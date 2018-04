Sladká vánoční kuchařka: cukroví pro alergiky

VŠECHNY RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ NAJDETE ZDE

Hnědobílé ořechové kuličky

(neobsahují máslo a vejce)



* 30 g vlašských ořechů

* 250 ml smetany

* 200 g mléčné čokolády

* 125 g bílé čokolády

* 125 g tmavé čokolády

* 60 g lískových jader

1. Umleté vlašské ořechy orestujeme nasucho na pánvi a necháme vychladnout. Smetanu zavaříme, přidáme mléčnou čokoládu a vaříme do ztuhnutí. Přisypeme mleté ořechy, dobře promícháme a necháme vychladnout.

2. Zchladlou hmotu rozdělíme napůl. Do jedné poloviny vmícháme rozpuštěnou bílou čokoládu a do druhé tmavou čokoládu. Hmotu dobře propracujeme, zabalíme a necháme v lednici alespoň půl hodiny ztuhnout. Vytvoříme kuličky, do středu vmáčkneme oříšek, vytvarujeme a obalíme v orestovaných sekaných ořeších.

TIP

Pokud máte alergii na lepek nebo celiakii, řešením, jak nahradit pšeničnou mouku, je amarantová a sójová mouka. Doporučována jsou i různá jadérka, semínka a ořechy. Amarantovou mouku můžete použít na výrobu vánočního cukroví, domácí buchty z ní neupečete, těsto z ní nevykyne. Koupíte ji v obchodech se zdravou výživou.



Ořechová alergie Počet alergií na ořechy se bohužel stále zvyšuje. Vědci vyzkoumali, že nejpočetnější jsou alergie na suroviny, které se v místě nejvíce konzumují. Nejčastější alergie v USA je proto na buráky, v Polsku naopak na mák, u nás na mléko. Projevy alergií jsou různé. Většinou začíná jako svědění na jazyku a horním patře, rýmou, pálením očí a potížemi s dýcháním. Na kůži se projevují atopickým ekzémem, někdy následují průjmy. Nejhorším projevem alergie je anafylaktický šok, který může způsobit i smrt. Pozor: obtíže se nemusí vyskytovat okamžitě po požití ořechů!

Sádlové kuličky

(neobsahují máslo, mléko, ořechy a vejce)

Příprava: 25 minut

* 70 g sádla

* 70 g cukru

* 100 g hladké mouky

* 60 g kakaa

* 1 vanilkový cukr

1. Sádlo necháme změknout a smícháme s cukrem, moukou, kakaem a vanilkovým cukrem. Z těsta tvoříme kuličky a dáme je na vymazaný plech. Tužkou nebo jinou tenkou tyčinkou uděláme do středu důlek.

2. Pečeme 5–7 minut. Doprostřed dáme trochu marmelády a půlku mandle.

TIP

Při pečení kuliček dáme na plech kousek světlého těsta, abychom lépe rozpoznali, kdy jsou kuličky pečené

Placičky z ovesných vloček

(neobsahují mléko a ořechy)

Příprava: 25 minut

* 125 másla

* 125 g moučkového cukru

* 1 vejce

* 250 g ovesných vloček

* 50 g mandlí

* 1 lžička prášku do pečiva

* špetka citronové kůry

* 1 žloutek na potření

1. Máslo s cukrem a žloutkem vymícháme do pěny. Přimícháme ovesné vločky, najemno nastrouhané mandle, prášek do pečiva a nastrouhanou citronovou kůru. Z bílku se špetkou soli vyšleháme tuhý sníh a přimícháme ho do těsta.

2. Těsto rozválíme na 3–4 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme kolečka. Kolečka přendáme na tukem vymazaný plech, potřeme rozšlehaným žloutkem a pečeme 15 minut při teplotě 180 °C. Upečená kolečka přendáme na mřížku a necháme vychladnout.

TIP

Kromě ovesných vloček můžete využít i vločky z ostatních obilovin. V obchodech se zdravou výživou dostanete špaldové vločky, pohankové lupínky a žitné vločky. K dostání jsou také vločky ze sójových bobů.

Kokosové kuličky „Rafaelo“

(neobsahují máslo, ořechy, mléko a vejce)

Příprava: 20 minut

* 150 g bílé čokolády

* 50 g 100% tuku

* 100 g mletého kokosu

* 3 lžičky rumu

1. Do rozehřáté čokolády a tuku přimícháme strouhaný kokos a rum. Necháme zchladnout a pomocí lžičky tvoříme kuličky, do kterých vložíme jednu mandli.

2. Kuličky obalíme v kokosu a přendáme je do papírových košíčků.

Čajové pečivo z marcipánu

* 100 g marcipánu na pečení

* 250 g másla

* 100 g nerafinovaného cukru

* 250 g hladké mouky

Marcipán rozšleháme, přimícháváme máslo a šleháme dohladka. Přimícháme cukr a zašleháváme mouku. Těsto zabalíme do fólie a necháme v lednici odpočinout. Vyválíme asi 1,5 cm vysoký plát a vykrajujeme tvary. Přendáme na vymazaný plech, posypeme cukrem a pečeme 25 minut při teplotě 150 °C.

