Sladká vánoční kuchařka: rychlé nepečené cukroví

Čokoládové domino

* 60 g čokolády na vaření

* 130 g moučkového cukru

* 70 g mandlí

* 1 lžíce rybízové marmelády

* 50 g mléčné čokolády

* 50 g bílé čokolády

* moučkový cukr na posypání

1. Čokoládu na vaření rozpustíme ve vodní lázni, přimícháme moučkový cukr, strouhané mandle, rybízovou marmeládu a všechny suroviny dobře promícháme. Směs necháme mírně zchladnout.

2. Zchladlou směs rozprostřeme na plech a necháme ztuhnout. Ztuhlý plát nakrájíme ostrým nožem na obdélníčky. Polovinu domina namočíme do mléčné čokolády a necháme ztuhnout. Druhou polovinu namočíme do bílé čokolády a také necháme ztuhnout. Nakonec špejlí tvoříme barevné tečky, aby obdélníčky vypadaly jako domino.

Dvoubarevné kuličky

* 150 g čokolády

* 20 g tuku iva

* 2 vejce

* 150 g kokosu

* 2 lžíce rumu

* 2 lžíce moučk. cukru

* mandle nebo kokos

1. Do kastrůlku nalámeme na malé kousky čokoládu a přidáme nakrájené kousky tuku. Kastrůlek dáme do vodní lázně a obsah necháme rozpustit. Rozpuštěnou čokoládu a tuk necháme zchladnout, ale ne ztuhnout.

2. Vejce a cukr utřeme do pěny a postupně přidáváme zchladlou čokoládu s tukem, kokos a rum. Z hmoty tvoříme kuličky, které obalujeme v nahrubo nasekaných mandlích nebo strouhaném kokosu.



TIP

Popcorn je nejenom mor dnešních multikin, ale také hlavní surovina pro náš tip. Navlékneme ho na dlouhou režnou nit a ozdobíme s ním stromeček nebo adventní věnec. Když nás bude honit mlsná, tak máme po čem sáhnout. Milovníci sladkého budou mít určitě řetěz se sladkou příchutí, ti, co jsou na slané, vědí, který sáček vybrat!

Čokoládové hrudky

Příprava: 20 minut

* 200 g mléčné čokolády

* 300 g hořké čokolády

* 25 g ztuženého tuku

* 200 g ovesných vloček

* 1 vanilkový cukr

1. Ovesné vločky nasucho opražíme a necháme vychladnout. Nalámanou čokoládu a nakrájený ztužený tuk dáme do kastrůlku a rozpustíme ve vodní lázni. Vmícháme opražené ovesné vločky a přimícháme vanilkový cukr. Kastrůlek vyndáme z vodní lázně a směs necháme zchladnout.

2. Jakmile začne směs houstnout, pomocí lžičky tvoříme kuličky a skládáme je na tácek pokrytý fólií nebo celofánem. Hrudky dáme do lednice ztuhnout.

Dvoubarevná roláda

Příprava: 40 minut

* 200 g piškotů

* 150 g rostlinného tuku

* 150 g moučkového cukru

* 1 vejce

* 2 lžíce rumu

Náplň:

* 100 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 3 lžičky kakaa

* 1 žloutek

1. Najemno pomleté piškoty vložíme do misky, přidáme změklý tuk, prosátý cukr, vejce a rum. Vypracujeme v hladké těsto. Necháme v lednici hodinu tuhnout. Máslo krátce vyšleháme, přidáváme moučkový cukr, kakao a žloutek. Náplň necháme v lednici chvíli odležet.

2. Na potravinové fólii nebo na celofánu z těsta rozválíme 2–3 mm silný plát. Potřeme 2–3 mm vysokou vrstvou tmavé náplně a pomocí fólie plát zavineme. Zabalený ve fólii necháme v lednici odležet. Roládu nakrájíme na 5 mm silné plátky a skladujeme v chladu.



TIP

Místo čokolády můžeme použít ořechovou náplň – umeleme nebo válečkem na nudle rozdrtíme 1 a 1/2 balíčku dětských piškotů. Přidáme 125 g změklého másla, trochu rumu a sekané ořechy a pořádně promícháme. Pokud nám nezbývá čas, můžeme sáhnout i po nutelle.

Marcipánové brambory

* 300 g mandlí

* 2 bílky

* 2 lžíce rumu

* 2 lžíce třešňovice

* 300 g moučkového cukru

* 20 g kakaa na obalení

1. Mandle najemno nastrouháme, smícháme v misce s bílky a prosátým cukrem. Krátce propracujeme a přendáme na vál mezi dva silnější igelity a válečkem hmotu rozválíme.

