Sladká vánoční kuchařka: cukroví z čokolády

Čokoláda je podle nejnovějších průzkumů dokonce zdravá a dokáže spravit i tu nejhorší náladu. Tak proč ji nedat i do cukroví... Čokoláda přijde k chuti v každé životní situaci. Je jedno, zda v těžkých nebo krásných časech, malý kousek čokolády dokáže dělat divy. A přitom je vědecky dokázáno, že čokoláda, pokud se jí s mírou, je zdravá nejen pro duši.

Čokoládové špičky

Příprava: 20 minut

* 100 g hořké čokolády

* 100 g mléčné čokolády

* 180 g sladké smetany

* 200 g oříškového nugátu

* pistácie na ozdobu

1. Smetanu nalijeme do kastrůlku a necháme ji chvíli redukovat na polovinu. Přidáme čokoládu na kousky a necháme převařit. Přidáme změklý nugát, ztlumíme oheň a mícháme tak dlouho, dokud se nerozpustí. Směs necháme vychladnout a přes noc ztuhnout.

2. Elektrickým šlehačem vyšleháme do hladkého krému. Z cukrářského sáčku s větší trubičkou stříkáme do papírových košíčků. Na špičku můžeme dát pistácii nebo lískový ořech, necháme ztuhnout a uložíme do chladna.

Nugátové stromečky

Příprava: 30 minut

* 175 g hladké mouky

* 75 g maizeny

* 1 vejce

* 100 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 125 g másla

* 100 g oříškového nugátu

* lískové oříšky na ozdobu

Poleva:

* 2 balíčky světlé čokoládové polevy

1. Do mísy dáme mouku a maizenu. Přidáme vejce, cukr, vanilkový cukr a změklý tuk a vše smícháme v tužší těsto. Dáme přes noc ztuhnout do lednice. Těsto vyválíme a vykrajujeme z něj 3 velkosti hvězdiček. Pečeme v předehřáté troubě dorůžova. Hvězdičky necháme vychladnout. Nugát dáme do vodní lázně a necháme částečně rozpustit.

2. Spodní strany hvězdiček potřeme rozehřátým nugátem a slepíme od největší k nejmenší. Necháme v lednici ztuhnout. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládovou polevu a stromečky namáčíme v polevě, ozdobíme lískovým oříškem a na mřížce necháme vychladnout.

Klášterní rohlíčky

Příprava:20 minut

* 140 g hladké mouky

* 50 g hořké čokolády

* 90 g lískových jader

* 110 g rostlinného tuku

* 2 sáčky vanilkového cukru

* 30 g moučkového cukru

* 1 žloutek

* 50 g hořké čokolády

1. Ořechy a čokoládu najemno nastrouháme. Mouku smícháme s tukem, ořechy, čokoládou, cukrem, vanilkovým cukrem a žloutkem. Rychle vypracujeme v hladké těsto. Necháme hodinu odpočinout. Z těsta tvoříme tenké válečky, které ohneme do tvaru rohlíčků. Přendáme na plech a ve středně vyhřáté troubě pečeme dorůžova.

Čokoládové placičky

Příprava: 10 minut

* 250 g mouky

* 80 g moučkového cukru

* 90 g lískových ořechů

* 3 lžíce kakaa

* 125 g rostlinného tuku

* 1 vejce

* 150 g meruňkového džemu

* 100 g čokoládové polevy

* oříšky na ozdobu

1. Mouku, kakao a cukr dáme na vál a přidáme na kousky nakrájený změklý tuk. Doprostřed dáme vejce a vše zpracujeme v tuhé těsto. Těsto rozválíme na plát a vykrajujeme čtverečky, které pečeme 12–15 minut dorůžova. Necháme vychladnout. Meruňkový džem zahřejeme, potřeme jím čtvereček a druhým zakryjeme. Polevu rozpustíme ve vodní lázni a čtverečky namáčíme v čokoládě.

Čokoládové trojúhelníčky

Příprava: 15 minut

* 120 g čokolády

* 120 g lískových oříšků

* 250 g moučkového cukru

* 2 bílky

* bílková poleva

Poleva:

* 1 bílek

* 120 g moučkového cukru a lžička citronové šťávy

1. Najemno umleté lískové ořechy s nastrouhanou čokoládou, moučkovým cukrem a bílky dobře propracujeme v hladké těsto. Vál poprášíme cukrem a na něm vyválíme z těsta 1/2 cm silný plát. Vykrájíme trojúhelníčky a necháme do druhého dne zaschnout. Druhý den potřeme bílkovou polevou a posypeme barevnou ozdobou.