Mandlové karamelky

* 200 g čokolády na vaření

* 200 g másla

* 150 g šlehačky

* 200 g medu

* 100 g mandlí

* 1 lžička vanilkové esence

Rozpustíme čokoládu, přidáme kousky másla. Přilijeme šlehačku, med a vanilkovou esenci. Ve vodní lázni stále mícháme, dokud hmota neztuhne. Přidáme mleté mandle a směs nalijeme do vymazané formy. Vlažnou hmotu dáme na vál pokrytý celofánem a nakrájíme na kostky. Kostky necháme vychladnout a ztuhnout, aby se karamelky nelepily.

Ořechové kaštany

* 70 g ořechů

* 40 g kakaa

* 50 g hladké mouky

* 70 g moučkového cukru

* 50 g másla

* zavařenina a ořechy na ozdobu

Ořechy, kakao, mouku a cukr smícháme v misce a přimícháme máslo. Z propracovaného těsta lžičkou tvoříme kuličky. Vkládáme do košíčků z alobalu a ve středně vyhřáté troubě pečeme dorůžova. Upečené kaštánky potřeme malinovou zavařeninou a posypeme sekanými ořechy.

Ovocné kuličky

(neobsahují máslo, ořechy a mléko)

Příprava: 25 minut

* 1 bílek

* 1 lžička citronové šťávy

* 120 g mandlí

* 70 g moučkového cukru

* 50 g kandovaného ovoce

* kandované višně

* čokoládové hoblinky na obalování

Poleva:

* 100 g čokolády na vaření

* 30 g ztuženého tuku

1. Kandované ovoce nakrájíme na velmi malé kousky. Mandle spaříme, oloupeme a najemno nameleme. Do bílků dáme špetičku soli a ušleháme tuhý sníh. Sůl nám pomůže vyšlehat opravdu tuhý sníh. Vmícháme citronovou šťávu, mandle, najemno nakrájené kandované ovoce a moučkový cukr. Vše dobře promícháme a necháme chvíli odležet.

2. Z hmoty tvoříme malé placičky a do každé zabalíme jednu kandovanou višni. Zabalíme a utvoříme kuličku. Ve vodní lázni rozehřejeme čokoládu a přidáme nakrájený tuk. Čokoládu necháme krátce vychladnout, a jakmile začne tuhnout, namáčíme v ní kuličky, které poté obalíme v čokoládových hoblinkách. Přendáme na mřížku a necháme ztuhnout. Kuličky dáme přes noc do lednice uležet.

TIP

Trápí-li vás alergie na kakao, obalte kuličky ve strouhaném kokosu nebo barevném cukrovém zdobení z cukrárny



Alergie na kakao Tato alergie se nejčastěji projevuje zhoršením atopického ekzému. Kakao můžeme v kuchyni nahradit karobovým práškem. Karob je jinak známý pod názvem svatojánský chléb, má vysoký obsah bílkovin a na rozdíl od kakaa méně tuku, žádný kofein, ale hlavně žádné alergeny!

Vločkové kuličky

(neobsahují mléko, ořechy a vejce)

* 500 g ovesných vloček

* 1 hera

* 300 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 4 lžíce rumu

* kakao na obalení

1. Vločky nasucho opražíme a necháme vychladnout. Přimícháme prosátý moučkový cukr, vanilkový cukr, promícháme a přidáme na kousky nakrájený tuk a rum a utvoříme pevné těsto.

2. Zabalíme ho do fólie a necháme v lednici ztuhnout. Tvoříme kuličky, které obalíme v kakau.

Domácí karamely

* 2 šálky cukru

* 1 nebo 2 čtverečky čokolády

* 2 lžíce javor. sirupu

* 2/3 šálku mléka

* 1 lžička vanilky

* 1 lžíce másla

* špetka soli

V kastrolu smíchejte cukr, mléko, nastrouhanou čokoládu, sirup a pomalu přiveďte k varu. Míchejte, ať se suroviny mezitím rozpustí. Přidejte špetku soli. Odstavte z ohně, přidejte máslo, ale nemíchejte! Když je směs vlažná, přidejte vanilku a šlehejte, dokud směs nedrží tvar a není lesklá. Nalijte ji do vyššího pekáčku vymazaného máslem, a až ztuhne, nakrájejte na kostky.

Kokosové sněhové pečivo

podle Lukáše Pohla



* 4 bílky

* 150 g cukru krupice

* 75 g cukru moučka

* 75 g strouhaného kokosu

* 3 lžíce vody

Cukr s vodou svaříme na rozvar. Bílky ušleháme do polotuha a zašleháme do nich horký rozvar. Šleháme do zchladnutí. Přidáme kokos a cukr moučku, naplníme do cukrářského sáčku a stříkáme pusinky na plech. Necháme 20 min. oschnout a pečeme 10 min. Slepujeme krémem z kaštanového pyré a nutelly.

Jáhlové kuličky s kokosem

(neobsahují máslo, mléko a vejce)

* 150 g jáhel

* 300 ml vody

* 50 g kokosu

* 1/2 balíčku vanilkového cukru nebo lžíce medu

* popřípadě kakao

* kokos na obalení

1. Spařené jáhly zalijeme vodou, uvedeme k varu a za stálého míchání vaříme doměkka. Oproti návodu na obalu jáhel vodu nesolíme! Uvařené necháme vychladnout a přimícháme kokos a vanilkový cukr nebo med. Hmotu necháme odležet v lednici.

2. Z hmoty tvoříme kuličky, které obalíme ve strouhaném kokosu. Podle chuti lze do základní hmoty přimíchat lžíci kakaa. V lednici necháme ztuhnout a rovněž je tam uskladníme, jinak nám déle jak 3 dny nevydrží.