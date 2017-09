Škubánky s mákem a jiné levné dobroty, které nám vařila babička

Opravdové domácí jídlo, které člověka vrátí o desítky let zpátky a na které se mu sbíhají sliny už při vyslovení jeho názvu, nemusí být drahé. To věděly i naše babičky, které připravovaly ty nejúžasnější dobroty a ještě jim zbylo na to, aby nám šouply bankovku na přilepšenou, když jsme se vraceli domů.