Skrývá červené víno elixír života?

Jde o prudké omezení stravy.

Objev otevírá možnost, že lidé budou moci užívat pilulky, které budou mít stejný efekt jako omezení stravy - delší a zdravější život. Tvrdí to David Sinclair z lékařské fakulty Harvardské univerzity z Bostonu, který vedl výzkum.

"Zjistili jsme, že tato chemikálie může prodloužit životnost každému organismu, kterému ji dáme," řekl Sinclair. "Doufáme, že brzy odhalíme molekuly odpovědné za choroby stáří, jako je třeba cukrovka," dodal.

Vědci zjistili, že molekuly zvané Sir-2 proteiny sirtuinů, které se nacházejí v organismech bakteriemi počínaje a člověkem konče, jsou zodpovědné za protistárnoucí efekt omezení kalorií.

"Hledali jsme molekuly, které by aktivovaly tento sirituin protein," řekl Sinclair. Jedna fungovala jednoznačně lépe než ostatní. "Když jsem si uvědomil, že to je molekula z červeného vína, málem jsem spadl ze židle. Tohle je molekula, o které se lidé domnívají, že je odpovědná za zdravé účinky červeného vína. Je to záhada," dodává vědec.

Sinclairův tým nyní testuje tuto sloučeninu na myších, které jsou člověku biologicky bližší než mušky octomilky. "Pokud to na nich bude fungovat, jsem si jistý, že to bude fungovat i na lidech," říká.