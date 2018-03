Milovaný i nenáviděný skřipec se objevil na mole. Chystá se jeho návrat?

Když se na přehlídkovém mole jedné z nejzásadnějších módních událostí roku objevil skřipec, byl to pro většinu přítomných šok. Tento vlasový doplněk byl považován za jeden z největších módních prohřešků. Něco, co bylo úplně out už skoro dvě dekády. Povolen byl pouze při koupání či úklidu, maximálně na chatu jako první pomoc při ztrátě gumičky.

Najednou se skřipec stal promyšlenou součástí přehlídky Alexandra Wanga, jednoho z nejprogresivnějších módních tvůrců, který udává trendy. Návrhářova kolekce vzdávala hold pracující ženě i hrdinům z Matrixu, lavírovala mezi lookem z 80. a 90. let a tomu byly uzpůsobeny i účesy modelek: perfektně ulíznuté vlasy pevně stažené stříbrným skřipcem, na kterém bylo vyryto návrhářovo jméno.

Přestože se Alexander Wang na hony vzdálil barevné či plastové verzi doplňku, která spolehlivě zabije jakýkoliv účes, stále se nechce věřit tomu, že by měl skřipec druhou šanci. „Podle mého názoru se skřipec stále hodí pouze na sepnuti vlasů při nějaké aktivitě, jako je třeba úklid. A také z hlediska zdraví vlasů. Veškeré dlouhodobé spínání, svazovaní vlasům škodí,“ domnívá se kadeřnice Iveta Hajduková ze salonu KLIER.

Podobný názor má i vizážista a stylista Kája Pavlíček, který považuje skřipec za rychlou nouzovku na doma, popřípadě při sportu nebo jako součást nějakého náročnějšího účesu, do kterého bude zapracovaný, ale nebude vidět. V tom případě radí sáhnout po jednoduché elegantní verzi.

Známý kadeřník Libor Šula tuto pomůcku úplně nezatracuje. „V době designu a krásy dost záleží na tom, jaký skřipec zvolíte. Pokud je v barvě vlasů, lze jej začesat, aby nebyl vidět. Jinak bych volil jednobarevný, například v trendy zlaté, a určitě bych se vyvaroval infantilním kytičkám, ptáčkům a podobně,“ radí s tím, že dnes je akceptovatelná každá věc, která ulehčí život. A dodává, že skřipec jako takový vlasům nijak neškodí, ani nasucho, ani na mokrých pramenech.

„Pokud se skřipce na nějaké módní přehlídce objevily, tak je to možná pouhý módní výstřelek, stejně jako občas vídáme na molech krajkové ponožky do lodiček nebo ponožky do sandálů,“ uzavírá stylista a vizážista Kája Pavlíček ze salonu Mio Faccia.