříme rohlíčky. Pečeme ve středně vyhřáté troubě dorůžova na pečicím papíře. Ještě teplé obalíme v moučkovém cukru a na vále necháme vychladnout.

Mandlové hříbečky

Příprava: 25 minut

Pečení: 25 minut

* 120 g mandlí

* 120 g moučkového cukru

* 1 bílek

* 50 g čokolády na vaření

1. Z mandlí, cukru a bílku vypracujeme těsto. Přendáme do silnějšího igelitového sáčku a na vále pomocí válečku zpracujeme. Hmotu rozdělíme na dvě části. Z jedné uděláme nožičky. Do druhé poloviny vmícháme najemno nastrouhanou čokoládu, tak hmotu obarvíme nahnědo, a vytvarujeme z ní hlavičky.

2. Hříbky postavíme na pečicí plech vyložený papírem a ve velmi vlahé troubě usušíme.

Italské dortíčky

Příprava: 40 minut

Pečení: 15 minut

* 210 g hladké mouky

* 70 g cukru moučka

* 40 g ořechů

* 20 g kakaa

* 130 g rostlinného tuku

* 1 vejce

* čokoláda na polevu

Krém:

* 80 g másla -100 g cukru -1 žloutek -2 lžíce rumu

1. Mouku smícháme s cukrem, mletými ořechy, kakaem a tukem. Přidáme vejce a dobře propracujeme.

2. Na krém smícháme máslo s cukrem a vyšleháme. Přidáme žloutek a rum. Krém necháme ztuhnout v chladu.

3. Z těsta vyválíme 3 mm silný plát, ze kterého vykrájíme kolečka, naskládáme na plech s papírem a pečeme 10 minut. Vychladlé slepíme krémem a necháme odležet.

4. Druhý den potřeme čokoládou a ozdobíme barevnou rýží.