2. Hladkou hmotu rozdělíme na 2 části. Do jedné vmícháme rum, do druhé třešňovici. Hmoty ještě jednou proválíme válečkem a necháme odpočinout. Z těst tvoříme menší brambůrky a obalujeme je v kakau, přendáme do papírových košíčků a necháme v lednici ztuhnout.

Skořicové pralinky

Příprava: 25 minut

* 60 ml smetany

* 1 lžíce kakaa

* 200 g čokolády na vaření

* 30 g 100% tuku

* 1/4 lžičky skořice

* 2 lžíce moučk. cukru

* 1/2 lžičky skořice na obalení

1. Smetanu nalijeme do kastrůlku, zahřejeme a necháme zredukovat na polovinu. Přidáme nalámanou čokoládu, necháme ji rozpustit a vmícháme kakao. Přimícháme změklý tuk, skořici a necháme hodinu v lednici ztuhnout.

2. Lžičkou odkrajujeme kousky a tvarujeme kuličky stejné velikosti, které obalíme ve směsi moučkového cukru a skořice. Kuličky necháme ztuhnout v chladnu, kde je i skladujeme.

Rozinkové nočky

* 150 g rozinek

* 1 dl rumu

* 150 g moučkového cukru

* 100 g strouhaných ořechů

* 20 g kakaa

* 30 g másla

* kokos na obalení

1. Rozinky nakrájíme na menší kousky, namočíme je do rumu a necháme přes noc nabobtnat. Druhý den změklé máslo utřeme s cukrem, přidáme kakao, ořechy, naložené rozinky s rumem a vše dobře promícháme.

2. Ze vzniklé hmoty tvoříme menší kuličky, které obalujeme ve strouhaném kokosu. Dáme do lednice a necháme ztuhnout.

Ořechové cukrovinky

Příprava: 25 minut

* 1 bílek

* 80 g moučkového cukru

* 150 g ořechů

* 20 g kakaa

* moučkový cukr na obalení

Bílek utřeme s moučkovým cukrem do pěny a přimícháme ořechy. Polovinu těsta promícháme s kakaem. Kousky těsta obalíme v moučkovém cukru a tvoříme ručně tvary nebo kousky vtlačujeme do formiček. Jednotlivé kousky necháme zaschnout. Některé kousky můžeme přelévat čokoládovou polevou.

Nepečené cukroví s marmeládou

* 120 g oříšků

* 250 g moučkového cukru

* 1/4 citronu

* 1/2 lžíce rumu

* 100 g šípkové marmelády

Poleva:

* 1 bílek

* 100 g moučkového cukru

* citronová šťáva

1. V míse smícháme oříšky s cukrem, přidáme šípkovou marmeládu, citronovou šťávu s kůrou a rum. Vypracujeme v tužší těsto, podle potřeby můžeme přidat moučkový cukr.

2. Těsto dáme mezi dvě fólie a vyválíme na plát 3–4 mm silný. Přendáme s fólií na plech a necháme do druhého dne zaschnout. Pokud bude potřeba, plát otočíme. Druhý den plát nakrájíme na čtverce o velikosti 5 x 5 cm a ozdobíme bílkovou polevou. Ozdobíme barevnou rýží a necháme zaschnout.



TIP

Šípkovou marmeládu můžeme nahradit meruňkovou, rybízovou nebo pomerančovou marmeládou. Namísto bílkové polevy můžeme zdobit čokoládovou polevou.

Salám z piškotů

* 250 g cukru

* 2 vejce

* 50 g kakaa

* 70 g kokosu

* 3 lžíce rumu

* 1 tuk omega

* 250 g dětských piškotů

1. Cukr s vejcem vyšleháme do pěny a přimícháme kakao, kokos a rum. Tuk necháme rozpustit a přilijeme do směsi. Polovinu piškotů rozlámeme na menší kousky, druhou polovinu rozmělníme v sáčku pomocí válečku na nudle. Piškoty vmícháme do hmoty a vše dobře promícháme.

2. Hmotu dáme na alobal, který jsme si vyložili potravinovou fólií, zabalíme do tvaru salámu a konce dobře stáhneme. Salámy dáme do lednice a necháme ztuhnout, nejlépe 2 dny. Ztuhlý salám zbavíme alobalu a fólie a nakrájíme na plátky. Jako druhou variantu můžeme připravit salám bez použití kakaa. Uchováváme v chladnu.

