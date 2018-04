Sladká oslava začátku prázdnin

Šlehačková bomba s borůvkami

PRO 4-6 OSOB

Příprava: 15 minut + 4 hod. na ztuhnutí

* 350 g čerstvých nebo mražených borůvek

* 1 vanilkový cukr

* 2 lžíce cukru krupice + 1 lžíce do smetany

* 200 ml smetany na šlehání 40%

* 50 g želatinového ztužovače Dr. Oetker (1 sáček)

* 100 ml vody nebo ovocné šťávy

* 100-150 g tenkého piškotového plátu nebo korpusu

* 50 g hořké čokolády, jemně strouhané

* 1 lžička kokosové moučky nebo moučkového cukru

1. Ovoce vložíme do větší mísy, posypeme vanilkovým a krupicovým cukrem a rozmačkáme. Vychlazenou smetanu ušleháme s lžící cukru dotuha. Do menší misky nasypeme želatinový prášek a dobře rozmícháme metličkou se 100 ml vlažné vody. Vmícháme do ovocné směsi a nakonec promícháme s ušlehanou smetanou.

2. Formu na bombu nebo hlubší mísu vyložíme fólií. Z těsta vykrojíme jedno menší a jedno větší kolo podle velikosti misky. Naplníme ji do poloviny ovocnou šlehačkou, pokryjeme menším kolem piškotového těsta a zakryjeme zbylou smetanovo-ovocnou směsí. Povrch uhladíme a opět zakryjeme plátem těsta. Překryjeme fólií a necháme ztuhnout v lednici.

3. Po ztuhnutí vyklopíme na talíř, posypeme strouhanou čokoládou a poprášíme moučkovým cukrem nebo kokosovou moučkou.

Ovoce, které pochází z moře * K ozdobení dortu oslavujícího příchod prázdnin můžete použít také bonbony tvaru a chuti lesního ovoce. * Haribo Berries jsou vyrobeny mimo jiné z rostlinné želatiny z mořských řas agar-agar, která obsahuje vlákninu, minerály (je významným zdrojem jodu, hořčíku, železa aj.). I přes svou lahodnou chuť maji bonbony Berries nízkou kalorickou hodnotu. 100g sáček stojí 17,60 Kč.





Linecký dort s tvarohem a třešněmi

NA 1 KOLÁČOVOU FORMU O PRŮMĚRU 23 CM, ASI 8 ŘEZŮ

Příprava: 40 minut + 30 minut pečení

Na těsto:

* 170 g hladké mouky + na pomoučení válu

* 60 g cukru moučka

* 125 g másla

* 1 žloutek

* špetka soli

Na náplň:

* 500 g měkkého tvarohu

* 100 g cukru moučka + trochu na poprášení

* 1 vanilkový cukr

* 2 vejce

* 2 lžíce hrubé krupice

* 1 lžička kypřicího prášku do pečiva

* 250 g třešní

1. V míse zpracujeme prosátou mouku, nakrájené změklé máslo, cukr, žloutek a špetku soli na těsto. Vytvarujeme kouli, zabalíme do fólie a necháme v ledničce nejméně půl hodiny odležet a ztuhnout. Třešně omyjeme a necháme okapat. Mezitím si připravíme tvarohovou náplň.

2. Tvaroh utřeme se žloutky a s oběma cukry. Z bílků a špetky soli ušleháme tuhý sníh a zlehka ho promícháme s krupicí a s kypřicím práškem do pečiva. Sníh s krupicí a práškem spojíme s tvarohovou směsí a zlehka promícháme. Těsto na pomoučeném vále rozválíme na kulatý plát o něco větší, než je koláčová forma, přendáme do formy a rovnoměrně vymačkáme na dno i do okrajů, přečnívající okraje zarovnáme válečkem.

3. Na těsto rozetřeme tvarohovou náplň, povrch urovnáme stěrkou a poklademe třešněmi a zlehka je vtlačíme do tvarohu. Pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních asi 35-40 minut, dokud není těsto upečené dozlatova a náplň pevná.

4. Necháme vychladnout na mřížce a po úplném vychladnutí vyjmeme opatrně z formy, nebo přímo ve formě krájíme na jednotlivé řezy. Před podáváním lehce poprášíme moučkovým cukrem.

Křehké košíčky s lesními jahodami

NA 10 KOŠÍČKŮ PRŮMĚR 8 CM (NEBO 30 MALÝCH)

Příprava: 30 minut + 15 minut pečení

Na košíčky:

* 200 g hladké mouky

* 100 g másla

* 50 g cukru moučka

* 2 žloutky

* špetka citronové kůry

* špetka soli

Na náplň:

* 3 lžíce jahodového džemu

* 400-500 g lesních jahod

* 200 ml vanilkového krému (hotový výrobek)

* 1 sáček dortové želatiny (čiré nebo červené)

1. Mouku prosijeme na vál, přidáme rozdrobené máslo, cukr, sůl, citronovou kůru, žloutek a rychle zpracujeme v hladké těsto. Můžeme přidat lžíci studené vody. Vytvarujeme kouli, zabalíme do fólie a dáme na 1/2 hodiny do lednice.

