Migrénu jsem měla tak 5-6x za týden, pomáhal mi jen relpax. Od sedmnácti let jsem brala antikoncepci a i když jsem ji zkoušela vynechávat po dobu 3 měsíců, migrény byly ve stejné frekvenci. Jelikož jsem nechtěla otěhotnět, tak jsem antikoncepci brala až do svých 27 let. Nyní ji neberu 8 měsíců a už dva měsíce nemám migrénu!!!! Bylo mi řečeno, že jsem se až po půl roce od vysazení dostala do ovoluce. Jak málo někdy stačí k normálnímu životu bez těžkých migrén...

Alena, Brno