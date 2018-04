Skřítkové, smrt a ztracená máma

Děti se v rodičovské náruči bojí ochotně a rády.

Nejranější forma strachu je strachem ze ztráty fyzického kontaktu. Miminko ještě nedokáže rozeznat, kde ono samo končí a jeho matka začíná, a tak by se, pokud právě nespí, nejraději stále chovalo. Odborníci v současné době už jednoznačně radí: má-li kojenec chuť a vy jen trochu času, chovejte jej. Nejméně do šestého měsíce života, ale spíše ještě mnohem déle, nemáte šanci dítě tímto způsobem rozmazlit."Strach osmého měsíce" je termín používaný pro nedůvěřivost, kterou v této době projevuje kojenec vůči všem méně známým lidem včetně babiček a dědečků. Pediatři doporučují, aby dospělí jeho ostych respektovali, a jedním dechem varují před změnou osoby, která s dítětem tráví většinu dne. Matky si tedy pro nástup do zaměstnání nemohou vybrat horší období, než je poslední čtvrtletí prvního roku dítěte.Toto období se nese ve znamení strachu z odloučení. Batole obvykle hlasitě protestuje proti tomu, aby kdokoli z rodiny vytáhl paty za humna. Jeho nelibosti se zabránit nedá, je ji však možno zmírnit tím, že mu každý řekne, kam odchází, a ujistí ho, že se vrátí co nejdříve. Zmizet po anglicku je zapovězeno.Nyní přichází strach z čarodějnic, draků a zlých skřítků. Každý jen trochu osvícený rodič dětem samozřejmě existenci takových bytostí vyvrací, to jim však, zdá se, nestačí. Nadpřirození tvorové číhají ve všech koutech dětského pokoje, o sklepě, lese a zahradním altánu ani nemluvě. Známý německý psycholog Jan Uwe Rogge v knize Dětské strachy a úzkosti (Portál 1999) doporučuje, aby dospělí učinili vůči pohádkovým bytostem i praktická opatření. Popisuje případ čtyřletého Matouše, nositele Zlaté medaile krotitele duchů. Chlapci, jemuž strach ze zlého ducha znemožňoval usnout, přinesl Rogge krabici s uzávěrem a doporučil mu, aby do ní každý večer příšeru vlákal a zavřel. Matouš usoudil, že příšery se nejlépe chytají na čokoládové bonbony, a proto do krabice hned jeden vložil."Co pak?" ptal se psychologa. "Pak jednoduše krabici odneseš do zahrady a pověsíš na strom, abys na ni viděl. Ty budeš spát v postýlce a duch bude mrznout na zahradě."- "A neumře tam?" obával se Matouš.- "Jistěže ne, ráno ho pustíš a večer zase zavřeš. Když to tak uděláš desetkrát po sobě, získáš zlatou medaili krotitelů duchů," odvětil psycholog.Po čtrnácti dnech bylo po strachu - čeho by se také měl bát šampion?Poslední dětský strach souvisí s pochopením smrti. Dítě se začne obávat především o život rodičů, kamarádů i svůj vlastní. Záleží jen na otci a matce a jejich víře či ateismu, jak mu zánik vysvětlí, přejít tuto otázku však nelze.