Velká prsa ani věk nevadí. Skutečné ženy předvedly nové trendy na léto

Neustále se zmenšující velikost modelek na přehlídkových molech zrazuje mnoho žen od následování módní trendů. Nedokážou se se současnými modelkami ztotožnit, nemají dobrý pocit se svého těla s plnými křivkami. Ztrácejí při pohledu na módní přehlídky zdravé sebevědomí a snaží se všemožně dosáhnout nedosažitelného ideálu.

Krása však přichází v mnoha podobách. Zatímco někdo má rád ženy ultra štíhlé, jiný se raději otočí za ženou s plným dekoltem či výrazně tvarovaným pozadím. I samy ženy tento fakt začaly přijímat za svůj a spolu s nimi i kosmetické a módní značky, které se rozhodly místo modelek používat "skutečné ženy".

Na molo s kily i roky navíc

I když tento trend se prosazuje více v kosmetickém průmyslu, najdou se i módní návrháři, kteří se nebojí ukázat své výtvory na ženách s bujnými tvary. Před lety na sebe strhl pozornost v Londýně Mark Fast, když spolu s hubenými modelkami poslal na molo baculky.

A nemusí se jednak pouze o modelku s kily navíc. V loňském roce ukončila velkou přehlídku Tatiany Kovaříkové čtyřiačtyřicetiletá Iveta Hlávková, kterou vybrali čtenáři OnaDnes.cz ve veřejném hlasování (o přehlídce čtěte zde).



Na středeční prezentaci letní kolekce návrhářky Natali Ruden se po boku klasických modelek objevila i dvojice čtenářek OnaDnes.cz. Designérka si je vybrala, aby přítomným hostům dokázala, že se nemusejí bát experimentovat a že módní oblečení není určené pro mladičké a velmi štíhlé modelky.

"Chci ukázat, že tvořím pro všechny typy žen," vysvětlila výběr manekýnek módní návrhářka Natali Ruden, které šije oblečení ve velikostech 36 až 46. Při výběru mezi čtenářkami hledala takové, se kterými se ostatní mohou ztotožnit.

Gabrielu Bachárovou jste mohli vidět v prosincové proměně (čtěte zde) na téma bohyně. Čtenářka s nadšením přijala roli modelky a zhostila se jí velmi dobře, ačkoliv s předváděním nemá žádné zkušenosti. "Bylo velmi zajímavé, jen jsem měla pocit, že chodím moc rychle," sdělila své pocity po přehlídce dlouhovlasá Gabriela.

Druhá "nemodelka" Veronika Podlipná se přihlásila do našeho módního seriálu. Zajímalo ji totiž, jak se má správně oblékat s ohledem na svou výšku a typ postavy. "Chodilo se mi dobře, přestože to byla moje první přehlídka," řekla čtenářka. Role modelek se jim zalíbila natolik, že by si troufly vyjít na přehlídkové molo znovu.

Veronika má výrazné křivky, kterým dominují velká prsa a nápadně útlý pas. Tohoto kontrastu návrhářka využila a nechala čtenářku předvést halenku s odhaleným bříškem.



Romantický impresionismus i ostrý kubismus

Léto v podání Natali Ruden se nese v optimisticky nostalgickém duchu. Květiny, kubistické vzory a romantické louky impresionistických pláten tvoří základ celé kolekce vytvořené z valné většiny z hedvábí s polomatným leskem. Celou linií se nenápadně line téma malířství v několika podobách.

Kolik přidala Ruden na výraznosti potisků látek, tolik ubrala na pro ni tak typické zdobnosti. Nápadné vzory a jejich vzájemné prolínání vynikají o to více. Návrhářka pro letošní léto upřednostňuje jednoduché střihy.

Oděvy oprostila od šněrování, mašliček, kontrastního lemování a kombinování různorodých materiálů, což přidává na celkové čistotě stylu.

Tuniky mnoha tváří

Vedle kostýmků a zavinovacích šatů rozvinula téma tolik populárních tunik. Pro letní sezonu je vytvořila v několika délkách i různých střizích.

Typický motiv cípu, podle něhož lze návrhářku dobře poznat, také ustoupil do pozadí a objevuje se pouze decentně.

Barevná paleta sahá od ostře bílé, přes jemnou smetanovou, zářivě tyrkysovou, pastelově žlutou, korálově červenou až po jásavě růžovou. Všem barvám sekundují černé odlesky.