2. Troubu předehřejeme na 180-190 stupňů, těsto rozdělíme na stejné díly a vtlačíme rovnoměrně do formiček, dno košíčků propícháme vidličkou. Pečeme asi 15 minut dozlatova v předehřáté troubě. Necháme vychladnout na mřížce a pak vyklepneme a necháme vystydnout.

3. Dno košíčků potřeme džemem, na každý dáme lžičku vanilkového krému a naplníme je lesními jahodami. Podle návodu si připravíme želatinu. Košíčky rozložíme nejlépe na mřížku a přelijeme nebo potřeme ještě vlažnou želatinou. Necháme ztuhnout, popřípadě vychladit.

TIP

Košíčky si můžete připravit i několik dní předem. V časové tísni je kupte již hotové. Místo vanilkového krému můžete do košíčků dát trochu ušlehané smetany, mascarpone, pudinku nebo ochuceného tvarohu.









Zdobený dort z lesních plodů

NA DORTOVOU FORMU PRŮMĚR 23 CM

Příprava: 45 minut + 25 minut pečení

Na ovocný dort:

* 350 g ovoce + 100 g na ozdobu

* 100 g třtinového cukru

* 80-100 g cukru krupice

* 400 g kysané smetany

* 200-250 šlehačky 33%

* 20 g práškové želatiny

* 100 g sušenek

* 300-400 ml ušlehané šlehačky na ozdobu

* moučkový cukr

Na vrchní těsto:

* 100 ml vody

* špetka soli

* 40 g másla

* 2 vejce

1. Ovoce dáme do kastrolu, zasypeme cukrem a podusíme. Propasírujeme přes síto a vychladíme. Želatinu namočíme do 80 ml vody a necháme nabobtnat, potom ji zahříváme, dokud se nerozpustí.

2. Dortovou formu vyložíme fólií a na dno rozložíme sušenky. Smetanu ušleháme s 2 lžícemi cukru dotuha. Kysanou smetanu promícháme s cukrem, vmícháme šlehačku a studený ovocný protlak. Přiléváme želatinu a promícháme. Směs nalijeme do dortové formy na sušenky a dáme do ledničky ztuhnout.

3. V kastrůlku uvedeme do varu vodu s máslem a špetkou soli. Vsypeme mouku a za stálého míchání těsto odpalujeme, dokud se nepřestane lepit na dno. Přendáme ho do mísy a postupně zašleháváme vejce, dokud se těsto nespojí.

4. Dno další dortové formy vyložíme pečicím papírem a těsto nastříkáme od vnější strany formy v pruzích. Pečeme v předehřáté troubě při 200 stupních 20-25 minut. Upečený korpus necháme vychladnout a rozkrájíme. Ztuhlý smetanovoovocný dort vyjmeme z formy, povrch ozdobíme šlehačkou a řezy. Zdobíme ovocem a poprášíme cukrem.

Malinový dort s citronovým krémem

NA 1 DORTOVOU FORMU PRŮMĚR 23 CM

Příprava: 20 minut + 25 minut pečení

Na těsto:

* 150 g hladké mouky

* 50 g str. kokosu

* 120 g másla

* 30 g cukru krupice

* 1 žloutek

* špetka soli

Na náplň:

* 400 ml mléka

* 4 lžíce maizeny

* 4 žloutky

* 4 lžíce cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* šťáva a kůra z 1 citronu

* 200-250 ml šlehačky

* 300 g malin

* 1 jablko

1. V míse promícháme mouku, kokos, nakrájené máslo, cukr a zpracujeme těsto. Vytvarujeme kouli, zabalíme a necháme asi 1/2 hodiny až hodinu odpočívat.

2. Z těsta vyválíme kruhový podklad a pruh těsta podle výšky a obvodu stěn o síle asi 2-2, 5 cm. Vyválenými díly vyložíme dno a stěny dortové formy, lehce přitlačíme a propícháme vidličkou. Pokud nemáme formu s nepřilnavým povrchem, nejdříve ji vymažeme. Pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních asi 20-25 minut. Upečený podklad necháme vychladnout nejlépe na mřížce. Mezitím v mléce rozmícháme škrob a za stálého míchání uvedeme k varu. Povaříme 1-2 minuty a stáhneme z ohně.

3. V misce ušleháme žloutky s cukrem do pěny, přidáme šťávu a kůru z citronu. Ušlehané žloutky vmícháme do svařeného mléka s maizenou, rozmícháme a zahřejeme k bodu varu. Pozor, aby se žloutky nesrazily. Stáhneme z plotny a necháme vychladnout.

4. Smetanu ušleháme se lžící cukru dotuha a vmícháme do zchladlého krému. Korpus naplníme krémem, ozdobíme ovocem a dáme na 3 hodiny do ledničky. Před podáváním krájíme na porce.