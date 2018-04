Babí léto se nám začíná měnit v sychravý podzim... No co naplat, můžeme začít brblat, nebo si říct, konečně - a po vzoru anglických lordů si nalít něco hřejivějšího bez výčitek svědomí. K nostalgickému podzimu patří praskot polem v krbu a sklenka lahodného moku...a jakého? Když lordi - co takhle whisky?

"Skotská whisky

Destilovaný alkohol začali ve Skotsku vyrábět v 15. století mniši. Byl označován keltským jménem "Uisge Beatha", znamenajícím "živá voda". "Uisge Beatha" se postupně změnilo na anglické "whisky".

Původním způsobem výroby whisky je přeměna ječmene na slad, smíchání s vodou, zkvašení na "pivo" a následné destilování v měděném destilačním přístroji ve tvaru konvice. Sladová whisky se dodnes vyrábí pouze touto metodou. Po vypálení skotská zraje nejméně tři roky v dubových sudech po bourbonu nebo po sherry.

Skotské nížiny poskytovaly vynikající ječmen, horské řeky a potoky dostatek čisté vody. Díky umění zdokonalovanému po generace se tyto suroviny měnily na lahodný destilát zlatavé barvy. To byla a je skotská whisky.

V zahraničí se skotská začala šířeji uplatňovat až v 19.století a růst její slávy je těsně svázán s firmou Chivas Brothers. Příběh Chivasů začíná v roce 1801, kdy se James Chivas spojil s aberdeenským obchodníkem s vínem a destiláty Williamem Edwardem. Jejich podnik prosperoval díky partnerství s nedalekým královským palácem Balmoral, kam přijížděla na své letní sídlo královna Viktorie. V roce 1857 se k Jamesovi připojil jeho bratr John. To již byli bratři Chivasové dvorním dodavatelem whisky Jejího Veličenstva.

Na konci 19. století vytvořili bratři Chivasové delikátní vícedruhovou whisky Chivas Regal a díky její kvalitě se stali opět dodavatelem na královský dvůr, tentokrát, v roce 1923, pro Jeho Veličenstvo krále Jiřího V.

V roce 1949 se firma Chivas Brothers spojila s kanadskou The Seagram Company Ltd. a z firmy obchodnické a míchačské se postupně stal druhý největší výrobce skotské s 30 % podílem na světovém trhu a 22 značkami.

Srdcem výroby skotské je Skotská vysočina, konkrétně region Speyside (okolí řeky Spey). Zde se koncentruje většina z téměř sta sladových palíren ve Skotsku. Jednodruhové sladové whisky (single malt) nacházejí odbytiště zejména doma ve Skotsku. Nezastupitelnou úlohu mají při vytváření vícedruhových whisek pro export. V jediné lahvi Chivas Regal nebo Passport Scotch je obsaženo několik desítek sladových whisek a jejich vzájemný poměr dává charakter výslednému produktu.